Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa

Cătălin Zmărăndescu se numără printre concurenții care fac parte din showul moderat de Dani Oțil. Fostul sportiv o are alături pe soția sa, Luiza, telespectatorii fiind interesați de profesia acesteia. Iată ce face.

Din ce face bani partenera lui Cătălin Zmărăndescu

În 2016 Cătălin Zmărăndescu și partenera sa de viață și-au unit destinele. Anul acesta vor aniversa un deceniu de când s-au căsătorit, marcând evenimentul prin participarea în emisiunea Power Couple, difuzată la Antena 1.

În producția moderată de celebrul prezentator Dani Oțil, cei doi vor testa anumite calități, dar vor afla și cât de bine se cunosc. Experiența este una inedită pentru soția fostului luptător MMA, care nu apare des în lumina reflectoarelor. Aceasta are 42 de ani și este manager.

Ea câștigă foarte mulți bani de pe urma meseriei sale, însă se ocupă de aproape și de creșterea celor doi copii ai cuplului. Mai exact, au împreună o fetiță (Matilda, 7 ani) și un băiat (Vladimir, 4 ani) de care sunt foarte mândri.

De asemenea, Cătălin Zmărăndescu mai are . A acceptat provocarea producătorilor de la Antena 1, după ce anterior a fost concurent la Survivor România. Fostul sportiv este convins că emisiunea îl va scoate din zona de confort.

Cătălin Zmărăndescu și Luiza, despre Power Couple

este obișnuit cu provocările și competițiile, având o carieră impresionantă în MMA. Fostul luptător a depășit numeroase limite, însă de această dată are parte de o premieră. O va avea alături pe soția sa, Luiza.

După ce toată viața a fost pe cont propriu, în drumul spre victorii, acum lucrurile sunt diferite. Renumitul sportiv a dorit să facă acest pas pentru că are o relație foarte frumoasă cu partenera sa de viață.

„Am acceptat participarea în Power Couple pentru că am simțit că este modul în care putem demonstra că atunci când suntem amândoi, putem depăși orice obstacol. Să înceapă competiția!”, a spus Cătălin Zmădărescu, conform .

„Power Couple a venit de nicăieri în viața noastră și am acceptat provocarea, fără să stăm mult pe gânduri. Abia apoi am realizat ce va urma, iar acum entuziasmul și curiozitatea sunt la cote înalte.

Recunosc, sentimentele pe care le încerc sunt atipice. În general, când Cătălin se pregătea de o provocare asemănătoare, eu mă gândeam la cum voi face totul acasă, în lipsa lui.

Acum, suntem amândoi gata de plecare, ne asigurăm că cei mici vor fi bine și abia așteptăm să vedem cum ne vom descurca”, a completat soția fostului luptător, mai arată sursa menționată.