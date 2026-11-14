200.000.000 de euro! PSG vrea să „fure” vedeta de la Real Madrid: salariu amețitor!

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PSG își dorește să cucerească pentru al treilea sezon consecutiv trofeul Ligii Campionilor. Oficialii qatarezi sunt pregătiți să bage adânc mâna în buzunar pentru a întări echipa în iarna acestui an. Iar în acest sens, conducerea clubului de pe „Parc des Princes” a pus ochii inclusiv pe uns tar de la Real Madrid.

Arda Guler, de la Real Madrid la PSG?

După , care va fi indisponibil până la finalul actualului sezon, conducerea parizienilor a început să caute soluții pentru a reorganiza compartimentul ofensiv al lui Luis Enrique. Astfel, soluția ar putea veni chiar din curtea celor de la Real Madrid, arată publicația turcă .

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Paris Saint-Germain ar fi dispusă să realizeze un transfer costisitor pentru a beneficia de serviciile jucătorului turc Arda Guler (21 de ani). Francezii ar fi dispuși să ofere 200 de milioane de euro ”galacticilor” pentru a obține unda verde a mutării internaționalului. Mai mult, salariul ar putea fi unul colosal pentru Arda Guler. PSG ar dori să îi ofere 22 de milioane de euro per an, adică de trei ori mai mult decât încasează pe ”Santiago Bernabeu”, conform sursei menționate.

Jucătorul s-ar putea alătura lui PSG în perioada de mercato din iarnă și ar concura pentru un loc din primul ”11” cu jucători mai slab cotați. Este vorba despre Warren Zairre-Emery (80 de milioane de euro), Senny Mayulu (40 de milioane de euro), Fabian Ruiz (30 de milioane de euro) și Dro Fernandez (15 milioane de euro). De asemenea, Arda Guler poate evolua și în flancurile ofensive ale parizienilor.

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100.000.000 de euro este cota de piață a turcului, conform

Cifrele lui Arda Guler

Jucătorul turc a devenit om de bază în trupa lui Jose Mourinho, reușind să fie decisiv în mai multe partide. Arda Guler a strâns nu mai puțin de 14 apariții în toate competițiile, reușind să marcheze patru goluri și să ofere șapte pase decisive. Mai mult, a oferit două asisturi în . Guler vine după o stagiune de vis, când a contribuit la 19 goluri în 51 de meciuri pentru Real Madrid. Performanțele sale l-au adus în atenția întregii lumi și a fost declarat, de , revelația sezonului în ediția precedentă a Ligii Campionilor.

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