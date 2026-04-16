43 de ani de la victoria istorică a lui Mircea Lucescu în fața campioanei mondiale Italia: „Știam până și mâncarea și vitaminizarea italienilor”

Joi, 16 aprilie, s-au împlinit 43 de ani de la fabuloasa victorie obținută de România în fața Italiei, scor 1-0. Unicul marcator al partidei a fost Ladislau Boloni, acesta reușind să marcheze după ce Ilie Balaci i-a deviat ușor mingea dintr-o lovitură liberă. La acel moment, Mircea Lucescu se afla la primul mandat pe banca „tricolorilor”, iar „Il Luce” reușea astfel să câștige în fața campioanei mondiale en-titre.

43 de ani de la victoria istorică a lui Mircea Lucescu în fața campioanei mondiale Italia

Fostul atacant a transmis că Mircea Lucescu a pregătit fiecare detaliu din acest duel, de la crampoane până la terenul de joc. Totodată, „Il Luce" a prezentat în detaliu caracteristicile fiecărui adversar, astfel că victoria a putut fi obținută.

„A fost un meci de excepție, pregătit perfect de Mircea Lucescu. Cred că am avut mai bine de o săptămână în care am stat în cantonament la Snagov. A fost atât de analizat, orice detaliu minor, absolut tot. Până și crampoanele de la ghete. Ne-a pus să intrăm primii pe teren să vedem cum e gazonul și să vedem ce crampoane punem, pentru că erau cu filet. Dacă era moale, puneam altceva, luam alte ghete cu crampoane de cauciuc. Puteai să aluneci dacă nu alegeai cum trebuie. Lucescu era fantastic din toate punctele de vedere și acest meci a fost pregătit 100% profesional.

Aveam analiza fiecărui adversar direct, ce greșeli face. Știam absolut tot, și când dormeau, ce mâncau. Nu o să îmi iasă din cap niciodată meciul ăsta. Și cel din Anglia și cu Suedia au fost pregătite în același mod. Vă dați seama că Italia era campioană mondială și avea jucători precum Paulo Rossi, Gentile, Antonioni, cu Zoff în poartă. Ladislau Boloni a marcat, cred, cel mai important gol din carieră, după ce eu am scos acea lovitură liberă de la 20 și ceva de metri.

România avea o echipă extraordinară atunci. Vă dați seama ce vorbim acum la nivel de calitate? S-au calificat 8 echipe care au terminat pe primul loc în grupe. E ca și cum am fi ajuns în sferturi de finală. Eu zic că este cea mai importantă victorie a lui Mircea Lucescu din postura de selecționer. Acum i-a fost greu să pregătească un meci de asemenea importanță în câteva zile”, a declarat Rodion Cămătaru.

Cea mai frumoasă amintire a lui Rodion Cămătaru cu Mircea Lucescu

În continuare, Rodion Cămătaru a povestit cum a mers cu Mircea Lucescu la Lisabona, în 1984. Fostul atacant era dorit insistent de Benfica, astfel că a fost invitat la un meci al unei selecționate a lumii, la inaugurarea stadionului Da Luz. „Il Luce” a găsit foarte repede cazare pentru cei doi, însă transferul în Portugalia a picat din cauza regimului comunist din România.

„Am o amintire specială legată de Mircea Lucescu pe care aș vrea să o povestesc. În 1984 am jucat cu Universitatea Craiova un meci la Monaco. Benfica voia să mă transfere și am primit o invitație la Lisabona, la un meci al unei selecționate a lumii. Eu am insistat să meargă și Mircea Lucescu alături de mine, numai că a doua zi ne-a prins o grevă a piloților.

Aveam 200 de dolari schimbați la negru la arabi, nu aveam prea mulți bani, pentru că era o locație exclusivistă și hotelul era scump. Nea Mircea era însă un tip cu multe conexiuni și relații și nicio problemă nu rămânea nerezolvată. Pe cine crezi că sună? Pe fosta soție a lui Bjorn Borg, Mariana Simionescu. Avea două apartamente superbe pe malul mării acolo. Abia divorțaseră. Am stat două zile senzațional acolo, s-au ocupat de noi. S-a descurcat și acolo. Nu știam unde dormim, că eram singuri. Am ajuns apoi cu bine la Lisabona, la inaugurarea stadionului Da Luz, de 125.000 de locuri. Din păcate, din cauza lui Nicolae Ceaușescu, nu s-a făcut transferul. O amintire specială pentru mine cu nea Mircea. La 36 de ani se ținea ca noi, jucătorii”, a povestit Rodion Cămătaru.

