Florin Piersic Jr., detalii despre relația cu tatăl său: ”Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută”

Regizorul în vârstă de 53 de ani nu reușește să se vadă foarte des cu figura paternă din cauza programului foarte încărcat de la teatru, dar și din alte motive. Artistul a spus cum se înțeleg în momentul de față.

Florin Piersic Jr., adevărul despre relația cu celebrul său tată. Ce a povestit fiul actorului

Florin Piersic Jr. a scos la suprafață câteva detalii despre relația cu despre care spune că nu a fost apropiat niciodată. Din păcate, în prezent legătura dintre ei este destul de rece, ruptura simțindu-se destul de bine.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză.

Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță.

El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa… Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine…

Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum pentru că noi nu am avut o relație reală.

E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum…”, a mărturisit fiul lui Florin Piersic în emisiunea .

Florin Piersic Jr., despre legătura cu cei doi copii

La rândul său este tatăl a doi copii din două relații diferite. Sonia s-a născut în timpul mariajului cu actrița Dorina Chiriac, în timp ce Sasha (5 ani) a venit pe lume în relația actuală, cea cu Andreea Cipcă.

Florin Piersic Jr. recunoaște că o vede rar pe fiica sa, dar se conectează foarte bine atunci când vorbesc despre desenele pe care le face ea. Cât despre băiat, actorul are mai multe activități, lucruri de împărțit și timp disponibil.