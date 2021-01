2021, an crucial pentru handbalul feminin românesc! Cum arată calendarul competiţiilor

Noul an este unul foarte important în handbalul feminin românesc. După eşecul de la Euro, naţionala României vrea să se revanşeze în faţa fanilor şi să obţină calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În plus, în aprilie, Neagu&comp. vor avea meciurile de baraj pentru Campionatul Mondial din decembrie.

Imediat după ce naţionala României a încheiat pe locul 12 la Campionatul European de Handbal, Cristina Neagu a tras un semnal de alarmă asupra faptului că perioada următoare se dovedeşte a fi una foarte importantă pentru viitorul primei reprezentative.

Concret, între 19 şi 21 martie, România joacă pentru calificarea la Jocurile Olimpice într-o grupă cu Kazahstan, Norvegia şi Muntenegru. Primele două formaţii se vor califica pentru turneul final de la Tokyo.

Apoi, în luna aprilie, România va avea un baraj în dublă manşă împotriva unei echipe venite din pre-calificări pentru Campionatul Mondial. “Tricolorele” vor fi favorite împotriva oricărui adversar, dar din urne pot veni şi echipe periculoase precum Ucraina sau Austria.

La nivel de club, lucrurile încep foarte repede. Pe 9 ianuarie se reiau meciurile din EHF Champions League şi încep grupele EHF European League. CSM Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea joacă în cea mai importantă competiţie inter-cluburi, în timp ce Baia Mare şi Brăila vor evolua în noua competiţie. Liga Florilor se reia cu un mini-turneu la Braşov pe data de 12 ianuarie.

Între 15 şi 21 martie este săptămâna echipelor naţionale care include turneul preolimpic de la Podgorica. România este într-o grupă cu Kazahstan, Norvegia şi Muntenegru. Primele două clasate merg la Tokyo. La mai puţin de o lună mai târziu, între 12 şi 21 aprilie este barajul pentru Campionatul Mondial.

CSM Bucureşti speră la calificarea în Final Four-ul din Liga Campionilor

În luna mai sunt programate turneele Final Four. Pe 8-9 mai este programat turneul Final Four din EHF European League, iar pe 29-30 mai se va disputa turneul Final Four al EHF Champions League la Budapesta.

Campionatul Mondial U-20 se va disputa în acest an în România. El trebuia să se desfăşoare în 2020, însă a fost amânat. Încă nu s-a stabilit o dată de disputare a competiţiei găzduite de ţara noastră.

Calendarul competiţiilor din 2021

Jocurile Olimpice de la Tokyo se desfăşoară între 24 iulie şi 8 august, în timp ce Campionatul Mondial de Handbal Feminin este programat între 2 şi 19 decembrie în Spania.

Programul celor mai importante competiţii de handbal feminin în 2021:

9 ianuarie: prima etapă a anului în grupele EHF Champions League și EHF European League

12 ianuarie: etapa 7 din Liga Florilor

15-21 martie: săptămână pentru meciurile naţionalelor. Turneul preolimpic de la Podgorica

12-21 aprilie: Dubla de baraj pentru Campionatul Mondial de handbal feminin

8-9 mai: Final Four EHF European League

29-30 mai: Final Four EHF Champions League

24 iulie – 8 august: Jocurile Olimpice de la Tokyo

2 – 19 decembrie: Campionatul Mondial de handbal feminin

Data nestabilită: Campionatul Mondial de handbal feminin U-20, găzduit în România

"Este greu de prezis cum sună viitorul. În martie urmează turneul preolimpic și echipe precum Germania sau Danemarca nu au șansa de calificare. Acest turneu este lucrul cel mai important pentru echipa națională poate în câțiva ani de acum încolo. Este o șansă enormă", Cristina Neagu după Euro 2020