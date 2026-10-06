4 erori majore pe care un simplu amator de fotbal nu le-ar fi făcut în locul lui Gică Hagi. Analiza dură a unui dezastru național

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La un moment dat, România era o țară cu 23 milioane de selecționeri, dar între timp populația internă a scăzut și doar cu ajutorul celor plecați afară mai reușim această performanță. Problema lui Hagi nu este însă că atât de mulți oameni își dau cu părerea, ci că a reușit să ne convingă că aproape oricare dintre noi ne-am fi descurcat cel puțin la fel de bine ca domnia sa. Serios, cât de rău ai fi putut să gestionezi lucrurile dacă erai în locul lui Hagi?

Erorile majore făcute de Hagi puteau fi evitate chiar și de un simplu amator de fotbal

Cu ajutorul experienței pe care ai avut-o ca jucător de fotbal pe maidan, l-ai fi luat în lot pe Ianis Stoica și ai fi avut în lot mai mult de un singur vârf de meserie la meciul din Suedia. Asta mai ales că probabil nu-l convocai pe Drăguș din start.

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Apoi, datorită experienței de privitor de pe margine a diverselor meciuri de fotbal, nu făceai schimbări dramatice în echipă de la un meci la altul. Pur și simplu, încercai să produci ceea ce se numește un prim 11 cât de cât ușor de reprodus datorită folosirii insistente.

În fine, Ianis Hagi n-ar fi fost fiul tău și nu l-ai fi folosit titular. Apoi, ți-ai fi dat seama că la un moment dat, pentru că vârsta și anii petrecuți într-un fotbal relativ modest încep să se vadă când are parte de adversari care joacă la un nivel cu adevărat înalt.

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Când ai fi rămas în 10 oameni contra Poloniei, îți venea ție ideea lui Hagi de-a juca în acel sfidător de curajos 4-3-2 sau ai fi ales ceea ce vezi aproape de fiecare dată în meciurile în care o echipă ajunge să joace în inferioritate – un 4-4-1 sau un 5-3-1?

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Ce nu ai fi reușit să faci dacă erai antrenor în locul lui Hagi

Nu ai fi putut să eviți erorile uriașe comise de fotbaliștii noștri în cazul a 12 dintre cele 13 goluri încasate în aceste 4 meciuri din Liga Națiunilor. Ai fi rămas de-a dreptul consternat să vezi că cei mai buni jucători ai tăi – Rațiu, Drăgușin, Ionuț Radu și Răzvan Marin – gafează de parcă ar fi fost fotbaliști pe care i-ai luat în lot în disperare de cauză, nu pentru că joacă la nivel înalt. Prin urmare, probabil că ai fi fost la fel de demoralizat precum a arătat Hagi la meciul de la Varșovia.

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De asemenea, ai fi fost neputincios în fața realității că fotbaliștii noștri sunt per total mai slab cotați decât cei ai adversarilor. Și nu e vorba doar de faptul că Transfermarkt arată diferențe uriașe de cotă între ai noștri și ai lor, dar e vorba și de faptul că ai lor joacă pe la echipele de club, pe când ai noștri nu prea o fac. Nu mai vorbesc și de diferențele între locurile în care joacă ei și unde jucăm noi.

Spre deosebire de Hagi, ai fi fost dat afară după aceste 4 înfrângeri

Cam aceasta este realitatea – niciun antrenor în afară de Hagi n-ar fi fost probabil păstrat pe bancă după 4 înfrângeri, în care adversarii au fost clar peste noi chiar și când am obținut aparente înfrângeri de moral – 1-2 și 0-1 cu Suedia.

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Dar Hagi se află în situația ciudat-fericită în care pentru că Federația ori nu are curajul să ia în calcul acest lucru, ori pentru că a semnat un contract prea dificil de reziliat.

Desigur, dacă ai fi fost totuși demis, nicio dramă nu se producea. Nu ești considerat cel mai mare fotbalist român ajuns selecționer care e pe punctul să eșueze pentru a doua oară din această postură, fie și cu o pauză de peste 20 ani între mandate.