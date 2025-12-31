2026 anul Rapidului?! Fostul atacant al Giuleștenilor visează la titlu: “Două-trei transferuri și vor fi sus”

Sport

Marea dorință a fostului atacant de la Rapid! Mesaj direct pentru conducerea clubului din Giulești. . “Probabil există o altă seriozitate, o altă mentalitate și o altfel de abordare a lucrurilor”.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
31.12.2025 | 16:20
Fostul atacant de la Rapid și-a pus marea dorință pentru anul 2026. Foto: SportPictures
Giuleștenii au încheiat anul 2025 pe locul secund în Superliga României, însă fanii celor de la Rapid visează cu ochii deschiși la un trofeu. Robert Niță, fostul atacant al echipei, este de părere că fosta sa formație are toate șansele să facă un sezon de vis.

Poate să fie 2026 anul Rapidului? Răspunsul lui Robert Niță

Rapid a avut o primă parte de sezon regulat bună, însă mai este mult până se va trage linie. Giuleștenii au șanse uriașe să se califice din nou în play-off, însă obiectivul clubului este calificarea într-o cupă europeană. Se anunță o luptă interesantă cu Universitatea Craiova, FCSB sau Dinamo.

Robert Niță a fost prezent la Gala FANATIK și a vorbit despre schimbările din ultimul an făcute de oficialii clubului Rapid. Acesta laudă strategia conducerii și spune că Rapid are acum toate șansele să își ducă la bun sfârșit obiectivul de a prinde cupele europene.

Robert Niță visează la cupele europene! Fostul atacant cere conducerii de la Rapid transferuri!

Mai mult, Robert Niță este de părere că Rapidul este capabil să facă un sezon istoric, însă cere conducerii încă câteva transferuri în perioada de mercato pentru a întări lotul lui Costel Gâlcă. Oficialii au anunțat deja că s-au interesat de câțiva jucători.

„Poate fi anul Rapidului. Este o conjunctură favorabilă în momentul de față. Eu cred că, după mulți ani, la mijlocul anului 2026, Rapid va fi într-o competiție europeană.

S-au schimbat câțiva jucători, președintele, directorul sportiv, antrenorul. Probabil există o altă seriozitate, o altă mentalitate și o altfel de abordare a lucrurilor, una mai profesionistă, una care se cere în afara României. Le lipsește participarea în cupele europene. Vine perioada de pregătire. Cu două, trei transferuri, Rapid probabil va fi acolo sus și își va îndeplini obiectivul pe care l-a avut la începutul sezonului, calificarea în cupele europene”, a declarat Robert Niță la Gala FANATIK.

