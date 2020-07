20 de ani de la transferul care a schimbat fotbalul! Culisele plecării lui Luis Figo de la Barcelona la Real Madrid

Ziua de 25 iulie 2020 reprezintă 20 de ani de la transferul portughezului Luis Figo de la FC Barcelona la Real Madrid, mutare care a schimbat fotbalul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urmă cu fix 20 de ani, Florentino Perez deschidea era ”galactică” prin aducerea controversată a lui Figo de la marea rivală din Catalonia.

Madrilenii au achitat clauza de reziliere a portughezului în valoare de 60 de milioane de euro, sumă care a reprezentat la acea vreme cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Transferul de acum 20 de ani care a schimbat total fotbalul

Se poate spune că transferul lui Luis Figo din urmă cu 20 de ani a schimbat total istoria fotbalului din mai multe puncte de vedere. În primul rând cluburile au început să fie mai atente la clauzele de reziliere, dar și faptul că Real Madrid a intrat într-o epocă a vedetelor care au făcut deliciul publicului de pe Bernabeu.

Ajuns acum la 47 de ani, Luis Figo a dezvăluit cum s-a putut realiza acest transfer, dar și ce le reproșează conducătorilor celor două mari cluburi din Spania. ”A fost o vară atipică. Oricum, suma plătită pe mine a fost ridicol de mare”, a declarat portughezul.

ADVERTISEMENT

Transferul marelui fotbalist portughez a adus consistență la Real Madrid, care a intrat din acel moment în era ”galactică” prin care a atras foarte mulți bani din marketing și televiziuni, dar a și marcat o schimbare de direcție în tendința fotbalului spaniol.

Chiar înainte de participarea la Euro 2000, agentul lui Luis Figo l-a înștiințat că sunt două cluburi care sunt dispuse să plătească uriașa clauză de reziliere. Este vorba de Lazio și Real Madrid. Figo povestește că nu l-a luat foarte în serios pe omul său și a transmis aceste oferte către conducătorii Barcelonei, care nici ei nu au crezut că așa ceva este posibil.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Portughezul a dezvăluit că negocierile cu Florentino Perez s-au purtat în biroul agentului său din Lisabona: ”Era extrem de neliniștit și încerca să mă convingă cu toate argumentele să vin la ei. Vroia să semnăm cât mai repede”.

Cauza plecării lui Figo de la Barcelona

Barcelona a aflat despre toate aceste discuții și a încercat să-l întoarcă din drum pe Luis Figo propunându-i un contract identic cu cel oferit de rivala din Madrid și s-a angajat să plătească orice fel de daună dacă jucătorul semnase deja vreun angajament cu Real. Figo s-a arătat deranjat de faptul că această dorință a catalanilor nu a venit în mod direct, ci a fost transmisă printr-un jurnalist care l-a contactat în vacanța pe care o petrecea în Sardinia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Decizia portughezului de a pleca la Real Madrid a ținut foarte mult de faptul că nu avea încredere în Joan Gaspart, cel care tocmai preluase funcția de președinte al catalanilor de la legendarul Josep Lluis Nunez.

Luis Figo a petrecut cinci ani plini de succes pe Santiago Bernabeu, dar nici aici sfârșitul nu a fost unul cu happy-end. Portughezul a avut tot timpul o relație zbuciumată cu Florentino Perez, iar în 2005 a fost practic ”împins” să plece la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

”Lucrurile nu erau clare. Mai aveam un an de contract și, brusc, cu trei luni înainte de finalul sezonului am început să nu mai prind lotul. În toată acea perioadă am fost doar rezervă la El Clasico. Assta mi-a dat de gândit”, își amintește Figo.

Legendarul fotbalist portughez a ales să se transfere la Inter Milano, dar a mai dezvăluit că în 2019 Florentino Perez l-a căutat să-i propună un post în conducerea clubului, dar a refuzat deoarece nu vrea să fie un pion neimportant.

ADVERTISEMENT

Luis Figo a jucat câte cinci sezoane peentru cele două mari formații din La Liga și a fost un om imporrtant în ambele tabere. La Barcelona a marcat 45 de goluri în 249 de meciuri, în timp ce pentru Real Madrid a înscris de 57 de ori în 239 de partide.