Sorin Cârțu, amintiri de la România – Italia 1-0

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a explicat pentru FANATIK că era foarte greu să te califici la Campionatul European, în contextul în care doar 8 echipe ajungeau la turneul final.

„Îmi aduc aminte că am intrat pe final de meci, dar am fost prezent cam la toate acțiunile din acea campanie. A fost ceva special modul în care Mircea Lucescu a pregătit campania pentru Campionatul European din 1984. A fost ceva inedit și diferit față de ce se întâmpla la cluburi.

Mircea Lucescu a fost pregătit senzațional. Îți dai seama să te califici printre cele 8 echipe? Mergeau la turneul final doar câștigătoarele de grupe, fără să pierzi un meci în fața campioanei mondiale. Știam până și alimentația și vitaminizarea Italiei de la Mondialul din 1982. Era totul studiat în întregime, până și cele mai mici detalii.

A fost foarte importantă victoria, pentru că naționala României a reușit calificarea. Au trecut 43 de ani și îmi pare foarte rău pentru ceea ce i s-a întâmplat lui nea Mircea și pentru familia lui, pentru că durerea este foarte mare. Tot ceea ce și-a dorit nea Mircea s-a împlinit. A murit pe teren, doar că nu s-a întâmplat exact acolo, dar de acolo i s-a tras.

Meciul cu Italia a fost cartea de identitate a acelei generații. Italienii l-au apreciat mult și i-au întărit poziția ca antrenor, dar și pe cea a întregului fotbal românesc. Ne-a legitimat ca o echipă pentru care locul întâi nu era întâmplător. Și la gol a fost o fază lucrată. I-am surprins și a fost un șut extraordinar, tare și precis, al lui Ladislau Boloni”, a declarat Sorin Cârțu pentru FANATIK.

Ionel Augustin regretă trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu

Ionel Augustin a fost titular în victoria legendară obținută în fața Italiei. Fostul internațional și-a exprimat durerea vizavi de moartea lui Mircea Lucescu și a prezentat strategia din duelul cu campioana mondiala en-titre. ”Il Luce” a pregătit în detaliu fiecare fază fixă înainte de meci, iar acest lucru a dat roade, golul înscris de Ladislau Boloni fiind rodul muncii din cantonament.

„Vreau să spun în primul rând că regret amarnic decesul lui Mircea Lucescu. Un om de valoare și cel mai bun antrenor din România, care ne-a dat lecții de fotbal și de viață. A pregătit meciul cu Italia senzațional. Ne-am antrenat pe terenul Stelei și tot ce ne-a spus s-a adeverit. A spus că vom putea să câștigăm doar din lovituri libere și așa a fost.

După antrenamentele tactice, în tot cantonamentul s-au exersat loviturile libere cu Ladislau, Gheorghe Hagi, Ilie Balaci, cu mine, cu Țicleanu, cu toată lumea. Știam cum să anihilăm fiecare adversar și știam că e singura noastră șansă să scoatem cât mai multe faulturi în preajma careului. I-a dat libertate foarte mare lui Ilie Balaci și ne-a spus să îi pasăm în momentul în care recuperăm mingea, pentru ca el să creeze dezechilibru și să scoată lovituri libere în preajma porții, ceea ce s-a și întâmplat.

Balaci a fost exact ceea ce i s-a spus. A făcut un meci extraordinar. Ne-a dat câte un bilețel fiecăruia, cu toate detaliile. Eu l-am marcat pe Antonioni și l-am anihilat aproape total. Mi-a spus să am grijă de el, să stau cât pot de aproape și să nu îl las să primească mingea, pentru că ne poate crea mari probleme cu tehnica și pasele lui. Am încercat să anticipez când vine pasa spre el și să îi iau fața.

Îmi aduc aminte că la finalul meciului Gentile l-a luat de gât pe Balaci și i-a zis: „Am făcut marcaj la jucători de mare valoare în toată cariera, dar ca tine nu am întâlnit în viața mea!”. Ilie știe bine italiană și mi-a tradus. Cred că doarme prost și acum Gentile după partida aceea.

Am luat o primă de 25.000 de lei, în condițiile în care salariul minim era 800 de lei. Mircea Lucescu a reușit să creeze o unitate de grup remarcabilă. Eram prieteni foarte buni cu toții. Era o diferență mare față de ce făceam la cluburi și am dus lucrurile acestea și acolo datorită lui. Ne-a adus la un nivel înalt nea Mircea și a avut o bucurie imensă după acest meci, pe care ne-a transmis-o și nouă. Avea o mentalitate foarte sănătoasă”, a spus Ionel Augustin pentru FANATIK.