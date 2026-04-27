20 de ani de la coşmarul Middlesbrough – Steaua 4-2! Ce fac azi jucătorii care luptau pentru finala Cupei UEFA. Foto

27 aprilie 2006 este o data de coşmar pentru toţi fanii Stelei. Au trecut două decenii de atunci, data la care roş-albaştrii aveau şansa calificării într-o nouă finală europeană. După 1-0 în tur, pe Stadionul Naţional, Steaua mergea la Middlesbrough să obţină calificarea în . Iar după startul de meci de vis, porţile erau larg deschise. Nicolae Dică (16) şi Dorin Goian (24) au marcat şi au dus scorul la un neverosimil 3-0, la general. Calificarea era o formalitate. În minutul 26, Steve McLaren, antrenorul lui Boro, a făcut o mişcare disperată. Fără să mai aibă ceva de pierdut, l-a scos pe fundaşul Southgate şi l-a băgat pe Massimo Maccarone, italianul care avea să reducă din handicap în minutul 33. Steaua avea 2-1 la pauză şi totul era sub control, calificarea era la îndemână.

20 de ani de la Middlesbrough – Steaua 4-2! Ce fac şi cum arată acum jucătorii care luptau pentru finala Cupei UEFA

Doar că partea secundă a fost de coşmar. Steaua nu s-a mai regăsit şi Middlesbrough a atacat furibund. Viduka (64), Riggott (73) şi Maccarone (89) au marcat golurile prin care echipa engleză a obţinut calificarea în finala Cupei UEFA în mod miraculous. Iar de atunci, pentru toată suflarea stelistă, episodul Middlesbrough este unul dintre cele mai dureroase. Două decenii mai târziu, FANATIK vă prezintă modul în care a evoluat cariera protagoniştilor din acel meci şi ce fac în ziua de azi.

Middlesbrough:

Brad Jones: A apărat poarta lui Middlesbrough în meciul retur după accidentarea titularului Mark Schwartzer. A fost legitimate între 2001 şi 2010 la Boro, iar apoi alţi cinci ani la Liverpool, unde a fost rezervă în cea mai mare parte a timpului. A mai evoluat la Feyenoord, Al Nassr şi s-a retras în anul 2023 la Perth Glory, în Australia natală. Astăzi, Jones este antrenor cu portari la echipa feminine a celor de la Perth Glory, având 44 de ani. (POZE INTERACTIVE)

Stuart Parnaby: Fundaşul dreapta al lui Boro între 2001 şi 2007, după care a plecat la Birmingham, ca apoi să revină la Middlesbrough (2012-2014). S-a retras din fotbal un an mai târziu, de la Hartlepool, în septembrie 2015. A încercat o carieră în antrenorat, dar fără succes. Şi-a deschis propria afacere, Parnaby Performance, specializată în pregătire fizică, forţă şi condiţionare.

Chris Riggott: Marcatorul golului 3 al lui Middlesbrough cu Steaua a evoluat la echipă până în 2010, dar s-a retras doar doi ani mai târziu din cauza unei accidentări cornice la spate. S-a mutat în Statele Unite, acolo unde a lucrat ca antrenor în Nevada, iar din februarie 2026 ocupă funcţia de Director de dezvoltare a fotbalului la Pente Academy, responsabilitatea sa fiind de a creşte sportivi.

Gareth Southgate: Unul dintre numele sonore ale lui Middlesbrough. La finalul sezonului 2006 s-a retras din activitate şi a fost numit antrenor al echipei încă din vara respective, după plecarea lui Steve McLaren la naţionala Angliei. Între 2013 şi 2016 a fost selecţionerul naţionalei U-21 a Albionului, iar între 2016 şi 2024 a condus naţionala mare a Angliei, cu are a jucat două finale europene: 2021 şi 2024, reuşind şi un loc 4 la Cupa Mondială din 2018.

Andrew Taylor: Crescut de Middlesbrough, Taylor a jucat 400 de meciuri în fotbalul britanic. S-a retras în 2019 de la Bolton Wanderers, iar un an mai târziu a încercat singura experienţă din antrenorat, fiind interimar la Sunderland. A mai rămas în club după numirea lui Lee Johnson, iar din anul 2021 a plecat la Leeds United, acolo unde este şi astăzi “Loan manager”, adică managerul specializat pe împrumuturile jucătorilor de la Leeds, astfel încât ei să aibă cele mai bune condiţii.

Franck Queudrue: A evoluat între 2002 şi 2006 la Middlesbrough şi s-a retras din activitate în 2013, de la Red Star Paris. În prezent, trăieşti în nordul Franţei, lângă Lille şi este directorul general al propriei companii de evenimente sportive: M&Q Tactique.

