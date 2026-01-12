News

2026, anul sărăciei pentru români! Mitică Dragomir, anunț sumbru: „Asta trebuie să facă Ilie Bolojan”

Dumitru Dragomir face previziuni despre situaţia românilor în 2026 spune ce ar trebui să facă premierul Ilie Bolojan pentru a păstra liniştea în ţară.
Daniel Spătaru
12.01.2026 | 18:33
2026 anul saraciei pentru romani Mitica Dragomir anunt sumbru Asta trebuie sa faca Ilie Bolojan
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir spune ce ar trebui să facă Ilie Bolojan pentru a uşura povara românilor Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

2026 a început pentru sub semnul majorărilor de taxe şi impozite, scumpiri care adaugă o presiune suplimentară pe bugetele cetăţenilor, care încă de anul trecut au fost împovărate de creşterea tarifelor la electricitate şi a TVA-ului. Despre ce îi aşteaptă pe români în continuare a vorbit şi Dumitru Dragomir, în prima ediţie din acest an a „Profeţiilor lui Mitică”.

Sfatul pe care Dragomir i-l dă lui Bolojan

„Ne adaptăm la sărăcie!”, a comentat Dumitru Dragomir modul în care vor suporta românii noul val de scumpiri care i-a lovit în acest început de an. Totuşi, el este de părere că premierul Ilie Bolojan ar trebui să aibă în vedere unele măsuri, pentru a linişti populaţia.

ADVERTISEMENT

„Dacă Bolojan e puţin deştept, intră în multinaţionale şi ieftineşte mâncarea cu 30-40%, se face linişte. Dacă nu face asta, nu va fi linişte”, este părerea lui Dumitru Dragomir.

Dragomir: „Bolojan trebuie să reziste, pentru că Nicuşor trebuie să arunce vina pe cineva”

În ciuda măsurilor nepopulare pe care le-a luat actualul guvern, fostul şef al LPF consideră că scaunul premierului nu este deocamdată în pericol. „Bolojan trebuie să reziste, pentru că Nicuşor, preşedintele nostru, trebuie să arunce vina pe cineva. Iar cel care şi dă, dar şi primeşte, este Bolojan. El cade numai dacă vrea PSD-ul”, a mai spus Oracolul de la Bălceşti.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Dragomir consideră că tocmai această temere că social-democraţii ar putea răsturna guvernul a dus la tensiunile actuale din justiţie. „De-asta vor repede să pună mână pe justiţie, pe judecători, cărora să de lea ordin: ‘Luaţi-l pe ăla, luaţi-l pe ăla!’. Dacă justiţia cade, cade toată ţara. Pădure fără uscături nu există, dar acum judecătorii  sunt 99% corecţi. Suntem cretini? Ne legăm de sume infime. De ei, de medici, trebuie să avem grijă”, a mai spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

„Familia Dragomir a plătit peste 25 de milioane de euro taxe şi impozite, în ultimii zece ani”

Noile taxe şi impozite îl afectează puternic şi pe Dumitru Dragomir, care a dezvăluit cu cât i s-a majorat suma de achitat către stat. „Cred că plătesc cam 150.000 de euro în plus, cu toate măririle de taxe de anul ăsta”, a mai spus el, la „Profeţiile lui Mitică”. Numai în ultimii zece ani, Dragomir a plătit cu mult peste 25 de milioane de euro la buget, însă nu a primit niciun ajutor din partea statului, ba dimpotrivă.

„Am fost hăituit 25 de ani, numai prin procese, fără să fi greşit cu ceva. Doar pentru că am fost membru PRM şi am fost la LPF. Au vrut să pună mâna pe postul meu, pe banii Ligii, şi dădeau în Corneliu Vadim Tudor şi prin noi, prin ăştia care eram acolo. Am făcut un calcul cu directoarea mea economică: familia Dragomir a plătit peste 25 de milioane de euro taxe şi impozite, în ultimii zece ani. M-alerga un desculţ pe stradă să dau banii înapoi (n.r. – referire la protestatarul Marian Ceauşescu).

ADVERTISEMENT

Păi trebuia să îmi dea statul banii înapoi, că nu m-a ajutat cu nimic! Iar ăla care striga să dau banii înapoi trăieşte din banii mei, că nu produce nimic. Lui i-a dat statul o încăpere pe degeaba. Mie nu mi-a dat statul nimic şi n-am avut niciun contract cu statul. Dar eram hăituit, 25 de ani am stat în procese. Şi atunci tu vrei dreptate în România?”, a încheiat retoric Dumitru Dragomir.

2026, anul sărăciei pentru români! Mitică Dragomir, anunț sumbru: "Asta trebuie să facă Ilie Bolojan"

Investițiile străine în România, pe mâna omului lui Bolojan. Un nou serviciu de...
Fanatik
Investițiile străine în România, pe mâna omului lui Bolojan. Un nou serviciu de informații inclus în comisia secretă a Guvernului
Scandal de proporții în una dintre cele mai puternice armate NATO. O unitate...
Fanatik
Scandal de proporții în una dintre cele mai puternice armate NATO. O unitate de elită e acuzată de nazism, abuzuri și violență
Cât timp au la dispoziție românii din străinătate să vină în țară, în...
Fanatik
Cât timp au la dispoziție românii din străinătate să vină în țară, în caz de război sau alt scenariu dificil. Legea apărării a fost promulgată
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit, după interviul dat de fiul...
iamsport.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit, după interviul dat de fiul lui Gino: 'A pomenit ceva de copiii care au rămas fără tată?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!