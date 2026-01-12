2026, anul sărăciei pentru români! Mitică Dragomir, anunț sumbru: „Asta trebuie să facă Ilie Bolojan”

ADVERTISEMENT

2026 a început pentru sub semnul majorărilor de taxe şi impozite, scumpiri care adaugă o presiune suplimentară pe bugetele cetăţenilor, care încă de anul trecut au fost împovărate de creşterea tarifelor la electricitate şi a TVA-ului. Despre ce îi aşteaptă pe români în continuare a vorbit şi Dumitru Dragomir, în prima ediţie din acest an a „Profeţiilor lui Mitică”.

Sfatul pe care Dragomir i-l dă lui Bolojan

„Ne adaptăm la sărăcie!”, a comentat Dumitru Dragomir modul în care vor suporta românii noul val de scumpiri care i-a lovit în acest început de an. Totuşi, el este de părere că premierul Ilie Bolojan ar trebui să aibă în vedere unele măsuri, pentru a linişti populaţia.

„Dacă Bolojan e puţin deştept, intră în multinaţionale şi ieftineşte mâncarea cu 30-40%, se face linişte. Dacă nu face asta, nu va fi linişte”, este părerea lui Dumitru Dragomir.

Dragomir: „Bolojan trebuie să reziste, pentru că Nicuşor trebuie să arunce vina pe cineva”

În ciuda măsurilor nepopulare pe care le-a luat actualul guvern, fostul şef al LPF consideră că scaunul premierului nu este deocamdată în pericol. „Bolojan trebuie să reziste, pentru că Nicuşor, preşedintele nostru, trebuie să arunce vina pe cineva. Iar cel care şi dă, dar şi primeşte, este Bolojan. El cade numai dacă vrea PSD-ul”, a mai spus Oracolul de la Bălceşti.

că tocmai această temere că social-democraţii ar putea răsturna guvernul a dus la tensiunile actuale din justiţie. „De-asta vor repede să pună mână pe justiţie, pe judecători, cărora să de lea ordin: ‘Luaţi-l pe ăla, luaţi-l pe ăla!’. Dacă justiţia cade, cade toată ţara. Pădure fără uscături nu există, dar acum judecătorii sunt 99% corecţi. Suntem cretini? Ne legăm de sume infime. De ei, de medici, trebuie să avem grijă”, a mai spus Dumitru Dragomir.

„Familia Dragomir a plătit peste 25 de milioane de euro taxe şi impozite, în ultimii zece ani”

îl afectează puternic şi pe Dumitru Dragomir, care a dezvăluit cu cât i s-a majorat suma de achitat către stat. „Cred că plătesc cam 150.000 de euro în plus, cu toate măririle de taxe de anul ăsta”, a mai spus el, la „Profeţiile lui Mitică”. Numai în ultimii zece ani, Dragomir a plătit cu mult peste 25 de milioane de euro la buget, însă nu a primit niciun ajutor din partea statului, ba dimpotrivă.

„Am fost hăituit 25 de ani, numai prin procese, fără să fi greşit cu ceva. Doar pentru că am fost membru PRM şi am fost la LPF. Au vrut să pună mâna pe postul meu, pe banii Ligii, şi dădeau în Corneliu Vadim Tudor şi prin noi, prin ăştia care eram acolo. Am făcut un calcul cu directoarea mea economică: familia Dragomir a plătit peste 25 de milioane de euro taxe şi impozite, în ultimii zece ani. M-alerga un desculţ pe stradă să dau banii înapoi (n.r. – referire la protestatarul Marian Ceauşescu).

Păi trebuia să îmi dea statul banii înapoi, că nu m-a ajutat cu nimic! Iar ăla care striga să dau banii înapoi trăieşte din banii mei, că nu produce nimic. Lui i-a dat statul o încăpere pe degeaba. Mie nu mi-a dat statul nimic şi n-am avut niciun contract cu statul. Dar eram hăituit, 25 de ani am stat în procese. Şi atunci tu vrei dreptate în România?”, a încheiat retoric Dumitru Dragomir.