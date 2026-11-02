37 de milioane de euro pentru Gigi Becali: „Din două telefoane și un transfer bancar!”

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Gigi Becali a dezvăluit o afacere imobiliară spectaculoasă, prin care susține că și-a mărit averea cu 37 de milioane de euro! Patronul FCSB a cumpărat mai multe terenuri pentru aproximativ 13 milioane de euro, iar acum estimează că acestea valorează 50 de milioane. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a explicat cum a profitat de poziționarea proprietăților și de ce întreaga tranzacție a fost rezolvată prin câteva telefoane, un transfer bancar și o semnătură.

Gigi Becali, afacere imobiliară de 50 de milioane de euro! Cum a transformat o investiție de 13 milioane într-un câștig uriaș

în domeniul imobiliar, iar cea mai recentă tranzacție despre care a vorbit i-ar putea aduce un profit impresionant. Finanțatorul FCSB a dezvăluit că a achiziționat trei sau patru terenuri, pentru care a plătit în total aproximativ 13 milioane de euro. Potrivit propriilor estimări, valoarea actuală de vânzare a proprietăților ar ajunge la 50 de milioane de euro.

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Diferența de 37 de milioane de euro reprezintă câștigul potențial calculat de Becali, în cazul în care ar decide să vândă terenurile la prețul estimat: „Afaceri fac mereu. De exemplu, am cumpărat vreo 3-4 terenuri și m-au costat vreo 13 milioane. Terenurile astea, dacă le vând, fac vreo 50 de milioane. Dacă le vând imediat acum, zic”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Secretul tranzacției lui Gigi Becali: terenurile nu aveau acces la drum

Patronul FCSB a explicat și motivul pentru care a reușit să cumpere proprietățile la un preț pe care îl consideră mult sub valoarea lor actuală. erau lipite de o proprietate pe care Becali o deținea deja, însă nu beneficiau de acces propriu la drum. Prin alipirea lor la suprafața existentă, omul de afaceri susține că a reușit să le crească semnificativ valoarea.

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„De ce am dat doar 13? Pentru că ele sunt lipite de terenul meu, ele nu au drumuri, nimic. Eu l-am alipit la terenul meu și l-am făcut de 500. Am luat 10 hectare, pac, 50 de milioane”, a explicat finanțatorul FCSB.

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Un alt detaliu surprinzător al tranzacției este rapiditatea cu care Gigi Becali susține că a finalizat cumpărarea terenurilor. Omul de afaceri a povestit că a fost nevoie doar de două convorbiri telefonice, un transfer bancar și semnarea documentelor. Mai mult, Becali a dezvăluit că notarul s-a deplasat la biserică pentru perfectarea actelor: „Din două telefoane, un transfer bancar și o semnătură am făcut 37 de milioane, într-o clipă. Nici nu m-am dus la notar, a venit el la biserică, am semnat și la revedere”, a încheiat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.