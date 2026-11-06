40 de ani de la numirea lui Sir Alex Ferguson la Manchester United

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De-a lungul timpului, mai mulți antrenori au scris povești glorioase în fotbalul mondial. Totuși, Sir Alex Ferguson (88 de ani) a devenit un etalon pentru succes în lumea sportului, fiind cel mai titrat antrenor din istorie: 38. Marea parte a carierei tehnicianului a fost strâns legată de Old Trafford.

Sir Alex Ferguson a revitalizat pe Manchester United în urmă cu 40 de ani

În toamna anului 1986, Manchester United trecea printr-o criză uriașă. Echipa de pe Old Trafford acumulase numai 13 puncte în primele dueluri din sezon și ocupa locul 19 din 22 în prima ligă engleză. Rezultatele slabe i-au convins, atunci, pe conducătorii lui United să renunțe la serviciile lui Ron Atkinson și să se îndrepte spre un nou tehnician.

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Antrenorul ales a fost Alex Ferguson, care impresionase lumea fotbalului la Aberdeen. Acesta a creat o adevărată mașinărie de fotbal din echipa scoțiană, reușind să aducă trofeul Cupei Cupelor și a Supercupei Europei pe Pittodrie. Mutarea a fost consemnată pe 6 noiembrie 1986 și a fost una dintre alegerile inspirate ale conducerii.

Debutul lui Alex Ferguson avea să vină la două zile după momentul instalării pe banca ”diavolilor roșii”. Atunci, Manchester United s-a deplasat pe Monor Ground, stadionul lui Oxford United. Mandatul scoțianului nu a început așa cum își dorea. Gazdele au deschis scorul după doar 15 minute, prin John Aldridge și au stabilit scorul final, în minutul 79, prin Neil Slatter, 0-2. Acesta a fost primul ”11” folosit de Alex Ferguson la Manchester United:

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Manchester United contra lui Oxford (5-3-2): Chris Turner – Mick Duxbury, Arthur Albiston, Kevin Moran, Paul McGrath, Graeme Hogg – Clayton Blackmore, Remi Moses, Peter Barnes – Frank Stapleton, Peter Davenport

Până la finalul stagiunii, tehnicianul scoțian a reușit să redreseze traseul echipei. ”Diavolii roșii” s-au salvat fără probleme de la retrogradare și au terminat pe ultima poziție din prima jumătate a clasamentului (locul 11). Atingerea primului obiectiv, avea să îi ofere pentru prima dată continuitate lui Alex Ferguson pe banca lui Manchester United.

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Alex Ferguson a transformat Manchester United într-o bestie

Sfârșitul anilor ’80 au fost duri pentru ”diavolii roșii”. Conform Bleacher Report, clubul era măcinat de probleme de disciplină și consum de alcool în rândul fotbaliștilor. Astfel, Alex Ferguson a fost nevoit să schimbe mentalitatea clubului de pe Old Trafford. Tehnicianul a început să schimbe din temelii lotul echipei, iar cele mai importante transferuri ale vremii au fost Brian McClair și Viv Anderson. Totuși, rezultatele au întârziat să apară.

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În iarna anului 1990, fanii îi . Postul lui Alex Ferguson a fost salvat de golul marcat de Mark Robins, în FA Cup, împotriva lui Nottingham Forest. Câteva luni mai târziu, ”diavolii roșii” au câștigat trofeul, fiind primul succes dintr-un drum legendar. Eliberat de presiunea ce apăsa clubul în urmă cu câteva sezoane, Ferguson a bifat și succese europene. În 1991, Manchester United câștiga Cupa Cupelor.

Mișcarea de geniu a lui Alex Ferguson a venit în vara anului 1991. Atunci, United îl transfera pe Eric Cantona de la Leeds United, iar francezul avea să devină unul dintre ”motoarele” echipei de pe Old Trafford. La scurt timp, titlul mult așteptat avea să fie cucerit de Ferguson. Manchester United a fost încoronată drept campioana Angliei în 1993, în prima ediție a Premier League. Un an mai târziu, gruparea de pe Old Trafford semna dubla: titlul și FA Cup.

