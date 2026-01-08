Sport

Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa

Cu ce se ocupă, în realitate, partenera de viață a fostului luptător MMA, Cătălin Zmărăndescu. Cei doi participă la emisiunea Power Couple, de la Antena 1.
Alexa Serdan
08.01.2026 | 19:30
Ce meserie are de fapt sotia lui Catalin Zmarandescu Luiza castiga multi bani din activitatea sa
Cătălin Zmărăndescu și Luiza sunt împreună de 11 ani. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cătălin Zmărăndescu se numără printre concurenții care fac parte din showul moderat de Dani Oțil. Fostul sportiv o are alături pe soția sa, Luiza, telespectatorii fiind interesați de profesia acesteia. Iată ce face.

Din ce face bani partenera lui Cătălin Zmărăndescu

În 2016 Cătălin Zmărăndescu și partenera sa de viață și-au unit destinele. Anul acesta vor aniversa un deceniu de când s-au căsătorit, marcând evenimentul prin participarea în emisiunea Power Couple, difuzată la Antena 1.

ADVERTISEMENT

În producția moderată de celebrul prezentator Dani Oțil, cei doi vor testa anumite calități, dar vor afla și cât de bine se cunosc. Experiența este una inedită pentru soția fostului luptător MMA, care nu apare des în lumina reflectoarelor. Aceasta are 42 de ani și este manager.

Ea câștigă foarte mulți bani de pe urma meseriei sale, însă se ocupă de aproape și de creșterea celor doi copii ai cuplului. Mai exact, au împreună o fetiță (Matilda, 7 ani) și un băiat (Vladimir, 4 ani) de care sunt foarte mândri.

ADVERTISEMENT
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu...
Digi24.ro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme

De asemenea, Cătălin Zmărăndescu mai are doi copii din relația cu prima soție. A acceptat provocarea producătorilor de la Antena 1, după ce anterior a fost concurent la Survivor România. Fostul sportiv este convins că emisiunea îl va scoate din zona de confort.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii

Cătălin Zmărăndescu și Luiza, despre Power Couple

Cătălin Zmărăndescu este obișnuit cu provocările și competițiile, având o carieră impresionantă în MMA. Fostul luptător a depășit numeroase limite, însă de această dată are parte de o premieră. O va avea alături pe soția sa, Luiza.

După ce toată viața a fost pe cont propriu, în drumul spre victorii, acum lucrurile sunt diferite. Renumitul sportiv a dorit să facă acest pas pentru că are o relație foarte frumoasă cu partenera sa de viață.

ADVERTISEMENT

„Am acceptat participarea în Power Couple pentru că am simțit că este modul în care putem demonstra că atunci când suntem amândoi, putem depăși orice obstacol. Să înceapă competiția!”, a spus Cătălin Zmădărescu, conform a1.ro.

„Power Couple a venit de nicăieri în viața noastră și am acceptat provocarea, fără să stăm mult pe gânduri. Abia apoi am realizat ce va urma, iar acum entuziasmul și curiozitatea sunt la cote înalte.

Recunosc, sentimentele pe care le încerc sunt atipice. În general, când Cătălin se pregătea de o provocare asemănătoare, eu mă gândeam la cum voi face totul acasă, în lipsa lui.

Acum, suntem amândoi gata de plecare, ne asigurăm că cei mici vor fi bine și abia așteptăm să vedem cum ne vom descurca”, a completat soția fostului luptător, mai arată sursa menționată.

Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui Adrian Șut: „O pierdere pentru FCSB”....
Fanatik
Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui Adrian Șut: „O pierdere pentru FCSB”. Pe cine vede înlocuitor
Galatasaray – Fenerbahce, în Supercupa Turciei, regal fotbalistic de mare clasă pe Voyo!...
Fanatik
Galatasaray – Fenerbahce, în Supercupa Turciei, regal fotbalistic de mare clasă pe Voyo! Transmisiune exclusivă din ”infernul” de la Istanbul
Tottenham, în negocieri avansate pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul jurnaliștilor din Italia:...
Fanatik
Tottenham, în negocieri avansate pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul jurnaliștilor din Italia: „Se fac presiuni”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului: 'Te curăță!'. Răspunsul 'Regelui' l-a lăsat perplex
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!