Fabio Rochemback: Fostul mijlocaş al Barcelonei a jucat la Boro între 2005 şi 2008. După doi ani la Sporting, s-a întors în Brazilia, acolo unde a jucat până în 2014. La fel ca în viaţa fotbalistică, Rochemback este un boem. El se ocupă de creşterea cailor din rasa Criollo şi a fost implicat într-o controversă legată de luptele dintre cocoşi din Brazilia. În 2024 a revenit pe terenul de fotbal şi de atunci joacă la amatorii de la Guarany de Xaxim.

George Boateng: Ghanezul a avut cea mai lungă şedere la Boro dintre toate echipele la care a jucat, între 2002 şi 2008. S-a retras în 2013 după ce a evoluat în Malaezia, acolo unde şi-a început şi cariera de antrenor. A revenit în Anglia, unde a fost antrenor prin academiile mai multor echipe, precum Aston Villa sau Blackburn Rovers. Iar timp de trei luni, în 2024, a condus prima echipă a lui Coventry City, înainte de venirea lui Frank Lampart. În present, Boateng e antrenorul lui Mons, în Belgia.

Stewart Downing: Între 2001 şi 2009 la Middlesbrough, mijlocaşul stânga a evoluat la echipe mari, precum Liverpool, Aston Villa sau West Ham United. A adunat 35 de selecţii în naţionala Angliei. S-a retras în 2021 de la Blackburn Rovers, iar patru ani mai târziu a fost cooptat de Liverpool, acolo unde ocupă postul de “global talent scout”, rolul principal fiind de a identifica jucători pentru prima echipă.

Mark Viduka: Fotbalistul australian a plecat de la Boro în 2007 şi a mai jucat doi ani la Newcastle, înainte să se retragă, în 2009. S-a stabilit în Croaţia, acolo unde trăieşte o viaţă liniştită. El deţine o cafenea în Zagreb şi cântă la chitară bass în trupa fiului său. Cafeneaua are clienţi celebri, printre care Goran Ivanisevic şi Luka Modric.

Jimmy Floyd Hasselbaink: Fostul mare atacant a plecat de la Middlesbrough în 2006 şi a mai evoluat doi ani, la Charlton şi Cardiff City. A fost secundul lui Gareth Southgate la naţionala Angliei şi în prezent este o figură cunoscută în televiziune şi divertisment, dar şi în consultanţă sportivă.

Massimo Maccarone: N-a fost titular, dar a intrat în minutul 26 şi a devenit “Coşmarul” Stelei, reuşind să marcheze golul calificării lui Boro în finală, în minutul 89. A fost invitat de fanii lui Dinamo la diverse evenimente, tocmai datorită golurilor marcate în semifinala cu rivala Steaua. A plecat în 2007 de la Middlesbrough şi s-a retras din fotbal în 2020, de la Carrarese. A devenit antrenor, iar în 2023 a preluat Piacenza. Nu a rezistat mult şi a plecat în Qatar. În prezent, face parte din staff-ul extins al lui Roberto Mancini, Maccarone fiind antrenor secund la Al Sadd, în Qatar.

Antrenor: Steve McLaren. Calificarea în finala Cupei UEFA cu Middlesbrough l-a propulsat la naţionala Angliei. În 2006 i-a luat locul lui Sven Goran Eriksson, dar cu el pe bancă, naţionala a ratat prezenţa la Euro 2008, ultimul mare turneu la care nu a participat naţionala Angliei. A antrenat la mai multe echipe din Anglia, Olanda şi Germania, iar în 2024 a preluat naţionala Jamaicăi. El a demisionat un an mai târziu după ce a ratat calificarea directă la mondiale. Are 64 de ani în prezent.

Steaua:

Carlos Fernandes: “Nebunul” din poarta Stelei a plecat în 2007 şi a bifat în carieră nu mai puţin de 18 echipe. A apărat naţionala Angolei, unde a bifat 12 selecţii şi a pus capăt carierei în 2022. După retragere a trecut printr-o depresie severă şi în ziua de azi este antrenor cu portarii la naţionala din Guineea-Bissau

George Ogăraru: În vara anului 2006 a plecat la Ajax Amsterdam, unde a evoluat până în 2010. S-a retras după experienţa la FC Sion, unde a jucat până în 2012. Şi-a început cariera de antrenor la Academia lui Ajax, iar între 2014 şi 2015 a fost tehnicianul lui U Cluj, înainte de a se întoarce în Olanda. În prezent, activează ca manager al Academiei de Fotbal de la CSA Steaua, club la care a ajuns în 2020.

