31 de ani de la România – Danemarca 3-1. Meciul vieții pentru Gabi Balint, model pentru România U21. Video

România U21 joacă marți meciul decisiv de calificare la Campionatul European împotriva Danemarcei, iar partida care a avut loc exact acum 31 de ani poate fi o motivație în plus pentru jucătorii lui Adrian Mutu.

Pe 15 noiembrie 1989, naționala României juca pe stadionul “Ghencea” un alt meci decisiv în compania reprezentativei Danemarcei, în urma căruia echipa națională s-a calificat la Campionatul Mondial din Italia (1990), după o pauză de 20 de ani, de la generația lui Dobrin din Mexic ’70.

România câștiga cu 3-1 împotriva Danemarcei, după un meci în care Gabi Balint reușea unul dintre cele mai bune partide din carieră și reușea să înscrie o dublă, deși nu mai marcase de mai bine de patru ani pentru națională.

15 noiembrie 1989: România – Danemarca 3-1, model de inspirație pentru naționala U21 a lui Adrian Mutu

La 31 de ani distanță de acest meci care reprezintă practic nașterea “Generației de Aur”, o nouă naționala a României se află în fața unui meci decisiv cu Danemarca, tot pe teren propriu și care poate trimite România din nou la un turneu final și în condițiile în care naționala de seniori ratează calificări pe bandă rulantă.

Cu o victorie în fața danezilor, naționala lui Adrian Mutu se poate califica pentru a doua oară consecutiv la un turneu final, o performanță incredibilă la nivel de tineret, chiar dacă vom termina pe locul al doilea în clasament, la un punct distanță de Danemarca și astfel putem răzbuna una dintre cele mari umilințe din istoria naționalei.

Deși selecționerul Adrian Mutu nu are deloc amintiri plăcute cu naționala Danemarcei, are acum șansa să se răzbune după coșmarul trăit ca jucător. Adrian Mutu a fost pe teren la celebrul meci de la Copenhaga din 2003, când România a condus cu 2-1 până în al patrulea minut de prelungiri, când am fost egalați și am pierdut calificarea la Campionatul Mondial, chiar dacă “Briliantul” a înscris la acel meci incredibil.

Gabi Balint, eroul naționalei în meciul cu Danemarca de pe 15 noiembrie 1989

Pentru Gabi Balint acesta rămâne unul dintre cele mai importante meciuri după finala de Cupa Campionilor câștigată în 1989 la Sevilla împotriva Barcelonei, iar pentru fotbalistul Stelei rămâne o partidă extrem de specială: “Am jucat de la ora două, după-amiaza, pentru că pe vremea aceea nu aveam nocturnă pe Ghencea. Doar pe fostul ”23 August” era instalație de iluminare, dar noi ne obișnuisăerăm să jucăm partidele cu miză în Ghencea. Erau tribunele mai aproape de gazon, se crea o atmosferă senzațională”, își aducea aminte “Găboajă” în urmă cu doi ani la DigiSport.

“Cred că cel mai important meci al meu la echipa națională, chiar dacă am plecat destul de prost în meci (n.r. Danemarca a condus cu 1-0). Aveam atâta dorință și eram atât de concentrați, încât simțeam că vom ieși victorioși și ne vom califica. Mi se spunea că stau pe “la pomană” și mă certa de multe ori Iordănescu la antrenamentele Stelei și că nu fac faza defensivă, dar uite că “la pomană” se învață să o bagi în poartă!”, a mai declarat Gabi Balint pentru ES12.

Gabi Balint însă a ajuns să fie titular dintr-o întâmplare la acel meci, după cum o spune chiar el, mai ales că nu mai jucase de doi ani la echipa națională și nu mai marcase de mai bine de patru ani, de la un amical împotriva Chinei jucat la Buzău: “Am avut eu norocul, spre nefericirea lui Cămătaru, care s-a accidentat, că am fost selecționat. Nici nu erau multe soluții. Răducioiu era prea tânăr, nu prea era în formă și căutau, nu știau pe cine să ia atacant. Așa s-au gândit la mine. Era ultimul meci din grupă, nu jucasem niciun meci din preliminarii și uite ce înseamnă soarta”, a explicat sincer fostul mare fotbalist al Steaua București.

Meciul cu Danemarca rămâne emblematic pentru naționala României și a fost confirmarea unei generații de vis care avea să realizeze cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc.