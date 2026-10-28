„30 de milioane de euro!”. El e jucătorul cu care Gigi Becali dă marea lovitură. „Titular direct la națională!”

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De-a lungul timpului, încă de când era președinte la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), dar și ulterior, Dumitru Dragomir (80 de ani) s-a remarcat ca un om de fotbal care „are ochi” pentru a vedea mari fotbaliști. Mitică dezvăluie acum care e jucătorul cu care Gigi Becali (68 de ani) poate să dea marea lovitură și să încaseze zeci de milioane de euro.

Cine e jucătorul de la FCSB care poate să valoreze 30 de milioane de euro. Gigi Becali poate da lovitura

FCSB are în momentul de față un lot care valorează, conform specialiștilor, circa 25 de milioane de euro. Există mai mulți tineri de perspectivă pe care Laurențiu Reghecampf (51 de ani) se poate baza în încercarea sa de a îndeplini obiectivele în sezonul în curs. Printre aceștia se remarcă și fundașul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani). Revenit după ce în sezonul trecut a jucat sub formă de împrumut la Corvinul, puștiul a impresionat și și-a câștigat aproape instant locul de titular la FCSB.

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Mai mulți oameni de fotbal au spus că tânărul este de mare perspectivă, pentru FCSB, pentru echipa națională, dar și pentru un eventual transfer la o echipă mare din Europa. . În emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, „Oracolul din Bălcești” a spus că fundașul de 19 ani este singurul din echipa patronată de Gigi Becali cu un uriaș potențial de a ajunge mare fotbalist. „Boutoutaou e jucător de pluton. Nu e să spargă gura târgului. Unul singur e la FCSB care poate să ajungă mare. Ricardo Pădurariu”.

Cum poate să ajungă Pădurariu o „perlă” de 30 de milioane de euro: „Poate să fie ca Roberto Carlos”

Vorbind despre Pădurariu, încă mai are de pus la punct o serie de aspecte tehnice. Pentru asta, fostul șef de la LPF vine cu o serie de sfaturi pentru oficialii de la FCSB. ”Ce sfaturi le dau celor de la FCSB, în special lui MM (Stoica). Luați-l, faceți-i un zid înalt exact cât e poarta. Să dea în zid puternic, să vină mingea în el, să învețe preluările și cu dreptul. (…) Apoi să primească o minge. Să alerge și din alergare să lovească, nu de pe loc să sară. Din alergare să se coordoneze de așa natură încât din pași să dea, că el având viteză, sigur va avea detentă. Să învețe două lucruri: preluări și lovirea mingii cu capul. Și este jucător de 30 de milioane de euro”.

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Dragomir are o părere excelentă și despre modul în care se prezintă Pădurariu în prezent. Mitică spune că și azi, dacă fundașul de la FCSB este luat de granzii din La Liga, FC Barcelona, joacă titular pe Nou Camp: „Dacă acum se duce la Barcelona și nu joacă titular la această echipă, să mă împușcați! Sunt puțini jucători care apar în viața unei țări, astfel de talente”. Fostul șef al fotbalului intern merge mai departe și îl compară pe Pădurariu cu legendarul brazilian Roberto Carlos (53 de ani). „Datorită vitezei și capacității de efort, plămânilor mari pe care îi are, poate să fie un fotbalist ca Roberto Carlos. Fiți atenți ce vă spune un om care se pricepe bine la activitatea asta”.

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Mitică Dragomir îl vede pe Pădurariu „titular direct la națională!”

Mitică Dragomir spune că marele Marius Lăcătuș (62 de ani) nu era la nivelul lui Pădurariu când avea 19 ani. „Lăcătuș la vârsta lui n-avea frecvența ăstuia. Doar a fost crescut de mine Lăcătuș, promovat de mine, vândut de mine la Steaua”. În privința intervalului de timp în care Pădurariu va ajunge la 30 de milioane, Mitică a spus: „Dacă Gigi Becali îi pune un antrenor special sau Reghecampf se ocupă personal, Pădurariu se face jucător de 30 de milioane de euro. În doi ani”.

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Tot în emisiunea de la FANATIK, Dragomir a fost întrebat dacă Ricardo Pădurariu este „copt” să intre să joace pentru echipa națională antrenată de Gică Hagi (61 de ani). Mitică a răspuns ferm: „Titular direct la națională! (n.r. În locul lui Bancu?) Da. Este cel mai mare talent din ultimii ani. E cel mai bun Under din țară. Te ajută, are o viteză ieșită din comun”.