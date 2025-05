4 transferuri de top cu care CFR Cluj atacă grupele Europa League! Cristi Balaj: „Trebuie să ne întărim!”

, și a obținut biletul pentru Europa League. Oficialii clubului din Gruia se gândesc deja la sezonul viitor și anunță că au nevoie de cel puțin patru transferuri pentru întărirea lotului.

Cristi Balaj: „O să apară transferuri. Acum finisăm”

Cristi Balaj a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA și a acceptat să vorbească despre strategia de transferuri a clubului său în perioada imediat următoare. Din afirmațiile oficialului clujean, CFR pregătește 4 transferuri în poziții-cheie, pentru a putea ridica nivelul echipei.

„Noi avem anumite poziții în terenul de joc pe care vrem să le îmbunătățim. Dacă vrei să-ți dau și o cifră, avem patru poziții pe care am vrea să le îmbunătățim obligatoriu! În acest sens, am și lucrat alături de colegii mei. Pentru că este și meritul lui Bilașco, lui Răzvan Zamfir, lui Bogdan Mara.

Deja se poartă discuții, se fac analize, ne uităm la jucători. De fapt, finisăm acum. Și o să apară anumite transferuri. Repet vrem să îmbunătățim lotul. Nu pot să spun pe ce poziții, pentru că mai avem două jocuri și nu ar fi corect. Vrem să tratăm cu seriozitate și competiția Liga I (n.r. – SuperLiga)”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Cum va aborda CFR meciul cu Rapid: „Avem câțiva tineri care trebuie să joace”

Indiferent de poziția finală pe care o va ocupa în SuperLiga, CFR Cluj este sigură de participarea în preliminariile Europa League. Din acest motiv, este posibil ca să aleagă să odihnească o parte dintre titularii care au dus greul în acest sezon. Și, astfel, să dea minute tinerilor din lot, într-un meci care nu are miză pentru ardeleni.

„În Giulești, probabil anumiți jucători vor fi protejați. Avem și câțiva tineri care trebuie să joace și ei. Dan Petrescu este cel care va decide cum va arăta formația, chiar dacă nu va fi prezent”, a precizat chiar președintele lui CFR Cluj.

Ce se întâmplă cu Mario Camora și Ciprian Deac

Dacă la capitolul veniri Cristi Balaj a anunțat 4 mutări, vor fi mișcări și în zona plecărilor. Mario Camora și Ciprian Deac, doi dintre veteranii echipei, se apropie de finalul contractului cu CFR Cluj. Președintele clubului a explicat situația acestora:

„La finalul campionatului vom lua deciziile în privința lui Deac și Camora. Amândoi sunt la final de contract. Așa cum am tot repetat, după ultima etapă vom discuta. Nu știm ce-și doresc ei, vorbim și cu finanțatorul, va fi o decizie comună și cu antrenorul. Rămâne de văzut.

Nu știu (n.r. – dacă Mario Camora are șanse mai mari decât Ciprian Deac de a rămâne în lotul echipei). Nu ne-am gândit. Am avut prea multe de rezolvat și alte priorități. Plus că înțelegerea rămâne valabilă, nu schimbăm. Am stabilit că discutăm la finalul campionatului, facem analiza”