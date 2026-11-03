4 milioane de dolari! Gianni Infantino, implicat într-un nou scandal major

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Gianni Infantino (56 de ani) a locuit timp de 3 ani în Statele Unite, la Miami, înainte de Cupa Mondială organizată în America de Nord în vara lui 2026. Conform The New York Times și Le Monde, taxele pe care elvețianul trebuia să le achite în această perioadă, în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari (3.6 milioane de euro), ar fi fost plătite de FIFA.

FIFA ar fi achitat 4 milioane de dolari pentru a acoperi taxele lui Gianni Infantino din SUA

Gianni Infantino s-a stabilit în SUA încă din 2024 pentru a pregăti Cupa Mondială, iar elvețianul a dezvoltat o relație de prietenie cu președintele american Donald Trump, fiind criticat pentru acest lucru de către personalități din lumea fotbalului. Conform ultimelor dezvăluiri, Infantino nu și-ar fi plătit taxele cât timp a locuit în SUA, suma de aproximativ 4 milioane de dolari fiind acoperită de FIFA.

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„Acest mecanism de echilibrare fiscală, conceput pentru a evita ‘avantajarea sau dezavantajarea’ membrilor FIFA care s-au mutat în Statele Unite pentru a organiza Cupa Mondială, a fost menit inițial să se aplice doar angajaților, nu și oficialilor aleși, precum Infantino. Cu toate acestea, acest tratament preferențial i-a fost acordat în 2024 de către un comitet foarte restrâns, însărcinat cu stabilirea remunerației înalților oficiali FIFA, și nu a fost niciodată aprobat în mod formal prin documente oficiale”, a precizat , care a citat The New York Times și Le Monde.

Apropiatul lui Gianni Infantino, recompensat pe măsură după ce a propus ca FIFA să achite taxele președintelui

Subiectul taxelor lui a fost adus în discuție de Bruno Chiomento, un avocat elvețian care este foarte apropiat de președintele FIFA, pe care îl cunoaște de peste 20 de ani. Chiomento a făcut propunerea din postura de șef al comisiei independente de guvernanță, audit și conformitate a FIFA.

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„Favorul” făcut de avocat a fost recompensat cu un abonament VVIP („very VIP”) care i-a permis să fie prezent la orice meci de la turneul final al Cupei Mondiale, iar acesta beneficiază și de un alt avantaj la FIFA. Este plătit anual cu 250.000 de franci elvețieni (aproximativ 272.000 de euro), spre deosebire de conducătorii celorlalte comisii, care primesc 250.000 de dolari (aproximativ 223.000 de euro).

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Gianni Infantino, singurul candidat pentru președinția FIFA

Gianni Infantino a avut un an complicat, fiind implicat în mai multe controverse, cea mai gravă fiind încercarea de a privatiza o parte din operațiunile FIFA. Chiar și în acest context, elvețianul are șanse mari de a obține un nou mandat în fruntea forului mondial la , deoarece până în acest moment nu are niciun contracandidat serios.