38 de ani de la calificarea Craiovei în semifinalele Cupei UEFA: „Nu știu ce căuta Negrilă acolo”. Video

Pe 16 martie se împlinesc 38 de ani de când Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA. Oltenii au eliminat-o pe Kaiserslautern și au ajuns în careul de ași ai unei cupe europene. „Nu știu ce făcea Negrilă pe acolo”, și-a amintit amuzat Nicolae Ungureanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Performanța istorică a „Craiovei Maxima” a fost rememorată în această zi specială. Clubul din Bănie a publicat un videoclip special în care câțiva dintre „actorii” din acele vremuri și-au amintit de ceea ce s-a întâmplat pe „Centralul” din Bănie.

Până când se va repeta o asemenea performanță în plan extern, craiovenii sunt concentrați pe campionat și Cupa României. Universitatea a picat cu Viitorul Pandurii în semifinalele Cupei, în timp ce în campionat dă peste UTA Arad.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se împlinesc 38 de ani de la calificarea Universității Craiova în semifinalele Cupei UEFA. Ungureanu: „Nu știu ce căuta Negrilă pe acolo”

Mai multe legende ale Universității Craiova și-au amintit de performanța reușită în urmă cu aproape patru decenii. În tur, „studenții” au pierdut în Germania cu 2-3, iar returul de pe 16 martie 1983 a adus o victorie pentru Craiova cu 1-0, suficientă pentru o calificare mai departe.

Nicolae Ungureanu: „Ne aducem aminte cu mare plăcere de această calificare, fiindcă dacă mă întrebai după primul meci, când ne-au bătut cu 3-2, nu știam cum să răspund. A fost un meci cu o încărcătură fantastică. O echipă bună, cu mulți internaționali. A fost un început dezastruos din partea noastră. Am avut un pion lipsă în apărare, fără Tilihoi. A jucat Irimescu și și-a dat și autogol. Am vorbit cu băieții la pauză să ne trezim că ne fac ăștia de râs. În repriza a doua s-au făcut modificări. La noi, Țicleanu venea după o operație de cataractă. Toată repriza a doua s-a schimbat la 180 de grade, am reușit să dăm două goluri. Meciul din retur nu a fost chiar la discreția noastră, dar l-am controlat în mare parte. A fost primul club din Germania eliminat de o echipă din România. A fost una dintre marile performanțe ale generației noastre.

ADVERTISEMENT

Toată lumea a fost în al nouălea cer. Nu cred că a fost vreunul atât de optimist încât să se gândească că îi putem elimina. Nu știu ce o fi căutat Negrilă prin mijlocul careului. El nu prea venea prin careu pe acolo. A fost o inspirație a lui. A fost ceva de nedescris. Publicul ne-a ajutat în toată campania de atunci. La Craiova, când ieșeam pe stadion, se zbârlea pielea pe noi. A fost o bucurie enormă, ceva de nedescris. În oraș, seara, a fost puhoi de lume”.

„Negrilă, șut, goool…”, eroul returului de pe „Central”: „Am zis că se lovește mingea de mine, dar am lovit-o eu”

Nicolae Negrilă: „Nu ne-au dat nicio șansă. Am avut încredere în noi și au ieșit golurile. Am așteptat cu mare încredere returul…Am zis că se lovește mingea de mine, dar am lovit-o eu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am calificat echipa, 50.000 de spectatori au fost, ne-au încurajat. După meci, spectatorii au împânzit tot orașul. Două zile am făcut chefuri. Mi-a venit mingea pe dreptul, am întors-o pe stângul și am dat gol. Am așteptat prima la final. Așa am gândit-o eu pe moment. A ieșit bine, ce să mai…Am mers mai departe și toți au fost foarte fericiți”.

Aurică Beldeanu: „Sunt mândru că am scris o pagină a istoriei fotbalului românesc. Noi am deschis pârtia succeselor următoare. A fost o situație fericită, am avut și puțină șansă. La 3-0 pentru ei acolo a fost cam groasă. Eu am dat pasa la primul gol al lui Geolgău de la ei. Săracul Geolgău s-a și speriat, a crezut că este în ofsaid. După reușita lui Negrilă, am încercat să nu lăsam adversarul să ne egaleze. Succesul ne-a surâs atunci. Era stadionul arhiplin, aruncau toți cu pălăriile în sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rar se întâmplă așa ceva. Eram cu ochii pe tabelă să treacă minutele mai repede, am trăit la maximum acel fenomen. Am fost înconjurați de suporteri după meci, am fost foarte fericiți, ne pupau toți, nici nu am dormit în acea noapte. La 3-2 am crezut sută la sută că ne calificăm acasă. Ne-am concentrat la maxim să învingem. Am avut un lot echilibrat. Valorile erau apropiate. Aveam 32 de ani atunci, acum am 70, au trecut anii repede. Mi-aș dori ca acest club să repete sau să ne depășească, dar este greu”.

Sorin Cârțu: „I-am spus lui Negrilă să meargă în locul meu că poate are mai mult noroc”

Sorin Cârțu: „Vreo 70 de minute din partida tur nu prevesteau că va fi un final atât de fericit pentru noi. Ne-au prins într-o situație cu accidentați. Aveam probleme la fundași centrali. Am jucat cu improvizație. Mircea Irimescu era și el accidentat, a jucat cu infiltrații în mușchi. Poate minutele în care au condus i-au făcut mai superficiali. Dacă era 3-3 la ei, noi eram favoriți. Noi am avut destule cornere. I-am spus la faza golului să vină în locul meu și stau eu în zona lui că poate are el mai multă șansă. E greu să exprimi în cuvinte starea noastră de atunci.

ADVERTISEMENT

Realizam ce însemna 1-0, ce însemna ca performanță și unde ajungea echipa. Era maximum făcut de o echipă românească. Ne răsplătea pentru ceea ce reprezentam noi ca echipă. Minutele care au rămas ne-a făcut să fim și mai atenți. Ne-au dat niște puteri sporite. S-ar învăța multe dacă ar fi casete cu momentele noastre. Era nebunie mare, o atmosferă care începea cu câteva ore înainte de meci. Au fost oameni care au sărit gardul și au venit să ne felicite. Se făceau grupuri mari de suporteri și veneau șă ne felicite pe unde stăteam. Orice este accesibil, dar trebuie și anumite condiții. Echipa noastră juca împreună de șapte ani”.

Aurel Țicleanu: „Astăzi se împlinesc 38 de ani de la o mare performanță a fotbalului românesc, calificarea într-o semifinală de cupă europeană. Noi, cei de la Universitatea, am reușit acest lucru. De asemenea, se împlinesc 38 de ani de când s-a cântat prima dată imnul Universității Craiova. Doresc ca oltenii mei să aibă parte încă o dată de o asemenea performanță”.