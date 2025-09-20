226 de meciuri fără gol primit! Omul pe care Horațiu Moldovan vroia să-l scoată din poartă a ajuns la o performanță monstruoasă

Când s-a transferat de la Rapid la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan visa să ajungă titular la o echipă, care are în poartă un monstru sacru. Jan Oblak tocmai a atins o performanță fantastică în fotbalul de performanță.

Al treilea jucător din istorie, ca număr de prezențe la Atletico Madrid

după ce a trecut și pe Sassuolo, Oblak a bifat meciul cu numărul 500 pentru Atletico Madrid. Slovenul este depășit doar de Adelardo Rodríguez, cu 553 de meciuri, și Koke Resurrección, cu 668 partide.

În timpul celor 12 sezoane petrecute la Atletico, Oblak a participat la 373 de meciuri în La Liga, 95 în Liga Campionilor, 18 în Copa del Rey, șase în Europa League, unul în Supercupa Europei, trei la Cupa Mondială a Cluburilor și patru în Supercupa Spaniei.

Cariera sa incredibilă la Atletico include un titlu de campioană (2020/2021), o Supercupă Europeană (2018/2019), o Europa League (2017/2018) și o Supercupă a Spaniei (2014/2015). În vârstă de 32 de ani, Oblak a ajuns la Atletico de la Benfica, care îl cumpărase de la Olimpia Ljublijana. Atletico a plătit pentru el 18 milioane de euro.

Singurul portar cu șase trofee Zamora din istoria La Liga

În afară de asta, individual, slovenul este singurul portar care a câștigat șase trofee Zamora din istoria La Liga (15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 20/21 și 23/24). Titlul din sezonul trecut, pentru cel mai bun portar din La Liga, l-a primit după ce a jucat 36 de meciuri, în care au primit 30 de goluri și au păstrat poarta intactă în 15 dintre ele.

Pentru a realiza dimensiunea valorii portarului lui Atlético Madrid, este suficient de precizat că acesta are un raport de goluri primite de 0,848 pe meci. Ceva remarcabil pentru un portari, care de obicei au mai multe goluri încasate decât meciuri jucate.

226 de meciuri fără gol primit

Doar că în cazul lui Oblak, media vine din faptul că în cele 500 de meciuri pe care le-a jucat cu Atletico, el nu a primit niciun gol în 226 de meciuri. Adică în 45,2% dintre partide, un procent pe care foarte puțini portari l-au atins de-a lungul istoriei.

. El a fost mult timp rezerva lui Samir Handanovic, care a apărat poarta lui Inter Milano timp de 11 ani.

Jan Oblak s-a născut dintr-un tată sloven, Matjaž Oblak, și o mamă sârb – bosniacă, Stojanka Majkić. Sora lui mai mare, Teja Oblak (născută în 1990), este jucătoare profesionistă de baschet și componentă a echipei naționale a Sloveniei. Din 2023, Oblak are o relație cu jucătoarea de tenis Olga Danilović, fiica fostului baschetbalist Predrag Danilovic.