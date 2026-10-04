23 de milioane de euro în salarii, 12 goluri încasate și zero atitudine! Cât câștigă „tricolorii” care au făcut România de râs

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Naționala României nu mai e ce a fost, iar rezultatele vorbesc de la sine. „Tricolorii” au debutat dezastruos în mandatul lui Gică Hagi și au încasat 12 goluri în trei meciuri în șapte zile în Nations League: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 în Polonia. Ce a șocat și mai tare decât lipsa de rezultate a fost lipsa de atitudine.

România s-a făcut de râs cu Suedia, Bosnia și Polonia: 12 goluri în trei meciuri în șapte zile

La 24 de ore de la dezastrul din Polonia, reacțiile EXCLUSIVE din emisiunea FANATIK SUPERLIGA au arătat oameni de fotbal sau jurnaliști care au remarcat același lucru: fotbaliștii pregătiți de Gheorghe Hagi fie nu au înțeles nimic din ce li s-a transmis, fie nu au fost interesați nicio clipă de meci. Zero implicare, zero atitudine, o nepăsare greu de înțeles în sânul echipei naționale.

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, ca să reamintim o mică parte din oamenii de fotbal care au remarcat lipsa de atitudine, toți au ajuns la concluzia că trebuie luate măsuri de urgență pentru a mai putea salva echipa națională. Cu siguranță declarația zilei rămâne mărturisirea făcută de fostul selecționer Cosmin Contra.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul a dezvăluit că a plecat de la națională după un 0-5 cu Spania tocmai din cauza lipsei de atitudine a jucătorilor săi. „ (…) Ce pot să simți când pierzi 6-0 sau 5-0? Și vă dau un detaliu: nu aveam de gând să plec după meciul din Spania.

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Pentru că eu mă calificasem cu parcursul de Nations League și puteam să joc barajele. Deci mai aveam o șansă ca antrenor, dar intrând în vestiar după meci, după ce am pierdut 5-0 și cum am pierdut… Te duci în zona de jacuzzi și vezi zece jucători râzând în hohote…”, și-a adus aminte, mâhnit, Cosmin Contra.

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Cât câștigă fotbaliștii care au reușit „performanța” de a primi 12 goluri în trei meciuri în șapte zile?

Am calculat toate minutele jucate de fotbaliștii români în meciurile cu Suedia (1-2), Bosnia (2-4) și Polonia (0-6) și le-am adunat și salariile. Trebuie spus că din totalul celor 30 care au avut onoarea să reprezinte România, dar și-au cam bătut joc, 9 dintre ei sunt milionari în euro și au salarii de cel puțin 1 milion de euro pe an.

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Vine un alt calup de 10 jucători care câștigă între 500.000 de euro și 999.999 de euro pe an, în timp ce restul de 11 sunt „săracii” lotului cu salarii de sub 500.000 de euro pe an. Salariile sunt culese majoritatea din date oficiale, calculate în funcție de legislația din țara actuală, sau prezintă o estimare realistă a specialiștilor. Nefiind vorba despre angajați la stat, nu există nicio obligație ca fotbaliștii sau cluburile să facă publice salariile, datele fiind culese din alte surse credibile. Important de reținut, românii noștri câștigă aproximativ 23 de milioane de euro pe an cumulat, în condițiile în care în România majoritatea oamenilor se descurcă cum pot cu venituri de 4000 de lei pe lună.