Dorin Goian: A evoluat până în 2009 la Steaua, când a plecat la Palermo. A mai evoluat la Rangers şi s-a retras de la Asteras Tripolis, în 2016. Şi-a început cariera de antrenor în acelaşi an, la Foresta Suceava. A antrenat pe plan local, ultima data la Cetate Suceava. În paralel, dezvoltă un proiect imobiliar de amploare în Suceava, cu un ansamblu de şapte blocuri.

Sorin Ghionea: A plecat în Rusia, la Rosto, în 2010, de la Steaua. Nu a stat mult în străinătate, iar un an mai târziu a revenit la Poli Timişoara. Şi-a încheiat cariera în 2013, de la Viitorul. Astăzi este managerul Şcolii de Fotbal New Stars.

Petre Marin: Fundaşul stânga a jucat până în 2010 la Steaua şi s-a retras un an mai târziu, de la Concordia Chiajna. Este tatăl lui Răzvan Marin. Gestionează, alături de Ghionea, Şcoala de Fotbal New Stars. S-a implicat activ în mai multe campanii de voluntariat şi în promovarea de evenimente majore.

Florin Lovin: De la Steaua a plecat în 2009 la TSV 1860 Munchen, în Germania, iar la final de carieră a câştigat titlul cu Astra Giurgiu, în 2016. S-a retras un an mai târziu şi s-a implicat în impresariat. A renunţat la acest job, spunând că vrea să dedice mai mult timp familiei.

Mirel Rădoi: Căpitanul “UEFAntasticilor” a jucat până în ianuarie 2009 la Steaua, fiind transferat de Al Hilal. S-a retras în 2015 din cariera de jucător şi a revenit la FCSB în calitate de antrenor. În 2019, ca selecţioner al naţionalei U-21 a obţinut cea mai mare performanţă din istoria “tricolorilor mici”: semifinală de Euro. Iar între 2019 şi 2021 a fost selecţionerul naţionalei mari. A început sezonul ca antrenor la Universitatea Craiova, dar a revenit în martie 2026 ca antrenor la FCSB, în locul lui Elias Charalambous. .

Daniel Opriţa: De la Steaua a făcut pasul la rivala Dinamo în 2007. Apoi a plecat în străinătate, unde a evoluat la Lorca Deportiva, Aarau sau Baku. S-a retras în 2014 de la Metalul Reşiţa, unde şi-a început cariera de antrenor. În prezent este antrenorul echipei Steaua Bucureşti, în liga secundă.



Nicolae Dică: A jucat la Steaua până în 2008, când a plecat la Catania, dar nu a reuşit să joace la nivelul la care a făcut-o în România. Şi-a încheiat cariera de jucător în 2014 la Viitorul Constanţa. Şi-a început cariera de antrenor la FCSB, fiind secund în 2015. A avut două mandate de principal la echipa lui Gigi Becali, 2017-2018, respectiv 2022. Ultima data a antrenat Concordia Chiajna.

Gabi Boştină: La fel ca Opriţa, a plecat la rivala Dinamo în 2007, unde e evoluat până în 2010. Doi ani mai târziu s-a retras din activitate de la U Cluj. Din anul 2023 a devenit managerul tehnic al echipei CSA Steaua, iar ulterior a intrat în staff-ul lui Daniel Opriţa.

Victoraş Iacob: A fost transferat de Kaiserslautern în anul 2008, dar nu a confirmat în Germania. S-a retras din activitate în anul 2012, după experienţa la Volos. După retragere s-a cofruntat cu mai multe probleme şi a declarat că “telefonul nu mai sună atât de des” ca în timpul în care se afla în activitate.

Cosmin Olăroiu: A mai rămas un sezon pe banca Stelei, reuşind să califice echipa în grupele Champions League. A plecat în 2007 în zona arabă, acolo unde activează şi astăzi, ca selecţioner al Emiratelor Arabe Unite. Are 56 de ani.

Middlesbrough – Steaua 4-2 (Maccarone 33, 89, Viduka 64, Riggott 73 / Dică 16, Goian 24)

Middlesbrough (4-4-2): Jones – Parnaby, Riggott, Southgate, Taylor – Quedrue, Rochemback, Boateng, Downing – Viduka, Hasselbaink. Rezerve: Knight, Ehiogu, Parlour, Maccarone, Christie, Doriva, Wheater. Antrenor: Steve McLaren

Steaua (4-2-3-1): Carlos – Ogăraru, Goian, Ghionea, Marin – Lovin, Rădoi – Oprița, Dică, Boștină – Iacob. Rezerve: Cernea, Niță, Cristocea, Coman, Petre, Baciu, Paraschiv. Antrenor: Cosmin Olăroiu