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În 1995, Ferguson refuza să facă transferuri scumpe la Manchester United, însă s-a îndreptat spre tinerii de perspectivă David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary și Phil Neville. Deși a pierdut prima etapă și, conform The Guardian, a fost criticat pentru lotul lipsit de experiență pe care îl avea la dispoziție, Alex Ferguson avea să câștige un nou titlu de campion.

Punctul culminat al decadei a fost în 1999. Atunci, ”diavolii roșii” ajungeau până în finala Ligii Campionilor. Pe data de 26 mai, pe Camp Nou, Manchester United avea să întâlnească pe Bayern Munchen în finala competiției. Conduși cu 1-0 în minutul 90, Manchester United avea să scrie momentul cunoscut în istoria fotbalului englez drept ”Fergie Time”. Britanicii au marcat două goluri în prelungirile partidei, prin Teddy Sheringham și Ole Gunnar Solskjær, adjudecându-și trofeul. Astfel, Manchester United avea să devină prima echipă britanică care reușea tripla continentală și încheia cu succes perioada de 12 sezoane în care Alex Ferguson a reconstruit echipa.

Ferguson a continuat lupta pentru trofee și în anii 2000

”Diavolii roșii” și-au adjudecat titlul de campioană și în sezonul 1999-2000, iar noul mileniu a început sub semnul unei dominări totale a echipei lui Alex Ferguson. Totuși, în ciuda succesului, antrenorul a anunțat, în 2001, că se retrage la finalul sezonului, moment ce a destabilizat vestiarul de pe Old Trafford. Manchester United a pierdut titlul împotriva lui Arsenal, iar Ferguson și-a schimbat decizia, semnând un nou contract cu vicecampioana Angliei.

Trupa din Manchester avea să câștige titlul în 2003, iar, anul următor, să îl piardă în detrimentul ”Invincibililor” lui Arsene Wenger. Tehnicianul scoțian a fost obligat de circumsanțe să reconstruiască echipa și l-a transferat, în vara anului 2003, pe Cristiano Ronaldo, de la Sporting Lisabona. Sfârșitul sezonului 2003-2004 l-a adus pe în lotul echipei, de la Everton.

Toamna anului 2006 a semnat renașterea lui Manchester United, care a cucerit trei titluri consecutive în Premier League: 2007, 2008, 2009. În ultimul an menționat, ”diavolii” roșii câștigau, din nou, trofeul Ligii Campionilor. Pe 21 mai, la Moscova, elevii lui Alex Ferguson aveau să învingă pe Chelsea, la loviturile de departajare.

Alex Ferguson are cel mai lung mandat de antrenor din istoria lui Manchester United

După ce a ratat titlul de campioană în sezonul 2009-2010, în fața lui Chelsea, scoțianul a lansat o nouă campanie de reconstrucție a echipei. Un an mai târziu, cu o echipă considerată mai slabă decât cea din 2008, de la ultimul trofeu cucerit, avea să încheie pe prima poziție în ierarhia Premier League. Mai mult, Manchester United ajungea până în finala Ligii Campionilor, unde avea să cedeze, pe Wembley, împotriva Barcelonei, 1-3.

Rivalitatea cu Manchester City a ajuns într-un punct critic în sezonul 2011-2012. „Cetățenii” au provocat un șoc pe Old Trafford, învingând-o pe United cu 6-1. Mai mult, finalul sezonului avea să aducă o decepție pentru ”diavolii roșii”. Trupa de pe Etihad a ”smuls” titlul din brațele marii rivale, în prelungirile ultimei etape de campionat. Atunci, Manchester City marca două goluri în prelungirile partidei cu QPR, 2-2.

În drumul spre un nou trofeu, Alex Ferguson l-a transferat pe Robin Van Persie, de la Arsenal. Mutarea s-a dovedit una inspirată. Olandezul avea să marcheze 26 de goluri și să conducă pe Manchester United în drumul spre ultimul titlu din Premier League câștigat până în prezent. Alex Ferguson s-a retras de pe banca lui Manchester United, pe 19 mai 2013. Atunci, ”diavolii roșii” au remizat spectaculos contra lui West Bromwich Albion, 5-5.