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Pe 20 și 21 octombrie 2006, Marian Drăgulescu strângea din dinți și uimea din nou lumea gimnasticii. În ciuda problemelor medicale cu care se confrunta, sportivul român reușea să repete performanța extraordinară realizată cu cinci ani înainte, la Campionatele Mondiale de la Gent (Belgia).

Marian Drăgulescu, probleme medicale înaintea Campionatelor Mondiale din 2026.

. Cu aproximativ șapte luni înaintea Campionatelor Mondiale de la Aarhus, gimnastul român a suferit o tendinită în timpul unui antrenament. Astfel că problema medicală a sportivului l-a împiedicat să participe la etapa de Cupă Mondială de la Cottbus, Germania, desfășurată în luna martie.

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Informația a fost dezvăluită la vremea respectivă de Mircea Apolzan, secretarul general al Federației Române de Gimnastică, potrivit relatărilor jurnaliștilor de la acea vreme. Oficialul federației anunțase că Drăgulescu și Andreea Munteanu nu vor participa la competiția din Germania din cauza unor probleme de sănătate. În cazul lui Drăgulescu, era vorba despre tendinita suferită la unul dintre antrenamente.

Prima medalie de aur la Aarhus și dezvăluirea despre durerile la picior

Pe 20 octombrie 2006, la Aarhus, Marian Drăgulescu, atunci în vârstă de 25 de ani, urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial la sol. Românul a obținut nota 16,250 și i-a devansat pe brazilianul Diego Hypolito (16,150) și canadianul Kyle Shewfelt (15,700).

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Succesul venea însă într-un moment dificil din punct de vedere fizic. Marian Drăgulescu avea dureri la piciorul drept, problemă pe care a recunoscut-o imediat după cucerirea primei medalii de aur. În volumul „ ”, reputatul jurnalist sportiv Emanuel Fântâneanu a redat declarațiile lui Marian Drăgulescu de după finala de la sol.

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„A fost o competiție foarte grea. Mă bucur că încă sunt cel mai bun la sol și sper să obțin aceeași medalie la sărituri. Sunt foarte optimist înaintea finalelor de la sărituri și de la bară fixă. Știam că va fi foarte greu la sol și mă bucur că mi-a reușit. Sunt foarte motivat pentru finalele de la sărituri și bară fixă. Am totuși o problemă la piciorul drept, dar sper ca durerea să treacă. M-a durut și în finala de la sol. Am făcut o ușoară greșeală, însă mi-am păstrat concentrarea. Faptul că am reușit să duc exercițiul de la cap la coadă a fost cel mai important lucru. În primul rând mă gândesc la finala de la sărituri, la bară fixă nu am nicio pretenție”, declara Marian Drăgulescu.

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Triumf dureros și la sărituri

Pe 21 octombrie 2006, deși acuzase dureri la piciorul drept, gimnastul român a revenit în concurs și a câștigat și titlul mondial la sărituri. Cu o medie de 16,487, după două execuții evaluate cu 16,500 și 16,475, Drăgulescu a cucerit a doua medalie de aur la Aarhus, devansându-l pe belarusul Dmitri Kaspiarovich.

Astfel, în numai două zile, Marian Drăgulescu reușea să câștige două titluri mondiale, în ciuda durerilor despre care vorbise public după prima finală. Performanța de la Aarhus nu era prima de acest fel din cariera românului. În 2001, la Gent, în Belgia, Drăgulescu cucerise, de asemenea, titlurile mondiale la sol și sărituri.

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Drăgulescu, intrat definitiv în istoria gimnasticii mondiale

Istoria avea să se repete în 2009, la Campionatele Mondiale de la Londra, unde gimnastul român a câștigat din nou ambele finale. Marian Drăgulescu și-a încheiat cariera cu opt titluri mondiale, trei medalii olimpice (argint la echipe și bronz la sol și sărituri, toate la Atena 2004) și a rămas . De asemenea, numele său a intrat și în codul de punctaj al gimnasticii mondiale, prin celebra săritură „Drăgulescu”, un element de mare dificultate care continuă să fie executat la competițiile internaționale.

La două decenii de la Campionatele Mondiale din Danemarca, dubla de aur cucerită de Marian Drăgulescu, în ciuda problemelor fizice, rămâne una dintre performanțele de referință ale gimnasticii românești. O dovadă că, uneori, dorința de a învinge este mai puternică decât durerea, iar ambiția și tăria de caracter pot împinge un sportiv dincolo de propriile limite. La Aarhus, Drăgulescu nu a cucerit doar două medalii de aur, ci a oferit și o lecție despre sacrificiul din spatele marilor performanțe.