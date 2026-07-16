„31 de trucuri mizerabile!”. Cum i-au distrus mental Messi și Argentina pe Bellingham și naționala Angliei!

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Argentina lui Lionel Messi (39 de ani) a învins Anglia cu scorul de 2-1 în semifinalele Campionatului Mondial, după ce a revenit fantastic și a marcat ambele goluri pe final de meci. În marea finală de duminică seară, campioana mondială en-titre va avea deci șansa de a-și apăra trofeul cucerit în 2022 în Qatar în fața Spaniei. De partea cealaltă, Anglia va juca sâmbătă seară finala mică în compania Franței.

Englezii acuză „31 de trucuri mizerabile” puse în scenă de Argentina lui Messi la meciul din semifinalele CM

Meciul dintre Anglia și Argentina a fost unul extrem de încins, și , pe undeva în mod firesc, având în vedere contextul istoric controversat dintre cele două națiuni, atât din punct de vedere fotbalistic, cât mai ales din perspectivă politică. Ne referim bineînțeles în mod special la și la

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Doar că, după ce au fost învinși, englezii susțin că argentinienii au dus până la extrem această rivalitate și, în plus, au abuzat de difierite „tertipuri” pentru a-i scoate pe adversari din joc din punct de vedere mental în momente cheie ale meciului, chestiune care în cele din urmă a dat roade, consideră britanicii, și a produs , iar Argentina a reușit pe acest fond să marcheze cele două goluri în ultimele minute și astfel să își adjudece în mod dramatic accederea în

Concret, jurnaliștii englezi de la au scos în evidență nu mai puțin de 31 de momente psihologice cruciale, pe care argentinienii le-au folosit în favoarea lor pentru a-i destabiliza din punct de vedere mental pe adversarii lor. Este vorba în principiu despre mici tachinări, faulturi, mai mult sau mai puțin dure, îmbrânceli, cuvinte dure rostite sau chiar proteste la adresa arbitrului, în momente în care astfel de chestiuni nu se impuneau.

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Care sunt fazele incriminate de presa din Anglia

Totul a început încă din minutul 1, mai exact după doar 19 secunde de la fluierul de start, atunci când Alexis Mac Allister a comis un fault destul de dur asupra lui Elliot Anderson. Ulterior, în minutul 2, spiritele între jucătorii celor două echipe s-au inflamat pentru prima dată, după ce Leandro Paredes i-a dat pur și simplu un brânci lui Jude Bellingham, generând reacții aprinse și din partea altor fotbaliști aflați atunci pe teren.

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Imediat după, Enzo Fernandez i-a aplicat o lovitură de cot în zona cefei aceluiași Elliot Anderson, jocul fiind în consecință oprit din nou. Era deja clar că argentinienii încercau cu toate forțele să fragmenteze cât mai mult meciul și astfel să nu îi lase pe englezi să construiască vreo acțiune ofensivă periculoasă. Iar acest trend s-a păstrat pe tot parcursul jocului prin faulturi repetate, comise, în special asupra lui Anderson, de către Giuliano Simeone, din nou Enzo Fernandez, Tagliafico, de această dată asupra lui Morgan Rogers, și exemplele pot continua.

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De asemenea, la un corner al Argentinei, Giuliano Simeone a încercat să îl blocheze pe portarul Pickford, chestiune interzisă de regulament. I-a fost atrasă atenția de către arbitru să renunțe la această metodă de șicanare, dar el a continuat să o facă, așa că „centralul” s-a văzut nevoit din nou să oprească jocul pentru câteva zeci de secunde pentru a sta de vorbă cu fotbalistul argentinian.

Ce îi reproșează englezii arbitrului american Ismail Elfath

Așadar, în principiu la astfel de chestiuni s-au referit în general jurnaliștii de la The Telegraph în analiza lor. Ei au acuzat că argentinienii au încercat, și au și reușit, să îi incite pe adversarii lor în multe momente ale jocului, pentru a-i destabiliza pe aceștia din punct de vedere mental. De asemenea, britanicii s-au exprimat cu această ocazie și împotriva manierei de arbitraj din acest meci. Mai exact, i-au reproșat arbitrului american Ismail Elfath că a lăsat jocul prea liber în multe momente, dar a și întârziat foarte mult acordarea unor cartonașe galbene, și astfel le-a permis sud-americanilor să își ducă la bun sfârșit planul stabilit pentru această partidă.

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