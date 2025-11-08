Sport

3 faze controversate în Dinamo – Miercurea Ciuc! Ce a decis Iuliana Demetrescu

Prima repriză a partidei dintre Dinamo și Csikszereda, din etapa cu numărul 16 a SuperLigii, a dus un gol și mai multe faze controversate, pe care Iuliana Demetrescu le-a avut de judecat.
Mihai Alecu
08.11.2025 | 19:32
Dinamo a primit un penalty controversat la meciul cu Miercurea Ciuc
„Câinii” au început tare partida cu Csikszereda și au dorit să răzbune egalul din tur, 2-2, de la Miercurea Ciuc.

Dinamo a deschis scorul dintr-un penalty controversat

După două ocazii semnate de Cătălin Cîrjan și Alberto Soro, a venit minutul 14, unul în care Alexandru Musi a acuzat o lovitură primită în picior, din partea unui adversar, în careu. Bloj a încercat să lovească mingea, dar jucătorul lui Dinamo a rămas căzut pe gazon și a acuzat dureri după ce ar fi fost lovit de adversar în picior.

Iuliana Demetrescu nu a acordat nimic, însă a fost atenționată de colegii din camera VAR că trebuie să verifice faza la monitor. După ce a văzut reluările, arbitrul partidei a dictat lovitură de la 11 metri, iar Mahmadou Karamoko a înscris și a deschis scorul.

Penalty refuzat pentru Miercurea Ciuc în meciul cu Dinamo?

A urmat o altă fază controversată, când o minge în careul lui Dinamo a fost degajată de Karamoko în mâna lui Boateng. Pe lângă asta, atacantul celor de la Miercurea Ciuc a acuzat faptul că a fost lovit cu mâna peste față de jucătorul lui Dinamo și a rămas întins pe gazon.

Totuși, după verificările din camera VAR s-a stabilit că nu trebuie să se intervină și Iuliana Demetrescu nu a fost chemată la VAR să verifice faza, astfel că decizia din teren, de a nu acorda nimic, a rămas valabilă.

Dinamo a cerut cartonaș roșu pentru fotbalistul celor de la Miercurea Ciuc. O nouă fază controversată

Ultima fază discutabilă a primei reprize a venit când Sofiane Jebari l-a călcat pe Cătălin Cîrjan, chiar în fața lui Iuliana Demetrescu. Aceasta a dictat lovitură liberă pentru Dinamo, fără a aplica însă vreo sancțiune disciplinară.

Decarul bucureștenilor a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar reluările au arătat că jucătorul celor de la Miercurea Ciuc a avut o intervenție destul de dură, care putea să fie sancționată cu al doilea cartonaș galben și automat eliminare. Pentru că nu vorbim de un cartonaș roșu direct, cei din camera VAR nu au putut să intervină și să o cheme pe Iuliana Demetrescu să revadă faza.

