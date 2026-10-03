Sport

24 de ore până la „iad” pentru Hagi și naționala României. Cum a arătat ziua de groază a „tricolorilor” la Varșovia și ce s-a întâmplat imediat după meci

România a pierdut cu 6-0 în Polonia și e ultima în grupa sa din Nations League. Naționala prăbușită a încasat lovitură după lovitură la Varșovia, iar luni are un nou test major, contra Suediei, pe Arena Națională.
Emanuel Roșu, Razvan Nicolae
03.10.2026 | 07:30
24 de ore pana la iad pentru Hagi si nationala Romaniei Cum a aratat ziua de groaza a tricolorilor la Varsovia si ce sa intamplat imediat dupa meci
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Gică Hagi privește neputința naționalei la Varșovia. FOTO: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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FANATIK vă prezintă traseul printre emoții, cuvinte și fapte al lui Hagi și al echipei României în orele scurse de la sosirea în Polonia până la finalul partidei. Încrederea pe care Hagi s-a apucat s-o reconstruiască din piese mici după înfrângerea grea cu Bosnia s-a spart iremediabil la sfârșitul unui meci care rescrie istoria dezastrelor naționalei.

Hagi și rollercoasterul de sentimente pe care îl trăiește ca antrenor al României

Fără să individualizeze erorile, indiferent de gravitatea lor, Gheorghe Hagi a încercat să mute răspunderea pentru aparițiile jenante din ultimele zile exclusiv asupra sa. „Regele” dă jos „coroana” pe care și-a câștigat-o în zeci de ani de fotbal bine făcut pentru a proteja o sumă de „piese” care se transformă în pioni.

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Joi seara, la sosirea în Varșovia, Hagi a părut apăsat de ceea ce trăiește, dar împăcat cu misiunea. Același lucru a fost evident și după 0-6 în fața Poloniei. A fost o surpriză pentru cei care îi știu din trecut modul de a reacționa la înfrângeri.

Dacă la finalul întâlnirii cu Bosnia a venit la conferința de presă de la București gata să „rupă” actul care îl ține pe banca României, Hagi a schimbat tonul în Polonia. Acum două zile, un jurnalist local l-a întrebat dacă ia în calcul plecarea. Hagi a avut o replică radical diferită față de cea pe care o dăduse cu numai câteva zeci de ore înainte, după 2-4 împotriva Bosniei. „Sunt nou. Am ceva de făcut, trebuie să mă țin de munca mea”, a răspuns Hagi.

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„Vorbesc mai mult decât ar trebui în astfel de momente”, a mărturisit Gică, după trauma din Polonia, în timp ce un zâmbet amar își făcea loc pe fața lui. Deși pare că-și investește toate resursele și pasiunea, Hagi nu reușește încă să se conecteze la receptorii grupului pe care-l antrenează. În ciuda palmelor pe care i le-au dat rezultatele, Hagi a avut puterea să privească și către Suedia. Marea provocare este să-i facă și pe băieții lui să ridice capetele din pământ pentru a putea privi în aceeași direcție. Măcar în ultimul ceas.

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Băieți îmbrăcați în galben, nu o națională

Dacă la Edi Iordănescu unitatea făcea forța, campaniile sub Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi au găsit naționala dezbinată și lipsită de identitate. Hagi gândește și antrenează pentru prezentul și viitorul României. Dar rezultatele muncii lui de până acum sunt dezastruoase și greu de evaluat.

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România a avut programat un antrenament în dimineața partidei, în tentativa de a solidifica lucrurile repetate la ședințele anterioare. La Varșovia, doar culoarea a făcut ca România să pară că e una și nu mai multe echipe combinate întâmplător. În repriza secundă a jocului cu Polonia, „tricolorii” au abandonat complet și s-au retras mental din meci în mod bizar. Hagi a rămas să dea explicațiile și să ia vina tuturor pe umerii săi, în timp ce jucătorii se „scurgeau” prin zona mixtă sau pe lângă într-o paradă a capetelor plecate. S-au ascuns de microfoane, de explicații și de public.

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Hotelul Westin din Varșovia a fost „casa” României la meciul cu Polonia. „Tricolorii” au avut rezervate ultimele 3 etaje. FOTO: FANATIK

Ce s-a întâmplat în hotelul României după 0-6 în Polonia?

Naționala a ajuns greu la Westin, hotelul din centrul financiar al Varșoviei unde a petrecut două nopți. Ședința ținută de Hagi la stadion a durat câteva zeci de minute. Fotbaliștii au plecat către hotel cu aproximativ 45 de minute mai târziu decât se așteptau să o facă. S-au retras imediat la restaurantul de la etajul al 19-lea, apoi, în jumătate de oră, luminile camerelor de la cele 3 etaje care le-au fost rezervate s-au aprins una câte una. Dincolo de sisteme și de opțiuni tactice, întrebarea corectă pentru Hagi vine instant: „Este România pregătită o mai ia o dată de la capăt?”. Măcar parțial, răspunsul e așteptat luni, în fața Suediei.

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  • 0-9 este scorul celei mai drastice înfrângeri din istoria naționalei României. S-a întâmplat în 1948, într-un amical desfășurat în Ungaria
  • 1967 este anul în care România a pierdut ultima dată la o diferență de 6 goluri. Elveția – România, în calificările pentru Euro 68, s-a încheiat 7-1
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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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