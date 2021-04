38 de ani de la „marele regret” al Craiovei Maxima: „Finala Cupei UEFA ar fi fost în Bănie.” Video

Marele regret al „Craiovei Maxima” rămâne necalificare în finala Cupei UEFA. Pe 20 aprilie se împlinesc 38 de ani de la jocul retur din cadrul semifinalelor competiției: Craiova – Benfica 1-1. Deși neînvinși în cele două manșe, oltenii au fost eliminați din golului din deplasare marcat de portughezi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Doi dintre „eroii” poveștilor despre una dintre cele mai frumoase echipe pe care a dat-o fotbalul românesc, Silviu Lung și Costică Donose, au rememorat momentele petrecute în primăvara anului 1983.

Universitatea Craiova a fost prima echipă din România care a ajuns într-o semifinală de cupă europeană. „Alb-albaștrii” au eliminat echipe mari precum Fiorentina, Bordeaux sau Kaiserslautern.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Craiova Maxima, regrete legate de returul semifinalei cu Benfica. Silviu Lung: „A fost o mare dezamăgire. Am fi jucat finala la Craiova”

Au fost multe povești legate de ceea ce s-a întâmplat înaintea partidei cu Benfica. Jucătorii Universității Craiova au avut un șir de ghinioane care s-au legat fix înainte de cel mai important meci din istoria echipei. Cu doar câteva zile înainte de partidă, Silviu Lung și mulți dintre coechipierii de la Știința au fost angrenați în jocul echipei naționale cu Italia, duel care a fost câștigat de „tricolori” împotriva campioanei mondiale. Portarul și-a adus aminte de momentele petrecute chiar înainte de returul cu Benfica:

„Meciul cu Benfica a fost unul special pentru că tu nu ai fost înfrânt, ambele meciuri s-au încheiat la egalitate, dar a contat golul înscris în deplasare. A fost o mare dezamăgire pentru mine. Finala Cupei UEFA ar fi trebuit să se joace la Craiova, turul ar fi fost la Anderlecht și returul era în Bănie. A fost o mare dezamăgire, o mare frustrare.

ADVERTISEMENT

Puteam să fim prima echipă românească care jucam o finală europeană. A fost o neșansă că acest meci s-a jucat și după partida cu Italia, iar acolo a fost un consum nervos psihic și fizic foarte mare. A fost și acea nenorocire cu autocarul…șoferul se numea Ciocan și nici un ciocan nu avea să repare acea pană. Am pierdut toată noaptea până când a venit un alt autocar. Cred că și acest lucru a contribuit la acest semieșec. Totuși, a fost o mare mândrie. Am fost deschizător de pârghii, au venit Dinamo, Steaua și altfel gândeam fotbalul. Știam că va fi un meci dificil,” a declarat Silviu Lung.

Costică Donose s-a accidentat la încălzire: „De obicei, eu nu făceam încălzire”

Silviu Lung a vorbit și despre cum mitul legat de bara porții în care Zoltan Crișan a trimis mingea în jocul cu Benfica: „La ei am fost dominați, dar am avut și noi atacuri periculoase. Ei aveau unul dintre cei mai buni antrenori ai vremii. Meciul de pe „Central” l-am avut în mână, însă, din păcate, am fost egalați, iar bara lui Zoli Crișan dacă era cu cinci centimetri, am fi vorbit despre o premieră. Am avut și neșansă. Domnul Doctor Frânculescu a măsurat bara și a spus că era cu 10 centimetri. Bara face parte din joc, a fost vorba de șansă. Eu cred că această calificare am pierdut-o pe mâna noastră. Meciul meu preferat din acel parcurs european este cel cu Bordeaux,”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un alt component al marii echipe a Universității Craiova, Costică „Pele” Donose, a avut parte de un moment neplăcut la partida retur din semifinalele Cupei UEFA. Mijlocașul a ieșit la încălzire și a început meciul, însă a trebuit să părăsească terenul în minutul doi:

„Eu nu făceam încălzire de obicei. Așa am fost obișnuit eu. La acel meci, am zis să fac și eu încălzire. Și m-am încălzit până mi s-a rupt mușchiul. Cred că s-a adunat oboseala, am jucat în toate meciurile. Aveam în jur de 30 de ani și aproape peste 400 de meciuri în prima ligă. Toată lumea spunea că eram un pion principal. Nu se știe acum ce s-ar fi putut întâmpla cu mine în teren.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fără discuție, dacă am fi fost ajutați, altcumva ar fi stat lucrurile. Nu ne puteam compara cu Steaua și Dinamo. Vindeam poze cu mine ca să facem un ban să ne putem să ne luăm o primă de 700-800 de lei. Marele of rămâne că nu ne-am calificat în finala Cupei UEFA,” a mai spus Costică Donose.