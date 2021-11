4 ani fără Stela Popescu. Lucruri mai puțin știute despre regretata actriță

a căzut pentru ultima dată pentru marea actriță Stela Popescu. Cea care a reușit, de-a lungul timpului, să aducă zâmbete și bucurie în sufletele românilor, a fost înmormântată în Cimitirul Cernica, acolo unde își duce somnul de veci.

Stela Popescu s-a născut pe data de 21 decembrie 1935 la Orhei. Aceasta a avut parte de o familie în care cultura era pusă pe primul plan. Părinții Stelei erau amândoi învățători și încercau să îi ofere fiicei lor o educație aleasă. Copilăria celei care avea să devină una dintre cele mai cunoscute actrițe din România nu a fost deloc una minunată, iar necazurile s-au ținut lanț de familia sa.

Comunismul i-a distrus copilăria Stelei Popescu

Stela Popescu a povestit de multe ori detalii despre copilăria sa, însă, de fiecare dată, a vorbea cu amărăciune despre problemele pe care a fost nevoită să le întâmpine încă de mică. Cea mai puternică amintire a regretatei actrițe a rămas cea în care Basarabia a fost invadată de armata rusă. Pe atunci, tatăl Stelei, Vasile Popescu, considerat un dușman al statului, a fost trimis în Siberia, alături de mulți alții.

ADVERTISEMENT

În perioada anului 1940, Valentina Popescu, mama Stelei, a fost nevoită să se refugieze cu fiica sa la Brașov și să locuiască într-o casă în care trăia și o familie de sași. Într-un interviu acordat, în urmă cu câțiva ani, Stela Popescu povestea o întâmplare care a marcat-o profund.

„De acolo, am o amintire foarte tristă. Ni s-a dat o camera la o familie de sași, care nu înțelegeau ce se întâmplă în Basarabia. Într-o zi, sașii au tăiat un porc și mama i-a rugat să ne vândă și nouă două kilograme, ca să avem ce pune pe masa de sărbători. Ei bine, a primit următorul răspuns: ‘Nu vând carne și nu eu te-am pus să pleci din Basarabia și să vii aici!’”, povestea actrița.

ADVERTISEMENT

După ce tatăl său a fost deportat în Siberia și nimeni nu a mai știut nimic despre el, familia acestuia a crezut că este mort. Mama Stelei Popescu a fost nevoită să se recăsătorească în acea perioadă pentru a putea rămâne în România. Și asta pentru că românii voiau să le facă pe plac rușilor și să îi trimită pe basarabeni înapoi de unde au venit.

Căsătoria a fost una de comun acord, bărbatul pe care mama actriței l-a ales fiind unul liniștit și muncitor, conform spuselor acesteia. Stela Popescu își amintește cât de greu i-a fost familiei sale să depășească prima iarnă în Brașov.

ADVERTISEMENT

„Și pentru că aveam nevoie de bani și era foarte greu, omul ăsta a cumpărat un motor de tăiat lemne și un cal. Încă nu era gaz metan mult în țară, nici măcar în Ardeal. Noi eram la Brașov și el se ducea din poartă în poartă cu un om și tăiau lemne. Se câștiga foarte bine din chestia asta pentru că venea iarnă.”, declara Stela Popesc, la un moment dat.

Stela Popescu: „Noroc că îmi plăceau romanele polițiste”

Deși viața sa și a mamei sale începuse să se schimbe, Stela a fost nevoită să se implice de mică în treburile gospodăriei. La vârsta de 12 ani, mama sa îi încredințase măgarul pe care îl aveau pe atunci și de care Stela trebuia să aibă mare grijă.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat în 2013, actrița se amuza de faptul că pe atunci descoperise romanele polițiste și, de fiecare dată când trebuia să meargă cu măgarul la păscut, își lua cu ea și o carte. Aceste amintiri i-au rămas întipărite în memorie toată viața, după cum recunoștea însăși actrița.

„Aveam vreo 12 ani și mă trimitea cu măgarul la păscut că stăteam la marginea orașului. Noroc că îmi plăceau romanele polițiste, erau podurile pline de cărți la colegele mele. Și eu luam și citeam, ce îmi pica în mână. Iar măgarul păștea acolo.”, povestea, cu zâmbetul pe buze, regretata actriță.

ADVERTISEMENT

Primul examen de admitere la facultate l-a picat cu brio

Actrița a fost îndrăgostită de teatru încă din copilărie, tocmai de aceea a dorit să intre la Academia de Teatru și Film. Din păcate, locurile limitate i-au spulberat visul, însă a fost repartizată la o altă facultate.

„Eu eram din provincie și eram dezordonată. Dar, pentru că eram isteață și știam carte, am fost repartizată la o altă facultate. Astfel că, după ce m-am mutat la București, am învățat să mă îmbrac, să mă pieptan, am devenit o altă persoană”, își amintea cu drag Stela Popescu.

