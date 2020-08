5.000 de fani ai lui PSG vor vedea finala pe stadionul din Paris! Neymar a făcut show înainte de duelul cu Bayern Munchen. Video

PSG și Bayern Munchen se duelează de la ora 22:00 în ultimul act al Ligii Campionilor. Francezii le-au pregătit o surpriză fanilor: două ecrane uriașe pentru cei care nu pot să fie prezenți la Lisabona.

Din cauza lui covid-19 toate jocurile acestui Final 8 de Liga Campionilor au avut loc în Portugalia, fără fani. Finala dintre nemți și francezi nu face excepție.

Fanii lui PSG își pot vedea jucătorii preferați pe stadionul Parc des Princes pe două ecrane gigantice. Doar 5 mii dintre suporterii parizienilor vor putea să facă acest lucru. Cel mult 5 mii de fani pot să fie pe stadioane în Franța până la sfârșitul lui octombrie.

Neymar e pus pe petrecere înainte de finala Ligii Campionilor cu nemții de la Bayern. Starul brazilian a dansat pe muzica pusă de el.

Brazilianul este unul dintre cei mai valoroși jucători ai momentului. El, Di Maria și Mbappe alcătuiesc tripleta ofensivă a francezilor.

PSG ultras have started to gather in front of the Parc des Princes, which will host 5k people to watch tonight’s final..

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

🇫🇷🇫🇷🇫🇷

📹 @YahooActuFR pic.twitter.com/NI4MC6JaCd

ADVERTISEMENT

— Footy Accumulators (@FootyAccums) August 23, 2020