Așadar, iată lotul de 30 de jucători care s-au făcut de râs în cele trei meciuri de Nations League și minutele jucate:

Andrei Coubiș (Lincoln City) – 243 minute – 550.000 euro pe an (net)

(Lincoln City) – 243 minute – (net) Ionuț Radu (Celta Vigo) – 180 minute – 1,03 milioane euro pe an (net)

(Celta Vigo) – 180 minute – (net) Virgil Ghiță (Hannover 96) – 180 minute – 360.000 euro pe an (net)

(Hannover 96) – 180 minute – (net) Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 180 minute – 1,03 milioane euro pe an (net)

(Rayo Vallecano) – 180 minute – (net) Daniel Bîrligea (Frosinone ) – 180 minute – 800.000 euro pe an (net)

(Frosinone ) – 180 minute – (net) Răzvan Marin (AEK Atena) – 159 minute – 1 milion euro pe an (net)

(AEK Atena) – 159 minute – (net) Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – 157 minute – 240.000 euro pe an (net)

(Universitatea Craiova) – 157 minute – (net) Dennis Man (PSV Eindhoven) – 155 minute – 1,6 milioane euro pe an (net)

(PSV Eindhoven) – 155 minute – (net) Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – 135 minute – 240.000 euro pe an (net)

(Universitatea Craiova) – 135 minute – (net) Ianis Hagi (Alanyaspor) – 134 minute – 800.000 euro pe an (net)

(Alanyaspor) – 134 minute – (net) Radu Drăgușin (Fiorentina) – 112 minute – 2,8 milioane euro pe an (net)

(Fiorentina) – 112 minute – (net) Louis Munteanu (D.C. United)– 112 minute – 720.000 euro pe an (net)

(D.C. United)– 112 minute – (net) Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – 110 minute – 240.000 euro pe an (net)

(Universitatea Craiova) – 110 minute – (net) Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor) – 95 minute – 1,2 milioane euro pe an (net)

(Çaykur Rizespor) – 95 minute – (net) Vlad Dragomir (Pafos) – 92 minute – 600.000 euro pe an (net)

(Pafos) – 92 minute – (net) Matei Ilie (Kasimpașa) – 90 minute – 200.000 euro pe an (net)

(Kasimpașa) – 90 minute – (net) Lisav Eissat (Bristol City) – 90 minute – 800.000 euro pe an (net)

(Bristol City) – 90 minute – (net) Otto Hindrich (Legia Varșovia) – 90 minute – 300.000 euro pe an (net)

(Legia Varșovia) – 90 minute – (net) Andrei Burcă (Yunnan Yukun)– 81 minute – 1,2 milioane euro pe an (net)

(Yunnan Yukun)– 81 minute – (net) Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) – 74 minute – 3 milioane euro pe an (net)

(Dalian Yingbo) – 74 minute – (net) Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) – 45 minute – 540.000 euro pe an (net)

(Union Saint-Gilloise) – 45 minute – (net) Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – 45 minute – 800.000 euro pe an (net)

(Universitatea Craiova) – 45 minute – (net) Olimpiu Moruțan (Rapid București) – 25 minute – 480.000 euro pe an (net)

(Rapid București) – 25 minute – (net) David Matei (Universitatea Craiova) – 25 minute – 90.000 euro pe an (net)

(Universitatea Craiova) – 25 minute – (net) Florin Tănase (Omonia Nicosia) – 23 minute – 500.000 euro pe an (net)

(Omonia Nicosia) – 23 minute – (net) Andrei Borza (Corum) – 23 minute – 500.000 euro pe an (net)

(Corum) – 23 minute – (net) Bogdan Racovițan (Rakow) – 23 minute – 360.000 euro pe an (net)

(Rakow) – 23 minute – (net) Marius Marin (Al Nasr) – 23 minute – 1,2 milioane euro pe an (net)

(Al Nasr) – 23 minute – (net) Cătălin Cîrjan (Dinamo București) – 12 minute – 156.000 euro pe an (net)

(Dinamo București) – 12 minute – (net) Tony Strata (Vitoria Guimaraes) – 9 minute – 90.000 euro pe an (net)

Total salarii nete: 23.426.000 € pe an, adică aproximativ 23,43 milioane de euro net/an.

