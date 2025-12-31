2026 anul Rapidului?! Fostul atacant al Giuleștenilor visează la titlu: “Două-trei transferuri și vor fi sus”

Giuleștenii au încheiat anul 2025 pe locul secund în Superliga României, însă fanii celor de la Rapid visează cu ochii deschiși la un trofeu. Robert Niță, fostul atacant al echipei, este de părere că fosta sa formație are toate șansele să facă un sezon de vis.
Rapid a avut o primă parte de sezon regulat bună, însă mai este mult până se va trage linie. Giuleștenii au șanse uriașe să se califice din nou în play-off, însă obiectivul clubului este calificarea într-o cupă europeană. Se anunță o luptă interesantă cu Universitatea Craiova, FCSB sau Dinamo.
Robert Niță a fost prezent la Gala FANATIK și a vorbit despre schimbările din ultimul an făcute de oficialii clubului Rapid. Acesta laudă strategia conducerii și spune că Rapid are acum toate șansele să își ducă la bun sfârșit obiectivul de a prinde cupele europene.
Mai mult, Robert Niță este de părere că Rapidul este capabil să facă un sezon istoric, însă cere conducerii încă câteva transferuri în perioada de mercato pentru a întări lotul lui Costel Gâlcă. Oficialii au anunțat deja că s-au interesat de câțiva jucători.
„Poate fi anul Rapidului. Este o conjunctură favorabilă în momentul de față. Eu cred că, după mulți ani, la mijlocul anului 2026, Rapid va fi într-o competiție europeană.
S-au schimbat câțiva jucători, președintele, directorul sportiv, antrenorul. Probabil există o altă seriozitate, o altă mentalitate și o altfel de abordare a lucrurilor, una mai profesionistă, una care se cere în afara României. Le lipsește participarea în cupele europene. Vine perioada de pregătire. Cu două, trei transferuri, Rapid probabil va fi acolo sus și își va îndeplini obiectivul pe care l-a avut la începutul sezonului, calificarea în cupele europene”, a declarat Robert Niță la Gala FANATIK.