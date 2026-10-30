300.000 de euro, suma pentru care Alex Pașcanu ezită să prelungească înțelegerea cu Rapid!

ADVERTISEMENT

Alex Pașcanu este om de bază la Rapid în acest sezon. Fundașul central a evoluat în nouă meciuri și a reușit , care au adus șase puncte cu Sepsi și Oțelul Galați. Contractul lui expiră în vară și deocamdată fotbalistul ezită să semneze înțelegerea, principalul diferend fiind la clauza de reziliere.

Alex Paşcanu ezită să semneze prelungirea cu Rapid! Nu se înţeleg la clauza de reziliere

FANATIK a aflat că în actualul contract, Alex Pașcanu are o clauză de reziliere de 300.000 de euro. În ianuarie, fundașul central intră în ultimele șase luni și poate semna gratis cu orice echipă. Rapid îl vrea în continuare, dar vrea să mărească această clauză de reziliere la 600.000-700.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul nu e de acord, pentru a avea șansa se a pleca mai ușor în cazul unei oferte tentante din străinătate. În plus, dacă nu va prelungi contractul, Pașcanu va putea pleca gratis în vară și să ia o sumă la semnătură de la noua echipă.

În aceste condiții există și varianta unui transfer în iarnă pentru Alex Pașcanu, doar că clubul care îl dorește trebuie să plătească suma de 300.000 de euro în schimbul său. Negocierile pentru prelungire nu sunt închise, dar au intrat în impas din cauza acestui diferend, legat de clauza de reziliere.

ADVERTISEMENT

Probleme la nivelul fundaşilor centrali!

În aceste condiții, Daniel Pancu s-ar putea să aibă bătăi mari de cap în ceea ce privește fundașii centrali. Pe lângă situația complicată a lui Pașcanu există și dorința lui Denis Ciobotariu de a părăsi echipa. El a vrut să plece în vară, însă în cele din urmă a rămas, dar nu este unul dintre oamenii de bază ai lui Pancu.

ADVERTISEMENT

Daniel Graovac a suferit o entorsă la genunchi, cu leziuni complexe de menisc și ligament, accidentare gravă care îl va ţine departe de gazon tot sezonul. În aceste condiţii se prefigurează un cuplu de fundaşi centrali Kramer – Sinyan. În lot mai e şi tânărul Alin Kumer Celik, cel care a debutat abia în .

ADVERTISEMENT

Paşcanu, transferat cu 350.000 de euro din Spania!

Alex Paşcanu a fost transferat la Rapid în vara anului 2024 de la Ponferradina, giuleştenii plătind 350.000 de euro în schimbul mutării. Paşcanu are în palmares un titlu de campion al României, dar cu CFR Cluj, în sezonul 2019-2020.

În acest sezon, Alex Paşcanu a fost unul dintre cei mai importanţi oameni ai lui Daniel Pancu în parcursul bun al echipei în campionat. El a reuşit şi două goluri foarte importante, care au adus victoria cu Sepsi şi Oţelul Galaţi, ambele încheiate cu 1-0.

ADVERTISEMENT