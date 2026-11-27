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Gigi Becali a lămurit în exclusivitate la „Fanatik Superliga” motivul pentru care l-a dat în judecată pe finul său, Florentin Pandele, primarul oraşului Voluntari. Patronul FCSB a dezvăluit că la mijloc nu este vorba despre nicio neînţelegere de ordin personal şi este o chestiune pur formală.

De ce Gigi Becali a cedat terenuri către Primăria Voluntari

În dosarul înregistrat la tribunal, Florentin Pandele apare ca reprezentant al Primăriei Voluntari, iar conform informaţiilor publicate pe portalul instanţelor, obiectul acţiunii în justiţie este „anularea unui act notarial”. Gigi Becali a explicat în amănunt cum stau lucrurile, declarând că doreşte să ia înapoi nişte terenuri pe care în urmă cu câţiva ani le-a cedat de bunăvoie.

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„Eu am dat niște terenuri, ca să unească Pipera cu Voluntariul şi cu autostrada. Și, ca să nu plătească taxe primăria, le-am cedat. Nu am mai făcut act de donație. Dar drumurile adiacente pe care le-am cedat – din cauză că ei nu au bani să facă decât autostrada, adică bulevardul – pe alea le-am cerut înapoi, ca să pot să mi le fac eu drumurile, că eu am 100 de hectare acolo”, a spus Becali, la „Fanatik Superliga”.

Ce spune Gigi Becali despre înțelegerea cu Florentin Pandele

Totuşi, în practică, situaţia nu este atât de simplu de rezolvat. Pentru a evita orice riscuri de natură juridică, mai ales acuzaţii de abuz în serviciu şi altele de natură penală, s-a convenit ca printr-o decizie a instanţei.

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„Dar el spune: ‘Nașule, nu pot să ți le dau, că să n-avem probleme, dacă ne dă cineva în judecată’, ‘Păi ce, bă, nu mi le dai înapoi că eu le-am dat?’, ‘Păi da, dar mai bine prin instanță’. Și noi am convenit să fie prin instanță, să spună judecătorul, ca să n-aibă el probleme. Lui îi e frică. El zice: ‘Bă, nașule, păi vine un procuror și zice: Uite, i-ai dat lui ăsta terenurile! Păi de ce, dacă le-a cedat, i le-ai dat?’ Dacă le donam, anulam donația. Dar eu le-am cedat și, conform legii, când le cedezi, intră în patrimoniul public, că ele sunt în patrimoniul public acum și el nu mai poate să ia hotărâre asupra lor. Și atunci am zis: te dau în judecată, se pronunţă judecătorul, nu mai are nimeni nicio treabă”, a mai povestit Gigi Becali. Acesta a explicat şi de ce inclusiv soţia sa, Luminiţa Becali, l-a dat în judecată pe finul Pandele, spunând că terenurile respective erau şi pe numele acesteia.

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şi valoarea terenurilor pe care le-a cedat Primăriei Voluntari. „Eu le-am dat teren șapte hectare. Şapte ori cinci milioane de euro hectarul, înseamnă 35 de milioane de euro. 35 de milioane le-am dat lor cadou”, a mai spus finanţatorul roş-albaştrilor.

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În acelaşi timp, el a povestit şi o situaţie paradoxală, spunând că nu are dreptul să intre decât cu aprobare pe anumite porţiuni de pe terenul său, din cauză că acestea sunt trecute acum ca proprietate publică. „Din alea șapte hectare acum vreo trei sunt ale lor. Eu nici nu pot să le fac utilităţile. Că eu nu pot să intru pe proprietate publică să mă apuc să fac eu drumurile. Și acum am rămas cu niște drumuri pe terenul meu care sunt proprietate publică și care sunt pământ, dar n-am dreptul să intru pe ele că e proprietate publică. N-am voie decât cu aprobarea lor. Adică pe terenul meu proprietate, cu aprobarea lor, să fac ceea ce vreau să fac. Și atunci am dat în judecată”, a explicat Gigi Becali, la „Fanatik Superliga”.