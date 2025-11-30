2,5 milioane de euro pentru fundașul central dorit de Gigi Becali la FCSB: „Sunt discuții!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a forţat transferul lui Mario Tudose în ultimele zile ale perioadei de mercato din vară. Mutarea s-a transformat într-o telenovelă, , care în cele din urmă a căzut.

Ofertă de 2,5 milioane de euro pentru Mario Tudose! Îl mai poate transfera Gigi Becali?

Lui Gigi Becali îi va fi mai greu să îl ia pe Mario Tudose în această iarnă, în condiţiile în care Dani Coman a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că există discuţii cu o echipă din străinătate care e gata să plătească 2,5 milioane de euro pentru transfer:

„Va fi o problemă. Sunt discuţii pentru ambii jucători (n.r. Sadriu şi Tudose). Nu avem nicio ofertă concretă pentru niciunul dintre ei, dar sunt discuţii înaintate pentru ambii jucători.

Ambele din străinătate. Din SuperLiga nimic care să ne satisfacă pe noi. Au fost discuţii şi din SuperLiga, dar discuţiile sunt mai avansate cu echipele din străinătate.

Avem o discuţie pentru Mario Tudose la un preţ de peste 2,5 milioane de euro”, a dezvăluit Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

Dani Coman, gata să transfere şi la FCSB: „Eu n-am nicio problemă cu ei”

În ciuda conflictului din vară dintre FCSB şi FC Argeş, în a transfera jucători la echipa lui Gigi Becali, atâta timp cât oferta e mulţumitoare pentru club şi jucători:

Eu n-am nicio problemă cu ei şi cu nimeni. Pe mine mă interesează doar clubul meu, FC Argeş. Indiferent de echipa care îl va oferta pe Mario Tudose sau orice jucător de la FC Argeş, suntem deschişi la negocieri.

Dacă şi jucătorul îşi va dori, dacă şi noi suntem mulţumiţi de ofertă, poate să plece oriunde. Este posibil să plece amândoi”, a spus Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.