400 de milioane de euro pentru Real Madrid! Borna istorică pe care vor „galacticii” să o atingă

este clubul considerat a fi cel mai important din lumea fotbalului mondial, iar formația condusă de Florentino Perez este o mașinărie de produs bani.

Venituri de peste 400 de milioane de euro pentru stadionul lui Real Madrid

Strategia economică pe care ibericii au avut-o se pare că a dat roade, în condițiile în care cifrele arată creșteri importante la nivel de încasări. Renovarea stadionului, care a costat peste 1 miliard de euro, a fost una dintre cele mai mari investiții din istoria fotbalului, iar acum rezultatele se văd și anul 2025 se va încheia cum nu se poate mai bine pentru „Galactici”.

Conform estimărilor, prezentate de jurnaliștii de la , stadionul Bernabeu va depăși pragul de 400 de milioane de euro venituri în curând. Momentan, nu au fost terminate toate renovările, care vor permite și unor concerte să aibă loc în spațiu închis, iar asta înseamnă alți bani care vor veni pentru închirierea arenei.

Ce noutăți vor fi la stadionul lui Real Madrid în viitor

Momentan, cel mai mult produce muzeul clubului, care aduce peste 50 de milioane de euro anual, însă planurile sunt ca dezvoltarea să continue. Se dorește ca în curând să fie terminat și proiectul „Bernabeu Infinito”, care ar face ca printr-o tehnologie Apple, cu ajutorul unor ochelari, să faci un tur virtual al stadionului. „Va fi ca și cum ai deschide ușile stadionului pentru întreaga planetă,” a prezis Florentino Pérez.

De asemenea, zona de restaurante nu este nici ea definitivată, urmând ca SkyBar-ul să se deschidă în viitorul apropiat și să contribuie mult la încasări. Prin aceste noi detalii se dorește ca să depășească la nivel de încasări pragul anual de 400 de milioane de euro.

Real Madrid a produs peste 1 miliard de euro venituri

Clubul va încasa venituri de 1.248 milioane € pentru acest sezon, cu 5 la sută mai mult decât anul trecut (1.185 milioane €). Cel mai important element din aceste prognoze este marketingul: venituri de 539,9 milioane € (sosirea unor giganți precum HP a însemnat o injecție masivă de capital în vistierie).

Urmează ca după exploatarea totală a stadionului Bernabeu să ducă veniturile să fie de peste 402,5 milioane de euro. O figură stratosferică, cred specialiștii. Aceste două elemente vor reprezenta peste 75% din veniturile totale.