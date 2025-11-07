30 de elevi olimpici români au ajuns la Parlamentul European. Experiența unică trăită la Bruxelles

ADVERTISEMENT

Oportunitate uriașă pentru un grup de 30 de elevi olimpici români de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică. Tinerii, campioni la robotică, matematică, informatică, dar și geografie, au ajuns la Parlamentul European.

Vizita s-a desfășurat în perioada 3-5 noiembrie, în cadrul programului de vizite oficiale organizate la Parlamentul European la invitația europarlamentarului Rareș Bogdan, lider al delegației române din Grupul Partidului Popular European (PPE).

Pe parcursul celor trei zile petrecute la Bruxelles, tinerii olimpici români au avut parte de o experiență memorabilă. În primul rând, aceștia au descoperit din interior modul de funcționare al Parlamentului European, de la procesul legislativ complex, până la rolul esențial pe care instituția îl joacă în definirea politicilor europene.

În același timp, în cadrul vizitei, tinerilor le-a fost explicată structura actuală politică a Uniunii Europene, distribuția grupurilor politice și principiile care guvernează valorile democratice europene: libertatea, solidaritatea, statul de drept și respectul pentru diversitate, dar și provocările actuale europene: pacea, securitatea globală și europeană, clima, inteligența artificială și dinamica digitală a omenirii.

Elevii s-au întâlnit cu ambasadoarea Andreea Păstârnac

Oaspeții au fost impresionați nu doar de dimensiunea instituției, ci și de atmosfera de la Bruxelles. Iar printre altele, programul vizitei la Bruxelles a inclus și o întâlnire la reședința Ambasadoarei României în Regatul Belgiei.

Astfel, elevii au fost primiți de ambasadoarea Andreea Păstârnac. S-a discutat despre rolul diplomației românești în consolidarea relațiilor europene, dar și despre importanța reprezentării intereselor naționale în contextul global și responsabilitatea generației tinere în promovarea imaginii României în lume.

Mesajul lui Rareș Bogdan

A urmat apoi și momentul întâlnirii cu Rareș Bogdan. De altfel europarlamentarul le-a transmis și un mesaj celor 30 de elevi olimpici români ajunși la Parlamentul European. Acesta s-a arătat mândru de performanțele lor.

„Dacă adulții s-ar întreba mai des ce își doresc copiii, lumea ar fi mai respirabilă. Ar avea pe cine să întrebe, dar probabil îi sperie răspunsul. Eu am avut șansa să cunosc un grup de elevi care strălucesc în lumea olimpiadelor internaționale.

Campioni la multă carte. Robotică, matematică, informatică, geografie. Spun cu mâna pe inimă: ei sunt nava-amiral a speranței noastre ca neam. Sunt artileria grea a sufletului românesc care construiește. Care speră! Care știe!

Am fost atât de emoționat întâlnindu-i încât am avut momente când nu mi-am găsit cuvintele. Ceea ce mie nu mi se întâmplă. Mă înclin în fața copiilor care vor modela viitorul României și al Europei! Îmi doresc să fie pace, pentru ca ei să poată să ne redea rădăcinile și zâmbetul”, a declarat .

Cum au reacționat elevii după vizita de la Bruxelles

La rândul ei, o elevă medaliată la Olimpiada de Informatică a vorbit despre momentele petrecute la Bruxelles. Vizita a fost o experiență deosebită în opinia ei.

Totodată, aceasta s-a arătat încântată de modul în care instituția funcționează în primul rând. Evident și atmosfera în care tinerii au fost primiți a contat foarte mult.

“Călătoria la Bruxelles a fost o experiență deosebită, iar vizitele la Parlamentul European și reședința Ambasadei României au fost inedite pentru mine. Am fost impresionat de tot ceea ce înseamnă funcționarea instituției europene, de la clădirea modernă până la modalitatea în care sunt reprezentați europenii.

Mi-a plăcut modul în care ambasadoarea României ne-a primit cu căldură și am avut o mare satisfacție să știu că efortul tinerilor performanți este recunoscut și prețuit”, a declarat Apostol Mihnea Petru, elev în clasa a IX-a la ICHB Pallady, medaliat la recenta Olimpiadă Balcanică de Informatică pentru Juniori 2025.

La rândul ei, o altă elevă olimpică recunoaște că a învățat o mulțime de lucruri prin prisma vizitei. Și nu este singura. O altă adolescentă a dezvăluit că Bruxelles-ul a impresionat-o într-un mod plăcut.

“Cateodată mă uit la televizor la oamenii care ne conduc, dar acum a fost cu adevarat special să văd cu ochii mei ce se întâmplă în Parlamentul European, cum sunt tranșate problemele și cum se iau deciziile. Am învățat multe lucruri pe care le consider importante pentru mine ca tânără și în viitor ca adult în UE”, spune Morariu Iulia Ela, medaliată la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete ‎în 2025.

“Alături de colegii mei, am avut ocazia să descopăr un oraș plin de istorie și cultură europeană. În mod special, vizita la Parlamentul European a constituit un bun prilej de a înțelege cum funcționează instituțiile ce garantează democrația europeană, precum și responsabilitățile pe care le am în calitate de cetățean al Uniunii Europene”, a completat Ana Veronica Draghici, olimpică națională la matematică și informatică, elevă în clasa a IX-a la ICHB Pallady.

Vizita celor 30 de olimpici la Bruxelles, o lecție despre viitor

Printre elevii participanți s-au regăsit și membrii echipei Quantum Bits, care a obținut locul 1 la etapa internațională de robotică FLL 2025. Este vorba despre: Sandra Paul, Andrei Banu, David Becheru, Matei Stoica, Levin Mircea si Noah Diaconu.

Iar vizita celor 30 de elevi români olimpici la Bruxelles a fost o lecție despre viitor. Aceștia au avut șansa să învețe mai multe despre curajul de a visa, de a se implica și totodată, întreaga experiență a fost și o lecție despre identitatea românească purtată cu mândrie într-un context european.

“Acești tineri excepționali în științe s-au conectat pentru prima dată cu diplomația românească și cu eforturile construcției europene, cu atuurile și deficitele funcționării UE și au arătat că România are ce oferi Europei: minți strălucite, valori solide și o credință sinceră în puterea educației și a dialogului, a cunoașterii, a inovației și a dialogului între generații. politicienii decidenți au enorm de învățat din felul în care acești tineri performează, gândesc și se formează.

Acești tineri nu au doar medalii. Au un model de guvernanță în miniatură, bazat pe meritocrație și muncă susținută, nu improvizație, pe cultura inovației, nu a copierii, pe conectarea la rețele globale, nu pe izolare, pe educație ca investiție strategică, cu modestie, colaborare și respect pentru competență”, a declarat Andreea Paul, organizatoarea și coordonatoarea grupului de vizitatori, președintele Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate.

Menționăm faptul că întreg grupul prezent la Bruxelles a fost însoțit de Mihai Popescu, mentorul echipei de robotică QuantumBits, dar și de Alina Blaga, profesoară de științe sociale, dirigintă a clasei elevilor olimpici de informatică de la ICHB Pallady.