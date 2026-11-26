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Campionatul Mondial de Fotbal sub 17 ani se află în plină desfășurare, în Qatar. Competiția, la care participă și selecțioanta României, a înregistrat mai multe scoruri fluviu de la începutul competiției, însă, joi, 26 noiembrie, trei meciuri au șocat prin rezultatul final.

Victorii zdrobitoare la CM U17: 21 de goluri în trei meciuri

În cursul zilei de joi, 26 noiembrie, mai multe meciuri din ultima etapă a fazei grupelor a avut loc în Qatar. Totuși, . Nu mai puțin de 21 de goluri s-au marcat în doar trei partide disputate în cursul acestei zile. Este vorba despre victoriile zdrobitoare obținute de China, Croația și Belgia. Acestea sunt cele trei dueluri:

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Noua Zeelandă – Belgia 0-6

China – Fiji 8-0

Croația – Cuba 7-0

Pe lângă aceste partide, în celelalte cinci meciuri disputate astăzi, s-au mai înscris „doar 12” goluri. Dintre acestea, cea mai categorică victorie a fost înregistrată de naționala de juniori a Italiei, contra celei a Uzbekistanului, 3-1. De asemenea, Spania și-a învins rivala de pe continentul african, Maroc, 2-0. Niciun duel nu s-a terminat fără gol marcat.

Un scor fluviu a fost înregistrat și ieri, la Cupa Mondială U17. Ziua a fost deschisă de victoria zdrobitoare a Ugandei împotriva Noii Caledonii, 6-0. Ulterior, un alt meci care a adus multe goluri s-a petrecut între Danemarca și Argentina. Cele două naționale de juniori au condus pe rând în duelul de la Doha, dar au remizat la capătul unui meci spectaculos, 3-3.

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România luptă pentru locul 3 în grupa de la CM U17

”Micii tricolori”, pregătiți de Mircea Diaconescu, au avut două rezultate sub așteptări în debutul competiției. România a cedat împotriva Venezuelei, 0-1, dar și împotriva Mexicului, tot 0-1. . România mai are de disputat un singur meci, vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00, împotriva Camerunului.

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Elevii lui Mircea Diaconescu au nevoie de o victorie împotriva naționalei africane pentru a încheia grupa pe locul 3. Cele mai bune 8 echipe care termină grupa pe a treia poziție, vor face pasul în fazele eliminatorii. Totuși, în prezent, România este clasată drept cea mai slabă echipă care ocupă acest loc în ierarhie, iar un rezultat de egalitate ar fi sinonim cu eliminarea.