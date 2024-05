27 de ani de la moartea marelui actor Puiu Călinescu: “Era mult prea ieșit din comun tot ceea ce făcea”. Exclusiv

Puiu Călinescu, un actor cu un stil unic. Cunoscutul actor Ștefan Velniciuc de povestește lururi neștiute până acum despre marele actor.

Puiu Călinescu, dezvăluiri uluitoare din viața marelui actor

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, actorul Ștefan Velniciuc ne povestește din experiența lui alături de Puiu Călinescu. Un actor cu un stil unic, Puiu Călinescu a fost comparat, de foarte mulți, cu Luis de Funes. Ștefan Velniciuc dezvăluie ce fel de actor era Puiu Călinescu, cât de mult îi plăcea să improvizeze și cum acapara tot publicul dacă apărea la vreun eveniment.

“Un actor special cu un talent ieșit din comun”

, a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți actori de comedie din România. De multe ori comparat cu Luis de Funes, Puiu Călinescu a rămas în memoria oamenilor și datorila celebrelor lui grimase.

“Despre Puiu Călinescu, un actor special cu un talent ieșit din comun, se pot spune foarte multe lucruri. Era o rara avis în peisajul artei interpretative de la noi din teatru. Lumea l-a îndrăgit și l-a apreciat în spectacolele teatrului Tănase cât și în multele filme în care a jucat.

Eu am avut șansa să stau în preajma domniei sale în câteva ocazii. Îmi vine în minte una din întâmplările mai deosebite la care am participat. Acea întâmplare are și azi farmecul ei, dar, în același timp, dă și niște indicii despre felul lui de a interpreta.

Filmam la Frații Jderi, regizor era Mircea Drăgan cu care eram coleg la IATC. Filmările s-au desfășurat, în mare parte, în zona mănăstirilor din Bucovina. Într-o noapte am plecat cu trenul spre Târgu Neamț, întâlnindu-mă în gară cu Puiu Călinescu. Aveam rezervat un compartiment la vagonul de dormit deci urma să petrecem o noapte în tren” , își amintește actorul Ștefan Velniciuc.

Puiu Călinescu, comparat cu Louis de Funes

“Ne-am instalat în tren și a venit însoțitorul de vagon să ne întrebe dacă dorim ceva. Cum noaptea promitea să fie lungă am cerut câte o bere, să stăm și noi vorbim. A sosit berea și ne-am văzut de povești și de bancuri.

Așa am ținut-o până dimineața când trenul se apropia de destinație. Atunci am cerut un ness puternic pentru că doar asta se putea consuma pe vremea aceea. Însoțitorul de vagon ne-a preparat câte un ness să ne trezească după noaptea nedormită, să fim practicabili la filmare.

Când am ajuns, lucrurile erau pregătite, a urmat machiajul și îmbrăcatul costumelor. În acel moment secretara de platou l-a întrebat pe Puiu Călinescu dacă știe textul și de aici începe povestea”, ne spune Ștefan Velniciuc.

Puiu Călinescu avea un stil unic: “Sacadat, trepidant și destul de imprevizibil”

Actorul Puiu Călinescu declara într-un interviu că de mic a fost nevoit să-și găsească un loc de muncă. Trăind în casa unchiului sau, acesta l-a trimis să muncească. Marele actor a debutat în spectacolele care, pe vremuri, prefațau filmele în cinematografe. Din anul 1948 a făcut parte din trupa teatrului de comedie Constantin Tănase.

“Auzind întrebarea, în stilul caracteristic, sacadat, trepidant și destul de imprevizibil, a sărit în sus când a auzit că avem și text. Secretara s-a panicat și i-a adus un text, în timp ce se machia și îmbrăca. Era destul de lung și Puiu Călinescu interpreta rolul unui călugăr. Era pus de Ștefan cel mare să stea pe urmele mele, fiul său din film, să vadă ce aventuri aveam.

