„4 titulari, out de la Dinamo!”. Secretele transformării în echipă de titlu, dezvăluite din interior

ADVERTISEMENT

„Câinii” au trecut prin transformări importante în această vară. În afara schimbării de pe bancă, unde portughezul , Dinamo a mutat și în poziții cheie pe gazon. Într-o analiză făcută pe rețeaua profesională LinkedIn, directorul sportiv al echipei, Cosmin Mihalescu, explică strategia care a fost baza pentru acțiunile lui Dinamo din mercato.

Cum justifică Dinamo despărțirea de Kopic: „Evoluția necesită mai mult decât continuitate”

Mihalescu își începe postarea lăsând de înțeles că decizia de a urma altă direcție strategică a fost asumată pe deplin de club:

„Există momente în dezvoltarea unui club de fotbal în care evoluția necesită mai mult decât continuitate. După ce am pus bazele și am stabilizat clubul, am ajuns într-un astfel de moment în această vară. Am luat o decizie strategică: să ne schimbăm paradigma fotbalistică. De la construirea echipei în jurul calității individuale, către crearea unei echipe în care calitatea individuală este amplificată de performanța colectivă. Nu a fost o decizie ușoară. Ciclul precedent dusese clubul la un nou nivel, iar presupunerea era că schimbarea reperului (perceput) însemna un pas înapoi. Am ales să privim lucrurile diferit. Uneori, pentru a proteja ceea ce ai construit, trebuie să ai curajul de a schimba”.

ADVERTISEMENT

Impactul a fost imediat. , însă le-a depășit. Apoi, rezultatele pozitive s-au înlănțuit.

„Consecințele au fost semnificative. 9 jucători au plecat. 4 plecări au implicat jucători considerați titulari esențiali pentru capacitatea noastră de a concura. 10 jucători noi au venit. Obiectivul nu a fost niciodată să înlocuim jucătorii unul câte unul. A fost să construim un lot conceput să funcționeze împreună — și să luăm decizii sustenabile în limitele resurselor noastre. Reducerea diferenței necesită o abordare diferită: mai multă precizie în recrutare, o compatibilitate mai bună între jucători și o conexiune clară între recrutare și modelul nostru de joc”, a detaliat Mihalescu.

Dinamo, „mai inteligentă” decât FCSB și Craiova: „Nu încercăm să egalăm cheltuielile adversarilor”

Oficialul dinamovist consideră că sistemul de recrutare pus pe picioare de „câini” permite acum mutări care să aducă rezultate, implicând sume mai mici decât cele cheltuite de rivale:

ADVERTISEMENT

„Această paradigmă ne permite să concurăm diferit — nu încercând să egalăm cheltuielile adversarilor, ci luând decizii mai inteligente și sustenabile, care reduc progresiv diferența. După nouă etape, vedem semne bune: 4 victorii din 4 în derby-uri, cel mai mare xG, cel mai mic xGA, cele mai multe șuturi, cele mai puține șuturi primite, cel mai mare procent de pase înainte, cel mai tânăr lot. Este încă devreme, dar vedem o echipă cu o identitate mai clară: mai directă, mai agresivă și mai bine orientată în acțiunile sale. Iar asta mă aduce înapoi la cuvântul care definește această nouă etapă: INTENȚIE.

ADVERTISEMENT

Intenție în posesie — să știi care este următoarea acțiune și să te pregătești pentru ea înainte ca mingea să ajungă la tine. Intenție fără minge — să înțelegi scopul din spatele fiecărei mișcări, al fiecărui pressing și al fiecărei reacții. Intenție ca mentalitate — să intri în fiecare meci cu convingerea că obiectivul este victoria. Intenție în recrutare — să definești profilurile și să urmărești transferurile cu hotărâre. Și intenție în spatele proiectului — să construim un lot capabil să concureze la nivel european”.

ADVERTISEMENT

Obiectivul îndeplinit nu înseamnă pentru Dinamo doar poziția din clasament, cu toate că titlul n-a mai fost câștigat din 2007: „Nu definim succesul prin locul pe care îl vom ocupa la final. Ambiția este să construim condițiile pentru un succes sustenabil. Indiferent de rezultat, acesta ar trebui să fie o consecință a direcției pe care am ales-o, nu direcția în sine. Perioada de transferuri s-a încheiat. Acum, atenția se îndreaptă spre interior.

Rolul meu de integrator în cadrul fluxurilor de lucru ale departamentului sportiv continuă — conectând scoutingul, recrutarea, datele, performanța, metodologia și structura în jurul unei singure direcții. Construirea unui club de fotbal nu înseamnă doar luarea deciziilor corecte în materie de transferuri. Înseamnă crearea proceselor, a alinierii și a mediului care permit deciziilor bune să se transforme în performanță sustenabilă. Fundația a fost pusă. Clubul s-a stabilizat. Acum urmează următoarea etapă: evoluție — dar cu intenție”.

ADVERTISEMENT