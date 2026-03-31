48 de ore decisive pentru CFR Cluj. Câte milioane trebuie să achite Neluțu Varga pentru licența de Europa și rămânerea în SuperLiga. Exclusiv

CFR Cluj trăiește la intensitate maximă finalul lunii martie și prima zi de aprilie. Pe 31 martie 2026, ora 08:00, FRF deschide o platformă prin care cluburile ce vor să obțină pentru sezonul următor trebuie să demonstreze că nu mai au nicio datorie la data de 28 februarie 2026. Este vorba despre restanțe salariale la jucători, litigii sau plăți reeșalonate.

Neluțu Varga trebuie să achite la CFR Cluj, în 48 de ore, datorii de 1,5 milioane de euro pentru licența de Europa!

Platforma FRF unde cluburile trebuie să urce actele doveditoare se va închide miercuri, 1 aprilie, la ora 23:59. Este vorba deci despre o perioadă de două zile în care toate cele 10 cluburi din SuperLiga trebuie să demonstreze că sunt „pe zero” la acest capitol, condiție esențială pentru obținerea licenței de cupe europene.

Din informațiile FANATIK, suma pe care trebuie să o achite Neluțu Varga în aceste 48 ore în care ceasul de Europa ticăie e una semnificativă. Este vorba despre circa 1,5 milioane de euro, din care cea mai mare parte a datoriilor sunt salarii restante la jucători. Până la 28 februarie 2026 ar fi două salarii restante, cam 450.000 de euro lunar, deci un total de 900.000 de euro doar la actualii fotbaliști!

La acestea se adaugă unele datorii către foști jucători, alte litigii sau plăți reeșalonate. are de trecut un test dificil din punct de vedere financiar în aceste ore decisive pentru CFR Cluj, dar patronul este convins că va rezolva situația dificilă, așa cum a făcut de fiecare dată.

Întotdeauna eu am rezolvat aceste probleme, nimeni altcineva! Și de această dată o să plătesc tot eu ce datorii sunt și vom lua licența! Nu mor caii când vor câinii. Sau când vor unii care ne tot cântă prohodul” – Neluțu Varga, pentru FANATIK

Trebuie făcută dovada plăților sau se pot încărca în sistemul de la FRF acte de prelungire a termenelor cu datornicii

Într-adevăr, 1,5 milioane de euro este o sumă impresionantă, mai ales că situația trebuie rezolvată în mai puțin de două zile. Comisia de Licențiere a FRF, care a deschis platforma pe care fiecare club ce vrea licența va face dovada plăților, are și unele cerințe care pot ajuta.

Anume, ori faci dovada plății tuturor datoriilor, ori plătești o parte din datorii, iar pentru celelalte închei acte adiționale de reeșalonare. În cazul de față, CFR Cluj poate achita o parte din cei 1,5 milioane de euro, iar pentru ce nu se achită vine cu dovezi scrise ale înțelegerilor cu cei care au de primit bani prin care aceștia acceptă noi termene!

Cert este că, dacă CFR Cluj nu reușește să facă dovada stingerii datoriilor acestea de 1,5 milioane de euro până pe 1 aprilie la ora 23:59, clubul nu va primi licența de Europa din partea Comisiei de Licențiere. Aceasta lucrează cu o firmă de audit specializată, care va verifica toate actele, și care va da răspunsul final fiecărui club solicitant în termen de 10-14 zile.

Daniel Pancu amenință că nu rămâne la CFR fără licență de Europa!

Daniel Pancu a avut zilele trecute o reacție vizavi de situația foarte delicată în ceea ce privește licența de cupe europene. Antrenorul a spus-o franc că el nu e dispus să rămână și sezonul viitor la CFR dacă clubul nu ia licența UEFA! Nu este prima oară când Pancu face declarații categorice, el vorbind recent la FANATIK SUPERLIGA și despre o incompatibilitate profesională între el și ADN-ul formației din Gruia.

„Nu am emoții că CFR ar putea să nu obțină licența pentru Europa. E domnul Iuliu Mureșan acolo, sunt mulți oameni care susțin CFR Cluj, îi văd în fiecare zi. Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui. Așa gândesc acum, mai sunt opt etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a declarat .

Pe 15 aprilie vine și „taifunul” intern: încă 1.000.000 de euro datorii! Dacă nu se plătesc, CFR riscă retrogradarea!

Problemele nu se termină aici pentru CFR Cluj. Peste alte două săptămâni este un alt dead-line în ceea ce privește datoriile. La mijlocul lunii aprilie, se ia licența pentru noul sezon de SuperLiga, cel care începe în iulie. La data de 31 decembrie 2025, CFR mai adunase datorii de 1.000.000 de euro care trebuie achitate pentru licența internă.

Cea mai mare parte din aceste datorii, anume 850.000 de euro, sunt către ANAF. Totul trebuie adus pe zero așa cum cere regulamentul intern de acordare a licenței de prima ligă. Altfel, CFR va fi retrogradată, pierderile financiare fiind teribile!

Recapitulând. Dacă până la 1 aprilie la miezul nopții nu se sting datoriile de 1,5 milioane de euro de care vorbeam, CFR rămâne fără licență de Europa. În acest caz, pe 15 aprilie trebuie rezolvate și aceste 1,5 milioane de euro, și milionul „intern”, preponderent ANAF, adică un total de 2,5 milioane de euro ca echipa să fie tot în SuperLiga și din sezonul următor! Situație grea la CFR!

Neluțu Varga, vizită-fulger la Cluj în week-end pentru a rezolva „cazul”!

FANATIK a aflat că zilele trecute, în week-end, patronul Neluțu Varga a făcut o vizită-fulger la Cluj pentru a rezolva situația financiară. Lumea este foarte îngrijorată la club pentru că fiecare oră „arde”.

„Avem monitorizare UEFA și licențiere. Ar trebui cam ca până la 31 martie să plătim toate datoriile. Trebuie să luăm și monitorizarea pentru a nu ne suspenda dreptul de participare în cupele europene. Iar pentru licența de SuperLiga, trebuie să plătim până la 15 aprilie. Aproape se suprapun cele două. E foarte mică diferența”, a declarat , în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Neluțu Varga, ajutat și de Iuliu Mureșan, încearcă să găsească soluțiile pentru obținerea ambelor licențe. Patronului i se dăduseră oarecum planurile peste cap din cauza războiului din Golf, dar vizita la Cluj a avut tocmai intenția de a rezolva la fața locului plata datoriilor. CFR Cluj trăiește periculos, dar Neluțu Varga spune, convins, că el personal va veni cu soluțiile. Adică, cu banii!