a avut o carieră pe cât de strălucită, pe atât de controversată. „Briliantul" a devenit idol la Fiorentina, dar a traversat și perioade mai puțin bune în cariera sa de fotbalist. Acesta a jucat în România, Italia, Anglia, Franța și chiar și India.

„300 de dolari care-mi ajungeau până ieșeam pe poartă”. Adi Mutu a spus clar primii bani câștigați din fotbal

Adrian Mutu este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale de fotbal a României, la egalitate cu Gheorghe Hagi, iar fostul mare internațional a avut ocazia să evolueze în cele mai tari campionate din Europa la acea vreme. Serie A, Premier League și Ligue 1 sunt campionatele unde Mutu a jucat, iar acesta a devenit .

Aflat la o vârstă grafedă al prima sa experiență la profesioniști, Mutu a dezvăluit în cadrul podcastului DON MUTU care au fost primii bani câștigați din fotbal și ce și-a cumpărat la vremea respectivă.

„300 de dolari, eram deja la echipa mare, care îmi ajungeau decând ieșeam pe poartă, până la primul colț când luam un parfum și ce mai rămânea o masă la restaurant și aia era.. și datoriile pe care trebuie să le dau.. După mergeam tot pe datorie: ‘Dă și mie câ îți dau când vin’.

Nu cumpăram parfum chiar în fiecare lună, cred că mă ținea mai mult de o lună. 300 de dolari că atât aveam în contract, dar se duceau imediat. Un parfum, mâncam o masă, mai dădeam din datorii și dupaia luam iar pe datorie.

Ne împrumutam unii de la alții că așa era atunci. Un parfum și un ceas mi-am luat cu primii bani, că nu aveam ceas. Îmi plăcea să am și eu un ceas, că nu aveam ceas. Eu din clasa a șasea mergeam cu dicționarul. Gândește-te că mentalitatea mea, mergeam cu dicționarul de limba italiană să învăț italiana, Coman și Rică Neaga râdeau de mine că ce fac cu ăla.

Eu le ziceam: ‘Lasă mă, că eu când o să joc în Italia trebuie să știu italiană’. Și uite că peste câțiva ani am plecat. Așa simțeam eu, să învăț italiană”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU.

Adi Mutu nu e de acord cu alegerea lui Mircea Lucescu. „E cel mai în formă atacant român. E inexplicabil!”

Adrian Mutu a comentat în cadrul podcasului DON MUTU și pentru dubla cu Cipru și Lituania, din Liga Națiunilor. Fostul mare internațional român s-a declarat surprins de de la FCSB.

Mai mult decât atât, Mutu a analizat și forma celorlalți atacanți convocați de „Il Luce” pentru această dublă. Denis Alibec, George Pușcaș și Denis Drăguș sunt oamenii de atac ce vor face parte din lotul României pentru aceste două jocuri.

„Am fost mirat că Bîrligea nu a fost convocat, dar nu știu de ce nu a fost convocat. Mi se pare cel mai în formă atacant al nostru din acest moment. Nu știu ce a spus Mircea Lucescu, de ce nu l-a adus. M-am mirat, dar este alegerea selecționerului. Nu are nicio logică, cifrele lui, e o surpriză, mă așteptam să fie convocat.

Sunt curios, probabil toată lumea o să îl întrebe pe Mircea Lucescu, de ce nu l-a adus. Aici mai sunt și niște lucruri la care trebuie să te gândești. Alibec e mult mai vechi la echipa națională decât Bîrligea. E un anumit echilibru pe care trebuie să îl menții, probabil influența lui Alibec e diferită.

Parcă Pușcaș era exclus, parcă așa am înțeles, nu? Și Pușcaș a dat niște goluri, dar și Bîrligea are gol la fiecare meci. Nu știu ce s-a întâmplat, sunt curios ce explicație o să ne dea selecționerul, dar e o întrebare bună pe care jurnaliștii i-o vor adresa. În România este cel mai în formă atacant.

Mi se pare că Drăguș și-a ieșit din formă de când s-a dus la Trabzonspor, nu are cea mai bună perioadă a lui. Probabil îl va costa la drum lung, se va vedea din ce în ce mai mult lipsa de minute. Pușcaș are o perioadă bună acum, a dat niște goluri, dar e fluctuant, dacă ne uităm la istoricul lui e o perioadă bună după o lungă perioadă în care a fost sub medie.

Alibec este în revenire de formă, dar cel mai în formă este Bîrligea, după părerea mea”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU.

