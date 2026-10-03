24 de ore până la „iad” pentru Hagi și naționala României. Cum a arătat ziua de groază a „tricolorilor” la Varșovia și ce s-a întâmplat imediat după meci

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FANATIK vă prezintă traseul printre emoții, cuvinte și fapte al lui Hagi și al echipei României în orele scurse de la sosirea în Polonia până la finalul partidei. Încrederea pe care Hagi s-a apucat s-o reconstruiască din piese mici după înfrângerea grea cu Bosnia s-a spart iremediabil la sfârșitul unui meci care rescrie istoria dezastrelor naționalei.

Hagi și rollercoasterul de sentimente pe care îl trăiește ca antrenor al României

Fără să individualizeze erorile, indiferent de gravitatea lor, Gheorghe Hagi a încercat să mute răspunderea pentru aparițiile jenante din ultimele zile exclusiv asupra sa. „Regele” dă jos „coroana” pe care și-a câștigat-o în zeci de ani de fotbal bine făcut pentru a proteja o sumă de „piese” care se transformă în pioni.

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Joi seara, la sosirea în Varșovia, Hagi a părut apăsat de ceea ce trăiește, dar împăcat cu misiunea. Același lucru a fost evident și după 0-6 în fața Poloniei. A fost o surpriză pentru cei care îi știu din trecut modul de a reacționa la înfrângeri.

Dacă la finalul întâlnirii cu Bosnia a venit la conferința de presă de la București gata să „rupă” actul care îl ține pe banca României, Hagi . Acum două zile, un jurnalist local l-a întrebat dacă ia în calcul plecarea. Hagi a avut o replică radical diferită față de cea pe care o dăduse cu numai câteva zeci de ore înainte, după 2-4 împotriva Bosniei. „Sunt nou. Am ceva de făcut, trebuie să mă țin de munca mea”, a răspuns Hagi.

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„Vorbesc mai mult decât ar trebui în astfel de momente”, a mărturisit Gică, după trauma din Polonia, în timp ce un zâmbet amar își făcea loc pe fața lui. Deși pare că-și investește toate resursele și pasiunea, Hagi nu reușește încă să se conecteze la receptorii grupului pe care-l antrenează. În ciuda palmelor pe care i le-au dat rezultatele, Hagi a avut puterea să privească și către Suedia. Marea provocare este să-i facă și pe băieții lui să ridice capetele din pământ pentru a putea privi în aceeași direcție. Măcar în ultimul ceas.

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Băieți îmbrăcați în galben, nu o națională

Dacă la Edi Iordănescu unitatea făcea forța, campaniile sub Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi au găsit naționala dezbinată și lipsită de identitate. Hagi gândește și antrenează pentru prezentul și viitorul României. Dar rezultatele muncii lui de până acum sunt dezastruoase și greu de evaluat.

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România a avut programat un antrenament în dimineața partidei, în tentativa de a solidifica lucrurile repetate la ședințele anterioare. La Varșovia, doar culoarea a făcut ca România să pară că e una și nu mai multe echipe combinate întâmplător. În repriza secundă a jocului cu Polonia, „tricolorii” și s-au retras mental din meci în mod bizar. Hagi a rămas să dea explicațiile și să ia vina tuturor pe umerii săi, în timp ce jucătorii se „scurgeau” prin zona mixtă sau pe lângă într-o paradă a capetelor plecate. S-au ascuns de microfoane, de explicații și de public.

Ce s-a întâmplat în hotelul României după 0-6 în Polonia?

Naționala a ajuns greu la Westin, unde a petrecut două nopți. Ședința ținută de Hagi la stadion a durat câteva zeci de minute. Fotbaliștii au plecat către hotel cu aproximativ 45 de minute mai târziu decât se așteptau să o facă. S-au retras imediat la restaurantul de la etajul al 19-lea, apoi, în jumătate de oră, luminile camerelor de la cele 3 etaje care le-au fost rezervate s-au aprins una câte una. Dincolo de sisteme și de opțiuni tactice, întrebarea corectă pentru Hagi vine instant: „Este România pregătită o mai ia o dată de la capăt?”. Măcar parțial, răspunsul e așteptat luni, în fața Suediei.

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