După ce a studiat un an și jumătate la Facultatea de Limbă Rusă „Maxim Gorki”, actrița a decis să renunțăe, însă, în aceeași perioadă, Stela Popescu a fost primită în cadrul echipei Teatrului Ministerului de Interne.

Datorită acestei șanse, Stela Popescu a obținut premiul întâi la Festivalul de Teatru de la Brașov, iar Nicușor Constantinescu a remarcat-o pentru prima dată și i-a oferit șansa să joace alături de marii actori ai României de la acea vreme.

Și-a regăsit tatăl pierdut după 19 ani

În anul 1962, Stela Popescu pleca e într-o excursie în Basarabia, acolo unde își întâlnește tatăl despre care credea că este mort. Deși și-a dorit încă de pe atunci, actrița nu a reușit să își întregească familia decât foarte târziu, în 1977, când și-a adus tatăl în România. Mama Stelei Popescu s-a recăsătorit cu primul ei soț, după mai bine de 38 de ani de când îl văzuse pentru ultima dată.

nu a fost una foarte bună, după cum recunoștea artista în urmă cu câțiva ani. Aceasta susținea că mama sa era o persoană dură din cauza greutăților prin care au fost nevoite să treacă tot timpul și i-a făcut un singur compliment toată viața, cu câteva luni înainte de muri.

„Mama m-a susţinut grozav, doar că nu mă credea cea mai deşteaptă şi cea mai frumoasă. În ultimele luni de viaţă, mama mi-a spus: ‘Când intri tu în scenă, răsare soarele’. A fost cel mai mare compliment de o viaţă pe care mi l-a făcut mama”, povestea regretata artistă.

După un mariaj eșuat, Stela Popescu s-a recăsătorit

Stela Popescu s-a căsătorit pentru prima dată cu Dan Puican, un actor și un regizor cunoscut în România. Cei doi au avut parte de un mariaj de 8 ani, după care căsnicia lor s-a destrămat brusc. Actrița l-a cunoscut pe Puiu Maximilian, de care s-a îndrăgostit imediat și cu care a fugit de la primul soț.

„(Dan Puican) Nu a vrut să se despartă, a căzut ca un trăsnet pe capul lui. A acceptat până la urmă toată povestea asta. Dar ăsta a fost drumul meu. Şi nu-mi pare rău. Pur şi simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soţ «călare» pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor.”, povestea actrița Stela Popescu.

După trecerea în neființă a actriței, primul soț al său a declarat, într-un interviu, că Stela Popescu a fost dragostea vieții sale.

„A fost dragostea tinereţii mele. La tinereţe, când ai o femeie frumoasă cum e Stela, era imposibil să nu te îndrăgosteşti. Am rămas prieteni. Mâine trebuia să vină la noi, la masă, că soţia mea îi pregătea nişte peşte.”, declara Dan Puican, după moartea actriței.

Puiu Maximilian, bărbatul pe care Stela l-a iubit cel mai mult

În anul 1969, Stela Popescu s-a căsătorit cu bărbatul pe care l-a iubit mai mult decât orice, așa cum povestea chiar ea. Puiu Maximilian era un textier care s-a ocupat de-a lungul anilor de majoritatea scenariilor Stelei. Bărbatul a cucerit-o pe actriță cu umorul său, dar și cu personalitatea sa introvertită.

„Dragostea este o chimie inexplicabilă, dar pot spune că era teribil de inteligent, îmi inspira încredere şi avea un simţ al umorului foarte dezvoltat. La început a fost şi puţin introvertit şi mai tăcut, dar cu timpul a ajuns să vorbească mai mult ca mine. Ne-am căsătorit peste câţiva ani mai mult de gura lumii şi pentru a putea pleca împreună în străinătate”, povestea Stela Popescu, pentru Click!

Puiu a încetat din viață în 1998, iar pentru Stela acesta a fost unul dintre cele mai grele momente. Actrița povestea atunci că a simțit cum viața sa se termina, însă și-a dat seama că trebuie să continue și să profeseze pentru bărbatul care i-a oferit cei mai frumoși ani din viață.

Cariera de peste 60 de ani a Stelei Popescu

În 1956, Stela Popescu intră cu succes la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, însă nu renunță la spectacolele de teatru pe care le avea deja în desfășurare. După finalizarea studiilor, a jucat alături de mulți actori cunoscuți pe scena teatrului din Brașov, acolo unde va avea peste 400 de spectacole de-a lungul timpului.

Începând cu anul 1963, regretata actriță colaborează cu Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, însă după doar 6 ani, aceasta renunță la colaborare pentru a se putea angaja la Teatrul de Comedie.

