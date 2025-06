20 de ani trăiți în teroare. Prima soție a criminalului de la Cosmopolis face mărturisiri tulburătoare. „M-am gândit că eu urmez”

Maria, fosta soție a lui Robert Lupu, a povestit cum a fost prinsă ani de zile într-o relație abuzivă cu Robert Lupu. Femeia este în prezent medic psihiatru în Iași, motiv pentru care înțelege mult mai bine cum a funcționat gândirea fostului său soț, bărbatul care a ucis-o cu sânge rece pe Teodora Marcu.

Prima soție a criminalului de la Cosmopolis a trăit în teroare

Maria Folea, în vârstă de 44 de ani, povestește că relația lor a început încă din adolescență și s-a transformat rapid într-un coșmar marcat de violență fizică, control psihologic și amenințări constante. S-au cunoscut când femeia avea doar 15 ani, iar el 20. Încă de la începutul poveștii lor, Robert Lupu a avut un comportament posesiv și manipulator.

„Povestea mea cu acest domn a început în 1995-1996, când aveam 15 ani, iar el 20. L-am cunoscut în liceu. Pe vremea aia nu erau restricții: intra cine voia, ieșea cine voia. Așa agăța copile. Pe mine m-a abordat cu floricele, m-a întrebat la ce clasă sunt, iar apoi a tot început să mă caute”, îşi aminteşte Maria, conform

Maria Folea, chinuită ani de zile de criminal

Timp de 12 ani, Maria Folea a fost supusă unui control permanent, fiind obligată să-i raporteze orice mișcare. Relația a fost marcată de episoade de violență fizică și presiune psihologică intensă. Fosta soție a criminalului de la Cosmopolis a declarat că era adesea ținta unor gesturi agresive indirecte, cum ar fi întreruperea curentului electric, distrugerea bunurilor, gesturi care o terorizau și din cauza cărora stătea cu frica în sân tot timpul.

Mai mult decât atât, Maria a fost amenințată deseori cu moartea, iar Robert Lupu îi dădea inclusiv detalii despre cum ar putea să îi ia viața atât ei, cât și familiei sale. În momentul în care a decis să plece la facultate pentru a scăpa de el, bărbatul a încercat să o otrăvească. Femeia a reușit în cele din urmă să se mute și să înceapă o viață nouă, departe de fostul partener.

A încercat să o otrăvească

„Mi-a dat o cană cu cafea. Când am vrut să beau, mi-a smuls-o din mână și a băut-o el. După câteva minute, mi-a spus: ‘Aia era pentru tine. Erau zece comprimate de diazepam dizolvate.’ A început să i se facă rău. Am sunat la ambulanță, l-au dus la spital”, îşi mai aminteşte ea.

Dar nu a scăpat. Ani mai târziu, Robert Lupu și-a făcut programare la cabinetul ei, sub un nume fals. Când asistenta i-a spus numele de familie, Maria a știut cine e. Deși și-a păstrat calmul și atitudinea profesionistă, când a rămas singură, femeia a început să tremure.

„În momentul în care asistenta mi-a spus că a venit domnul Lupu, am înțeles cine e. Am încercat să păstrez o atitudine profesională. După consultație, abia când am ajuns acasă, m-au apucat tremurăturile”, spune ea.

„M-am gândit că eu urmez” Cum a reacționat Maria când a auzit de crima de la Cosmopolis

, Maria s-a temut că ar putea fi următoarea victimă și era decisă să meargă la poliție. În momentul în care a aflat că Robert Lupu s-a sinucis după ce a ucis-o pe Teodora Marcu, Maria a simțit pentru prima dată că s-a liniștit.

„Fratele meu mi-a trimis link-ul în care scria că era căutat. Mi-am propus ca a doua zi, duminică, să mă duc la poliţie, dacă nu îl vor prinde. M-am gândit că eu urmez. Că are o listă undeva şi că va veni după mine. Iar a doua zi era 1 Iunie, voiam să ies cu fetiţa afară, să se bucure de ziua asta. Mai târziu, în aceeaşi seară, am aflat că s-a sinucis. Am simțit că mi s-a luat o piatră de pe inimă. Îmi pare rău pentru fata care a fost ucisă, pentru familia ei. Şi pentru familia lui, că nu ei sunt de vină că el era psihopat”, a declarat Maria Folea.

Din punct de vedere medical, Maria spune că , cu trăsături psihopate. Astfel de persoane nu recunosc că au o problemă și nu pot fi tratate, fiindcă lor li se pare normal fiecare gând, fiecare gest pe care îl fac.