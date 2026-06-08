Sport

Avertismentul lui Alexandru Țiriac pentru români. Ce îi sfătuiește să facă în următorii 2 ani

Alexandru Țiriac trage un semnal de alarmă în privința crizei financiare care se anunță. Îndemnul pe care îl are pentru cetățenii români în perioada următoare.
Alexa Serdan
08.06.2026 | 18:45
Avertismentul lui Alexandru Tiriac pentru romani Ce ii sfatuieste sa faca in urmatorii 2 ani
Semnalul de alarmă emis de Alexandru Țiriac. Sursa foto: Instagram.com
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Fiul lui Ion Țiriac, Alexandru, a lansat un avertisment pentru români. Iată ce îi sfătuiește să facă pentru a nu avea probleme din punct de vedere material. Omul de afaceri are o serie de idei care vor fi de mare folos în perioada imediat următoare.

Sfatul lui Alexandru Țiriac pentru români legat de criza financiară

E tot mai activ în social media unde a transmis un mesaj simplu din doar 3 cuvinte. De această dată Alexandru Țiriac (49 ani) a atins un subiect sensibil pentru multe persoane, după ce și-a spus punctul de vedere despre conflictul din Orientul Mijlociu. Discuțiile nu sunt doar despre politică, ci și despre sportul practicat în trecut de tatăl său.

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Recent, a fost scos din minți de o tenismenă care a făcut o declarație uluitoare. Fiul miliardarului Ion Țiriac nu-i uită pe români pe care îi îndeamnă să fie atenți. Trage un semnal de alarmă legat de criza financiară care se anunță. La ora actuală economia României este în declin și riscă să se adâncească și mai mult în această direcție.

Omul de afaceri a observat acest „trend” și a decis să vină cu câteva sfaturi. Așadar, le sugerează românilor ca în următorii 2 ani să nu facă cheltuieli prea mari și mai ales, inutile. De asemenea, îi îndeamnă să aibă bani în numerar pentru orice eventualitate, nicidecum să-și păstreze toate veniturile în conturile bancare.

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„Punctul meu de vedere asupra economiei: în următorii doi ani evitați cheltuielile de lux inutile și gândiți-vă de două ori înainte de a vă lua angajamente financiare care să vă schimbe viața. Păstrați-vă lichiditățile, protejați opționalitatea și rămâneți răbdători.

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Furtunile sunt cel mai ușor de ignorat când cerul este încă albastru. Până când toată lumea le vede venind, ocazia de a te pregăti deja a trecut”, a notat Alexandru Țiriac, în secțiunea Stories, de pe Instagram. Pe această pagină de socializare este urmărit de peste 32.700 de persoane.

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Discurs emoționant la Țiriac Open 2026

Fiul lui Ion țiriac captează de fiecare dată atenția cu vorbele pe care le rostește. În finala ATP 250 Țiriac Open 2026 din București a avut un discurs special, îndreptându-și cuvintele spre conflictele care au la loc la nivel mondial. Cu această ocazie, afaceristul a dorit să transmită că este momentul ideal pentru a ne uita spre credință.

„Cred că e timpul potrivit să întoarcem spatele conflictelor și să ne întoarcem fața spre Dumnezeu! Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel, Statele Unite… De oriunde ai veni! 

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E timpul să înțelegem că nu este nicio armă, niciun președinte care să fie mai puternic decât înțelepciunea și învățămintele Dumnezeului nostru”, a declarat Alexandru Țiriac, conform gsp.ro.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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