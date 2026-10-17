22 de ani de la debutul lui Lionel Messi: Cum a ajuns puștiul-minune din Rosario să aibă lumea la picioare

ADVERTISEMENT

Lionel Messi (37 de ani) a fost cooptat în La Masia, la 13 ani, după ce i-a impresionat pe impresarii Carles Rexach și Josep Minguella. Mic și slăbuț, măsurând numai 1.42 metri când a ajuns în Catalunia, FC Barcelona a fost dispusă să îi plătească tratamentul cu hormoni de creștere pentru a fi apt de fotbal profesionist. Peste numai 4 ani, investiția grandului spaniol avea să prindă contur și să nască una dintre poveștile unice ale fotbalului mondial.

S-au împlinit 22 de ani de la debutul lui Lionel Messi

Promovat definitiv în prima echipă a celor de la Barcelona în vara lui 2004, argentinianul a întâlnit în vestiar nume de top ale fotbalului mondial: Samuel Eto’o, Deco, Ronaldinho, Thiago Motta, Edmilson și Carles Puyol. Antrenorul Barcelonei de la acel moment, Frank Rijkaard, a văzut potențialul tânărului Messi și a fost, rapid, integrat în echipă.

ADVERTISEMENT

Momentul mult așteptat de argentinian a sosit pe 16 octombrie 2004, chiar într-un derby. Barcelona întâlnea rivala locală Espanyol, în etapa 7 din La Liga. Catalanii începuseră în forță partida de pe ”Lluis Companys” și deschiseseră scorul după numai 9 minute, prin Deco. Portughezul reușise un șut spectaculos, din afara careului, direct în vinclul porții lui Carlos Kameni.

Barcelona și-a conservat avantajul fără a avea mari probleme, iar tehnicianul olandez a găsit momentul oportun pentru a-i oferi primele minute lui Lionel Messi în La Liga. Fotbalistul l-a înlocuit, în minutul 83, chiar pe marcatorul unicului gol, Deco. La numai 17 ani, adolescentul cu numărul 30 pe tricou, a intrat pe teren. Catalanii au conservat rezultatul, în timp ce rivala a încercat cu disperare să restabilească egalitatea, însă fără succes.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, jurnaliștii iberici au vrut să afle reacția ale tânărului care urma să devină unul dintre cei mai exponențiali jucători ai generației sale. Cu modestia cunoscută ce îl caracterizează, Lionel Messi a spus: ”Am intrat în ultimele 10 minute și mă bucur foarte mult că am debutat. În acele ultime minute, Espanyol a pus poate ceva mai multă presiune în atac, iar noi, cei din față, nu prea am apucat să atingem mingea. Este un lucru pe care îl așteptam de mult timp, un vis devenit realitate. Diseară o să dorm foarte bine”.

ADVERTISEMENT

Primul său gol în tricoul blaugrana a venit în același sezon. Pe 1 mai 2005, într-un duel dintre Barcelona și Albacete, 2-0, Lionel Messi ”a spart gheața” după o pasă a lui Ronaldinho. Argentinianul, rămas singur cu portarul Raul Valbuena, a ales o execuție pretențioasă. Lionel Messi a trimis un lob peste goalkeeper-ul castilianilor.

ADVERTISEMENT

197 de zile au trecut de la debutul lui Lionel Messi până la primul său gol marcat

Lionel Messi este legendă absolută la FC Barcelona

Au urmat ani senzaționali în tricoul lui FC Barcelona. Lionel Messi a devenit, încetul cu încetul, unul dintre jucătorii indispensabili ai echipei. Gloria sa personală nu a întârziat să apară. La finalul anului 2005, a fost declarat drept cel mai bun jucător al anului de la FC Barcelona. Distincția avea să o cucerească de 13 ori pe Camp Nou. Mai mult, a fost numit de 9 ori drept cel mai bun jucător al campionatului spaniol și a câștigat 8 Baloane de Aur.

Cel mai bun sezon al său la FC Barcelona a fost în stagiunea 2011-2012. Lionel Messi a doborât toate recordurile, reușind să puncteze de nu mai puțin de 73 de goluri în 60 de meciuri. Trei dintre acestea au fost semnate împotriva marii rivale, Real Madrid. Aceasta este distribuția golurilor marcate de legenda Barcelonei în cel mai bun sezon al carierei:

ADVERTISEMENT

La Liga – 50 de goluri în 37 de meciuri

Liga Campionilor – 14 goluri în 11 meciuri

Cupa Spaniei – 3 goluri în 7 meciuri

Supercupa Spaniei – 3 goluri în 2 meciuri

Campionatul Mondial al Cluburilor – 2 goluri în 2 meciuri

Supercupa Europei – 1 gol într-un meci

Lionel Messi a cucerit nu mai puțin de 34 de trofee: 10 titluri de campion în La Liga, 7 Cupe ale Spaniei, 7 Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei și 3 Cupe Mondiale ale Cluburilor. Argentinianul deține recordul pentru cele mai multe competiții câștigate cu trupa de pe Camp Nou. Messi s-a despărțit de FC Barcelona în vara anului 2021. Argentinianul și-a continuat cariera în capitala Franței, la Paris Saint-Germain.