40 de ultrași ai lui PSG au fost arestați! Ce au făcut chiar la Turnul Eiffel. Video

Poliția franceză a intervenit după ce ultrașii lui PSG au organizat un eveniment ilegal. Acțiunea s-a produs în jurul Turnului Eiffel.
Iulian Stoica
29.12.2025 | 15:48
40 de ultrasi ai lui PSG au fost arestati Ce au facut chiar la Turnul Eiffel Video
Peste 40 de ultrași PSG au fost arestați în Franța. Foto: Colaj Fanatik
Evenimente reprobabile s-au petrecut duminică, 28 decembrie, în jurul Turnului Eiffel. Ultrașii PSG au organizat un eveniment inedit, iar nu mai puțin de 40 de persoane au ajuns în arest după intervenția poliției.

40 de ultrași ai lui PSG au fost arestați

În decursul serii de duminică, 28 decembrie, poliția franceză a arestat 40 de persoane. Motivul? O grupare a ultraseriei PSG a tras artificii și bombe de fum pe esplanada Trocadéro din Paris, în apropierea Turnului Eiffel.

Mai exact, conform presei din Franța, acest lucru s-a produs deoarece suporterii au vrut să celebreze faptul că PSG a avut un succes imens în anul 2025. Concret, formația din capitală a cucerit șase trofee, inclusiv prima Ligă a Campionilor din istorie.

Imaginile cu „asediul” de la Turnul Eiffel sunt de-a dreptul spectaculoase. Acestea au fost surprinse de mai mulți trecători și s-au viralizat rapid pe toate rețelele de socializare.

PSG vrea să transfere un campion mondial

Aflată pe locul secund în Ligue 1, PSG vrea să transfere un campion mondial. Mai exact, Julian Alvarez se află pe lista scurtă de achiziții a lui Luis Enrique și clubul din capitala Franței este dispusă să ofere 120 milioane de euro, așa cum anunță presa din Hexagon.

Julian Alvarez a „explodat” de la momentul mutării de la Manchester City la Atletico Madrid. Atacantul argentinian este cotat la 100 milioane de euro și are în palmares Cupa Mondială din 2022.