Stela Popescu a rămas la Teatrul de Comedie până în 1993, când a întrerupt contractul și a revenit la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a jucat până când a încetat din viață. A avut parte de doi actori cu care a scris istorie. Este vorba de Alexandru Arșinel și Ștefan Bănică.

Cele mai cunoscute piese de teatru în care Stela Popescu a jucat sunt „Omul care a văzut moartea”, „Mama Boema”, „Boema, slăbiciunea mea”, „Chirița”, „ Te aștept diseară pe Lipscani” și multe altele.

„Dacă nu aş fi reuşit în actorie, aş fi făcut altceva, nu m-aş fi încăpăţânat. Nu sunt orgolioasă. Aş fi făcut design, de exemplu, costume de teatru. Aş face o mie de lucruri, păcat că viaţa e scurtă”, spunea Stela Popescu într-unul dintre ultimele sale interviuri.

Stela Popescu, pe micile ecrane ale românilor

Regretata actriță a fost cunoscută și admirată de o mulțime de persoane. Aceasta și-a făcut apariția pe micile ecrane ale românilor, interpretând diferite roluri în seriale precum „Misiunea”, „Cuscrele”, „Războiul sexelor”, „Regina”, „Aniela”, „Moștenirea”, „Iubire și onoare” și „Las Fierbinți”.

Pe lângă serialele în care a jucat, Stela Popescu a apărut alături de mulți dintre colegii săi și în câteva reclame de publicitate. Cea mai celebră este cea de la Catena, în care apare întotdeauna alături de bunul său prieten, Alexandru Arșinel.

Stela Popescu a apărut într-o mulțime de filme de succes pe care românii le-au urmărit cu sufletul la gură. Printre acestea se numără și „În fiecare zi mi-e dor de tine” (1988), „A doua cădere a Constantinopolului”(1994), „Toată lumea din familia noastră”(2012) sau „Rămâi cu mine”(2013).

Premii obținute de-a lungul carierei sale

Pe 7 februarie 2004, Stela Popescu a primit din partea lui Ion Iliescu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D – “Arta Spectacolului”. Această distincție i-a fost oferită pentru toată activitatea pe care a deprins-o de-a lungul vieții pe scena teatrului românesc.

În data de 10 septembrie 2013, fostul rege Mihai I i-a oferit în cadrul unei ceremonii fastuoase care a avut loc la Castelul Peleș, Decorația Regală „Nihil Sine Deo”. Principesa Margareta a fost cea care i-a înmânat decorația regală în numele tatălui său.

Președintele României, Klaus Iohannis, a luat decizia de a-i oferi pe data de 21 decembrie 2015 regretatei artiste Ordinul național „Steaua României”, în grad de cavaler. Această distincție i-a fost oferită pentru talentul și dăruirea de care a dat dovadă actrița în lumea teatrului.

Relația dintre Stela Popescu și Alexandru Arșinel

Printre bărbații care i-au marcat viața Stelei Popescu se numără și celebrul actor Alexandru Arșinel. Întâmplarea a făcut ca în anul 1978, Stela Popescu să fie nevoită să își schimbe partenerul de scenă, pe actorul Ștefan Bănică, deoarece acesta nu a putut participa la un spectacol.

Alexandru Arșinel a fost cel care l-a înlocuit pe toată perioada contractului. Succesul pe care cei doi actori l-au avut împreună a fost unul total neașteptat, după cum declară însuși actorul. De atunci, cei doi au jucat în nenumărate spectacole și reclame.

„Totul a început dintr-o întâmplare. Actorul Ştefan Bănică, la vremea aceea partenerul de scenă al Stelei, nu a putut să onoreze un spectacol şi aveau nevoie de altcineva cu care să joace. Până la urmă eu am fost cel care l-a înlocuit, apoi am dus la bun sfârşit tot proiectul din vara acelui an şi, pentru că a fost un mare succes, de atunci am rămas împreună o viaţă. Am făcut mii de spectacole”, a povestit Alexandru Arșinel, după moartea Stelei Popescu.

Moartea actriței Stelei Popescu

Stela Popescu s-a stins din viață pe data de 23 noiembrie 2017. Aceasta și-a găsit sfârșitul în incinta casei sale din Capitală, unde a fost găsită de Medicii legiști au efectuat imediat autopsia, de unde a reieșit că actrița decedase de mai bine de 12 ore din cauza unui accident vascular cerebral.

În zilele ce au urmat, o mulțime de artiști celebri ai României și-au prezentat condoleanțele familiei. Trupul Stelei Popescu a fost dus pentru ultima dată la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” pentru ca toți cei care au îndrăgit-o să își poată lua rămas-bun. Pe data de 26 noiembrie Stela Popescu a fost înmormântată cu onoruri militare în Cimitirul Cernica, acolo unde se afla și soțul său.

Lucruri mai puțin știute despre Stela Popescu: