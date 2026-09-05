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Descoperă în rândurile de mai jos care este cadoul primit de prezentatoarea știrilor din sport Corina Caragea. Moderatoarea lucrează la postul de televiziune de 21 de ani, iar acum a avut parte de o surpriză remarcabilă.

Corina Caragea, recompensată de conducerea Pro TV

Corina Caragea (43 ani) este renumită pentru cariera de succes pe care o are în televiziune, dar și pentru că este avidă după călătorii. Adoră să descopere diferite destinații superbe de pe glob și chiar a ajuns până la capătul pământului. Vedeta a explorat toate continentele și nu se oprește aici pentru că iubește să se plimbe.

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De curând s-a arătat , dar și de o regiune pe care o ignorase fără intenție. înainte de a ajunge la hotel, însă nu se lasă învinsă. Acum, are încă un motiv în plus să exploreze. Prezentatoarea știrilor din sport a primit un cadou surpriză de la conducerea postului la care lucrează.

Are o carieră de 21 de ani la Pro TV și a fost răsplătită așa cum îi place, cu o pauză de o lună. În acest concediu care va avea loc la finalul lunii septembrie frumoasa brunetă nu va sta acasă pentru că are deja planuri mărețe. A stabilit un itinerariu pe care vrea să-l urmeze. Europa și America sunt cele două continente pe care le va bifa.

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„Am primit acest cadou pentru că sunt un angajat vechi, loial și cu performanțe. Deci da, e o recompensă. Am 21 de ani la PRO TV și am primit cel mai frumos cadou pe care mi l-aș fi putut dori”, a declarat moderatoarea știrilor din sport, Corina Caragea, într-un interviu pentru .

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Corina Caragea: ”O să trec prin toate anotimpurile”

„Sunt destinații îndepărtate, merg și la mare, merg și la munte, merg și în orașe. În unele am mai fost deja, în altele merg pentru prima dată. Cred că o să-mi bubuie telefonul de la atâtea poze. Merg pe două continente: Europa și America. Vor fi 4 avioane.

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Pentru că merg așa departe simt nevoia să stau totuși la destinație o săptămână. Inițial mi-am propus să fie o lună «recharge», dar din obișnuință cred că o să mă întorc mai obosită decât am plecat, pentru că mi-am făcut foarte multe planuri, am multe avioane, drumuri și o să trec prin toate anotimpurile și toate formele de relief!”, a completat vedeta, pentru aceeași sursă.

Corina Caragea este conștientă că va trece prin momente diferite și care ar putea să o provoace. Va avea o destinație cu temperaturi crescute, dar și alta unde frigul își va face simțită prezența. Cunoscuta prezentatoare ajunge atât la mare, cât și la munte, însă orașele nu sunt deloc excluse de pe lista sa în această toamnă.

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E pregătită pentru tot ce o așteaptă în perioada următoare pentru că a mai avut zboruri lungi până acum. Bruneta a acumulat multe mile și are câteva trucuri pe care le pune în aplicare constant. Unul dintre acestea este crearea de carduri de fidelitate la companiile aeriene. Punctele pe care le acumulează le folosește pentru un upgrade.

De această dată va zbura cu un economy premium, așadar nu va alege clasa business. Cu toate acestea, Corina Caragea este recunoscătoare că este vorba de o clasă care îi permite totuși să aibă mai multe bagaje. Celebra moderatoare de la Pro TV nu mai are destinații în care vrea să ajungă neapărat pentru că a ajuns în multe locații.