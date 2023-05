Locuitorii din Buzău, terorizați de un urs. Bestia a ucis zece animale într-o singură gospodărie, iar autoritățile încearcă cu disperare să rezolve problema urșilor din țara noastră. Problema e deja cunoscută de toată lumea, animalele fiind în căutare de noi teritorii, chiar în satele de câmpie.

Ajung să atace gospodării în căutarea hranei, după ce habitatul lor natural a fost distrus de om. Astfel, locuitorii din comuna buzoiană Sărata Monteoru se confruntă pentru prima dată cu problema urșilor. Aici, un urs a ucis zeci de animale în mai multe gospodării. Între timp, în Argeș, un bărbat a fost atacat de un urs pe stradă, iar în Codlea un bărbat a fost rănit de un astfel de animal sălbatic.

Locuitorii din Nenciulești primesc aproape zilnic mesaje de tip Ro-Alert, prin care sunt rugați să stea în casă, pentru că pe uliță se plimbă ursul. Dumitru Constantin a avut ghinionul ca ursul să facă prăpăd printre animalele sale din curte. ”Acolo, unde-i băiatul ăla mi-a omorât o oaie, două capre, doi iezi în colțul ăla iar înăuntru încă patru. Zece animale cu totul!”, se plânge bărbatul, conform

La 20 de kilometri, în comuna Merei, ”I-au adus cu TIR-ul și i-au lăsat. În Sărata Monteoru au atacat și la pensiuni, au atacat acolo, au făcut ravagii”, se plânge un alt sătean. Primarul Ștefan Chircă speră ca problema să fie rezolvată cât mai repede, până la începerea sezonului turistic: ”Sperăm ca în termenul cât mai scurt să rezolvăm problema pentru că așa cum știți e și stațiunea Sărata Monteoru, începe și sezonul”.

Între timp, brașovenii sunt deja obișnuiți cu această situație, astfel că un alt urs care a fost văzut la 50 de metri de intrarea într-un spital nu a mai șocat pe nimeni. ”Le spunem cetăţenilor dacă au întâlnire cu ursul să nu stea să îl fotografieze, să nu ii dea de mâncare”, explică Adrian Lăcătușu, reprezentant ISU Brașov.

a 426 de urși în acest an, față de 140 cât era cota de vânătoare până acum. Asta, chiar dacă ONG-urile pentru protecția animalelor au protestat și au determinat reprezentanți ai Parlamentului European să vină în România pentru o rundă de discuții pe această temă, în speranța că vor fi găsite soluții mai pașnice.

Totuși, reacția ministrului Tanczos Barna a fost departe de a fi elegantă. ”România nu va mai accepta sfaturi în ce priveşte gestionarea populaţiei de urşi de la state care au exterminat această specie în urmă cu 100 de ani”, declara Barna. Întâlnirea de la Ministerul Mediului e foarte importantă, mai ales că animalele sălbatice au devenit o problemă în Europa.

”Le urez bun venit. În sfârşit, cineva de la Bruxelles a venit şi discută şi cu cei care au făcut petiţiile – e absolut normal – dar şi cu partea cealaltă, a celor care spun că pădurile României sunt protejate, că nu înseamnă doar furt, ci şi administrare responsabilă, pe milioane de hectare. Din păcate, există în continuare infracţiuni şi contravenţii care trebuie pedepsite şi care trebuie constatate şi pentru acest motiv avem nevoie de Gardă forestieră, de colaborare cu poliţia, procuratura şi cu instanţele de judecată.

Este prima dată când o comisie de la nivelul PE vine să se convingă la faţa locului că aici problema urşilor nu mai este una a unei specii de pe cale de dispariţie. Este o problemă a comunităţii care este afectată în mod grav, câteodată, de această convieţuire cu această specie strict protejată la nivel european”, a completat ministrul Barna.

Conform datelor oficiale, în ultimii 5 ani au fost raportate peste 150 de atacuri ale urșilor și 14 decese în Europa. ”Le-am spus celor din comisie că aici problema nu mai este cum se vede la Bruxelles, o problemă a unei specii care dispare sau este în pericol. Statutul de conservare favorabilă se poate constata oricând în cazul urşilor. Toate studiile care s-au făcut în ultima perioadă, inclusiv cel de anul acesta, demonstrează că numărul lor creşte an de an. Scopul gestionării unei specii nu este să creştem zi de zi, an de an, numărul lor, ci o administrare durabilă a speciei, într-un areal restrâns, unde vorbim de habitatul natural. Grădiniţa, şcoala, etajul doi al blocului, pensiunea nu sunt habitatul lor natural”, a concluzionat ministrul.