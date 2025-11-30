Sport

2,5 milioane de euro pentru fundașul central dorit de Gigi Becali la FCSB: „Sunt discuții!”. Exclusiv

Dani Coman a dezvăluit oferta uriaşă pe care FC Argeş o are pentru Mario Tudose, fundaşul central dorit de Gigi Becali la FCSB. În ce stadiu se află transferul.
Marian Popovici
30.11.2025 | 11:22
25 milioane de euro pentru fundasul central dorit de Gigi Becali la FCSB Sunt discutii Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
2,5 milioane de euro pentru fundașul central dorit de Gigi Becali la FCSB: „Sunt discuții!”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a forţat transferul lui Mario Tudose în ultimele zile ale perioadei de mercato din vară. Mutarea s-a transformat într-o telenovelă, între oficialii de la FC Argeş şi FCSB izbucnind un conflict cauzat de detaliile transferului, care în cele din urmă a căzut.

Ofertă de 2,5 milioane de euro pentru Mario Tudose! Îl mai poate transfera Gigi Becali?

Lui Gigi Becali îi va fi mai greu să îl ia pe Mario Tudose în această iarnă, în condiţiile în care Dani Coman a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că există discuţii cu o echipă din străinătate care e gata să plătească 2,5 milioane de euro pentru transfer:

ADVERTISEMENT

Va fi o problemă. Sunt discuţii pentru ambii jucători (n.r. Sadriu şi Tudose). Nu avem nicio ofertă concretă pentru niciunul dintre ei, dar sunt discuţii înaintate pentru ambii jucători. 

Ambele din străinătate. Din SuperLiga nimic care să ne satisfacă pe noi. Au fost discuţii şi din SuperLiga, dar discuţiile sunt mai avansate cu echipele din străinătate.

ADVERTISEMENT
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând....
Digi24.ro
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW

Avem o discuţie pentru Mario Tudose la un preţ de peste 2,5 milioane de euro”, a dezvăluit Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi...
Digisport.ro
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu

Dani Coman, gata să transfere şi la FCSB: „Eu n-am nicio problemă cu ei”

În ciuda conflictului din vară dintre FCSB şi FC Argeş, Dani Coman a declarat că nu are nicio problemă în a transfera jucători la echipa lui Gigi Becali, atâta timp cât oferta e mulţumitoare pentru club şi jucători:

Eu n-am nicio problemă cu ei şi cu nimeni. Pe mine mă interesează doar clubul meu, FC Argeş. Indiferent de echipa care îl va oferta pe Mario Tudose sau orice jucător de la FC Argeş, suntem deschişi la negocieri.

ADVERTISEMENT

Dacă şi jucătorul îşi va dori, dacă şi noi suntem mulţumiţi de ofertă, poate să plece oriunde. Este posibil să plece amândoi”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

2,5 milioane de euro pentru fundașul central dorit de Gigi Becali la FCSB: „Sunt discuții!”

Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro...
Fanatik
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor
„Mi-aș dori ca Farul – FCSB să se joace 120 de minute!”. Conducerea...
Fanatik
„Mi-aș dori ca Farul – FCSB să se joace 120 de minute!”. Conducerea lui Dinamo, cu gândul la Eternul derby
Care este situația medicală a lui Daniel Armstrong și Jordan Ikoko înainte de...
Fanatik
Care este situația medicală a lui Daniel Armstrong și Jordan Ikoko înainte de FCSB – Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!