Sport

Ce înseamnă „3 cu 2”, expresia cel mai des folosită de Gică Hagi în indicațiile către „tricolori”

Gică Hagi (61 ani) a folosit obsesiv o expresie în startul meciului România - Bosnia. Ce înseamnă „3 cu 2”, indicația pe care le-a dat-o jucătorilor săi
Mihnea Ştefan, Razvan Nicolae
28.09.2026 | 22:50
Ce inseamna 3 cu 2 expresia cel mai des folosita de Gica Hagi in indicatiile catre tricolori
SPECIAL FANATIK
Ce înseamnă „3 cu 2”, indicația lui Gică Hagi la România - Bosnia Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Indicațiile lui Gică Hagi au fost auzite perfect, având în vedere că România – Bosnia s-a jucat fără spectatori. Selecționerul a tot repetat expresia „3 cu 2”.

Ce înseamnă „3 cu 2”,  indicația lui Gică Hagi

România a primit vizita Bosniei în al doilea meci din grupa Ligii Națiunilor. Cum meciul de pe Arena Națională s-a jucat fără spectatori, din cauza sancțiunii aplicate de UEFA de la meciul cu Kosovo, indicațiile „Regelui” au putut fi auzite perfect.

ADVERTISEMENT

Selecționerul și-a intrat în rol rapid, iar vizați au fost fundașii: „Andrei (n.r. Burcă), dă-i drumul la minge! Eissat, închide! Vezi că vin, 3-2!”. Indicațiile lui Hagi nu au încetat să dispară nici când România a intrat în posesie: „Calm, plimbă mingea, 3 cu 2”.

Acel „3 cu 2” se referă la superioritatea pe care trebuie să o creeze „tricolorii”, să aibă mereu cu un jucător mai mult decât adversarii. Gică Hagi dorește ca elevii săi să aibă în permanență soluții pentru a pasa sau pentru a acoperi terenul.

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate...
Digi24.ro
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn

Reacția lui Hagi la golurile Bosniei

Defensiva României a fost ezitantă încă din startul meciului. Bajraktarevic a trecut lejer de Eissat, iar  Gigovic a marcat lejer de lângă Andrei Burcă. Cu toate acestea, Hagi nu și-a pierdut cumpătul: „Hai, dă-i drumul”, a fost prima reacție a antrenorului. Se consuma înainte, la ratarea Bosniei, când a urlat la elevii săi: „Băi, ce faceți!?”.

ADVERTISEMENT
Tiradă în direct la TV! Comentatorul din Bosnia,
Digisport.ro
Tiradă în direct la TV! Comentatorul din Bosnia, "dezlănțuit" la meciul cu România: "Să le fie rușine"

Burcă nu a mai scăpat de reproșul „Regelui” câteva minute mai târziu, după ce a pierdut mingea și i-a pus pe adversari pe contraatac: „Bă, ești nebun!?”.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a surprins cu echipa de start pentru România – Bosnia

Înaintea de startul campaniei, Gică Hagi a menționat că își dorește 12 puncte din cele patru meciuri. Însă debutul cu înfrângere împotriva Suediei, 1-2, i-a dat planurile peste cap.

În consecință, fostul căpitan al „Generației de Aur” a luat o decizie radicală. A optat pentru o formulă de start cu cinci fundași centrali. Pe lângă cei patru din linia de fund, Andrei Coubiș (22 ani), Andrei Burcă (33 ani), Matei Ilie (23 ani) și Lisav Eissat (21 ani), Hagi l-a trimis în primul „11” și pe Vladimir Screciu (26 ani). În ciuda faptului că evoluează mijlocaș central în acest joc, fotbalistul Universității Craiova provine din fundaș central. Mirel Rădoi și Filipe Coelho l-au folosit stoper în sezonul trecut, când oltenii și-au adjudecat toate cele trei trofee interne: campionat, Cupa României și Supercupa.

ADVERTISEMENT

Echipele de start la România – Bosnia

România: I. Radu – Coubiș, Burcă, M. Ilie, Eissat – Screciu, Dragomir, Olaru – Stanciu – Bîrligea, Mihăilă. Rezerve: Hindrich, Cojocaru – Strata, Ghiță, T. Băluță, Fl. Tănase, Cicâldău, L. Munteanu, Borza, Cîrjan, D. Matei, Moruțan. Selecționer: Gică Hagi.

Bosnia Herțegovina: Zlomislic – Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Gigovic, Mahmic, Basic – Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic. Rezerve: Jurkas, Hamzic – Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukc, Sunjic, Hasic, Radeljic. Selecționer: Sergej Barbarez.

LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 2. Suedia – Polonia 1-1, în grupa României....
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 2. Suedia – Polonia 1-1, în grupa României. Italia se desprinde pe tabelă
„Bă, ești nebun?!” Gică Hagi, un car de nervi după ce România a...
Fanatik
„Bă, ești nebun?!” Gică Hagi, un car de nervi după ce România a luat două goluri în 19 minute
Cine este singurul tricolor care nu a cântat imnul național înainte de România...
Fanatik
Cine este singurul tricolor care nu a cântat imnul național înainte de România – Bosnia
Tags:
Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa lui Ianis Hagi în direct: 'Nu am văzut în...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa lui Ianis Hagi în direct: 'Nu am văzut în viața mea jucător de nivelul ăsta! Eu și toți colegii mei de la școală îi eram superiori'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!