Putem să-i scoatem în evidență pe milionarii din lot, fotbaliștii cu salarii de peste 1 milion de euro pe an:

Ionuț Radu (Celta Vigo) – 180 minute – 1,03 milioane € /an net

(Celta Vigo) – 180 minute – /an net Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 180 minute – 1,03 milioane € /an net

(Rayo Vallecano) – 180 minute – /an net Răzvan Marin (AEK Atena) – 159 minute – 1 milion € /an net

(AEK Atena) – 159 minute – /an net Dennis Man (PSV Eindhoven) – 155 minute – 1,6 milioane € /an net

(PSV Eindhoven) – 155 minute – /an net Radu Drăgușin (Fiorentina) – 112 minute – 2,8 milioane € /an net

(Fiorentina) – 112 minute – /an net Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor) – 95 minute – 1,2 milioane € /an net

(Çaykur Rizespor) – 95 minute – /an net Andrei Burcă (Yunnan Yukun) – 81 minute – 1,2 milioane € /an net

(Yunnan Yukun) – 81 minute – /an net Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) – 74 minute – 3 milioane € /an net

(Dalian Yingbo) – 74 minute – /an net Marius Marin (Al Nasr) – 23 minute – 1,2 milioane € /an net

Cei 9 jucători au împreună: 14,06 milioane de euro net pe an.

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Urmează categoria jucătorilor cu salarii între 500.000 de euro și 800.000 de euro pe an, „clasa mijlocie”:

Andrei Coubiș (Lincoln City) – 243 minute – 550.000 €/an net

(Lincoln City) – 243 minute – net Daniel Bîrligea (Frosinone) – 180 minute – 800.000 €/an net

(Frosinone) – 180 minute – net Ianis Hagi (Alanyaspor) – 134 minute – 800.000 €/an net

(Alanyaspor) – 134 minute – net Louis Munteanu (D.C. United) – 112 minute – 720.000 €/an net

(D.C. United) – 112 minute – net Vlad Dragomir (Pafos) – 92 minute – 600.000 €/an net

(Pafos) – 92 minute – net Lisav Eissat (Bristol City) – 90 minute – 800.000 €/an net

(Bristol City) – 90 minute – net Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) – 45 minute – 540.000 €/an net

(Union Saint-Gilloise) – 45 minute – net Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – 45 minute – 800.000 €/an net

(Universitatea Craiova) – 45 minute – net Florin Tănase (Omonia Nicosia) – 23 minute – 500.000 €/an net

(Omonia Nicosia) – 23 minute – net Andrei Borza (Corum) – 23 minute – 500.000 €/an net

Cei 10 jucători au împreună: 6,61 milioane de euro net pe an.

La final, rămân 11 jucători cu salarii de sub 500.000 de euro pe an, „săracii” lotului României:

Virgil Ghiță (Hannover 96) – 180 minute – 360.000 € /an

(Hannover 96) – 180 minute – /an Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – 157 minute – 240.000 € /an

(Universitatea Craiova) – 157 minute – /an Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – 135 minute – 240.000 € /an

(Universitatea Craiova) – 135 minute – /an Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – 110 minute – 240.000 € /an

(Universitatea Craiova) – 110 minute – /an Matei Ilie (Kasımpașa) – 90 minute – 200.000 € /an

(Kasımpașa) – 90 minute – /an Otto Hindrich (Legia Varșovia) – 90 minute – 300.000 € /an

(Legia Varșovia) – 90 minute – /an Olimpiu Moruțan (Rapid București) – 25 minute – 480.000 € /an

(Rapid București) – 25 minute – /an David Matei (Universitatea Craiova) – 25 minute – 90.000 € /an

(Universitatea Craiova) – 25 minute – /an Bogdan Racovițan (Raków) – 23 minute – 360.000 € /an

(Raków) – 23 minute – /an Cătălin Cîrjan (Dinamo București) – 12 minute – 156.000 € /an

(Dinamo București) – 12 minute – /an Tony Strata (Vitória Guimarães) – 9 minute – 90.000 € /an

În total, acești fotbaliști câștigă 2.756.000 € net/an. Salarii la care 99% dintre români doar visează.