Ziua de filmare promitea să fie lungă și lumea se grăbea. Sub aceste presiuni plus noaptea nedormită, Puiu Călinescu nu a reușit să învețe prea bine textul. Precizez că Mircea Drăgan, ca regizor, era foarte calm la filmări, nu se enerva.

Trebuia să parcurgem un drum printre coloanele Mănăstirii Neamț. Puiu Călinescu venea pe urmele mele, mă spiona apoi îmi dădea o sticluță cu o băutură zicând “ține, Maria ta, picături din rădăcina de omag bune pentru boala de piept a Mariei tale”. De aici a început catastrofa”, ne povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, marele actor Ștefan Velniciuc.

”Puiu Călinescu nu a reușit, preț de vreo 17 duble, să spună textul corect”

Până la finalul vieții, celebrul actor Puiu Călinescu a rămas fidel teatrului de revistă. Nu a lăsat pe nimeni să-i scrie textele, așa cum se proceda. Și-a scris singur Trăsnitul meu drag, Idolul femeilor și multe alte materiale. Lumea l-a comparat cu comicul francez Luis de Funes.

“Ca urmare a oboselii și a tensiunii în care se afla, Puiu Călinescu nu a reușit, preț de vreo 17 duble, să spună textul corect. Picăturile au ajuns din ”rădăcina de ciomag” și inventa tot felul de cuvinte care să rimeze cu omagul.

Pentru unii a fost o situație amuzantă și pentru alții tensionată pentru că asta a îngreunat avansarea lucrului din ziua de filmare. Puiu Călinescu era copleșit de ce se întâmplă și îl deranja faptul că el crease acea situație.

Când, în sfârșit, s-a filmat suficient să se poată monta, toată lumea a încercat să treacă peste incident. Să-l asigure pe Puiu Călinescu că nu e nicio dramă, dar nu cred că au reușit. Toată ziua a fost foarte marcat”, își amintește Ștefan Velniciuc.

Călinescu, un actor surprinzător

Puiu Călinescu, un actor cu stil unic, așa cum l-a numit colegul sau, Ștefan Velniciuc. A jucat în nenumărate filme dar celebru a rămas datorită rolului Trandafir din serialul Bridagara Diverse. Puiu Călinescu a fost o personalitate care acapara imediat audiența dacă intră într-o cameră și era un maestru al improvizației.

“Puiu Călinescu era un actor care improviza foarte mult. Era un actor surprinzător în relația cu partenerii. Această modalitate de lucru joacă și feste de multe ori. Nu toți sunt pregătiți pentru o astfel de modalitate de lucru. Asta nu îi știrbește, însă, cu nimic, aura pe care a avut-o. A fost un interpret singular în peisajul nostru de teatru și film.

De multe ori să făcea asocierea dintre el și Louis de Funes, care dispunea de cu totul alte condiții de lucru. După mine, dacă s-ar fi știut lucra cu domnia sa mai bine, ar fi fost mai bun ca Louis de Funes”, mărturisește Ștefan Velniciuc.

“Era mult prea ieșit din comun tot ceea ce făcea”

La vârsta de 76 de ani, . Inainte de moarte începuse să nu se mai simtă bine. Nu mai vedea și i se făcea rău pe scenă. S-a internat, lucrurile păreau să meargă mai bine, dar în dimineața zilei de 16 mai 1997 marele actor murea în urma unui stop cardio-respirator.

“Nu l-am surprins niciodată nervos, avea un stil deconcentrant, ne surprindea pe toți. Nu era genul care să se țină de text. De fiecare dată prezența lui într-un grup polariza atenția pentru că era mult prea ieșit din comun tot ceea ce făcea. De multe ori se vorbește despre timiditatea sau tristețea actorilor de comedie.

Nu știu ce să spun, în ceea ce-l privește pentru că, în afară, el arăta mereu disponibilitatea de a glumi, de a se juca. Tot ceea ce făcea era cu maximă seriozitate. Puiu era un actor imprevizibil, hăruit, un foarte bun coleg și foarte modest”, declară actorul Ștefan Velniciuc.