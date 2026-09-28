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Indicațiile lui Gică Hagi au fost auzite perfect, având în vedere că România – Bosnia s-a jucat fără spectatori. Selecționerul a tot repetat expresia „3 cu 2”.

Ce înseamnă „3 cu 2”, indicația lui Gică Hagi

. Cum meciul de pe Arena Națională s-a jucat fără spectatori, din cauza sancțiunii aplicate de UEFA de la meciul cu Kosovo, indicațiile „Regelui” au putut fi auzite perfect.

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Selecționerul și-a intrat în rol rapid, iar vizați au fost fundașii: „Andrei (n.r. Burcă), dă-i drumul la minge! Eissat, închide! Vezi că vin, 3-2!”. Indicațiile lui Hagi nu au încetat să dispară nici când România a intrat în posesie: „Calm, plimbă mingea, 3 cu 2”.

Acel „3 cu 2” se referă la superioritatea pe care trebuie să o creeze „tricolorii”, să aibă mereu cu un jucător mai mult decât adversarii. Gică Hagi dorește ca elevii săi să aibă în permanență soluții pentru a pasa sau pentru a acoperi terenul.

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Reacția lui Hagi la golurile Bosniei

Defensiva României a fost ezitantă încă din startul meciului. Bajraktarevic a trecut lejer de Eissat, iar Gigovic a marcat lejer de lângă Andrei Burcă. Cu toate acestea, Hagi nu și-a pierdut cumpătul: „Hai, dă-i drumul”, a fost prima reacție a antrenorului. Se consuma înainte, la ratarea Bosniei, când a urlat la elevii săi: „Băi, ce faceți!?”.

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Burcă nu a mai scăpat de reproșul „Regelui” câteva minute mai târziu, după ce a pierdut mingea și i-a pus pe adversari pe contraatac: „Bă, ești nebun!?”.

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Gică Hagi a surprins cu echipa de start pentru România – Bosnia

Înaintea de startul campaniei, Gică Hagi a menționat că își dorește 12 puncte din cele patru meciuri. Însă debutul cu înfrângere împotriva Suediei, 1-2, i-a dat planurile peste cap.

În consecință, fostul căpitan al „Generației de Aur” a luat o decizie radicală. . Pe lângă cei patru din linia de fund, Andrei Coubiș (22 ani), Andrei Burcă (33 ani), Matei Ilie (23 ani) și Lisav Eissat (21 ani), Hagi l-a trimis în primul „11” și pe Vladimir Screciu (26 ani). În ciuda faptului că evoluează mijlocaș central în acest joc, fotbalistul Universității Craiova provine din fundaș central. Mirel Rădoi și Filipe Coelho l-au folosit stoper în sezonul trecut, când oltenii și-au adjudecat toate cele trei trofee interne: campionat, Cupa României și Supercupa.

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Echipele de start la România – Bosnia

România: I. Radu – Coubiș, Burcă, M. Ilie, Eissat – Screciu, Dragomir, Olaru – Stanciu – Bîrligea, Mihăilă. Rezerve: Hindrich, Cojocaru – Strata, Ghiță, T. Băluță, Fl. Tănase, Cicâldău, L. Munteanu, Borza, Cîrjan, D. Matei, Moruțan. Selecționer: Gică Hagi.

Bosnia Herțegovina: Zlomislic – Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Gigovic, Mahmic, Basic – Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic. Rezerve: Jurkas, Hamzic – Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukc, Sunjic, Hasic, Radeljic. Selecționer: Sergej Barbarez.