5-5 după 0-1 în minutul 45! Meciul echipei de Champions League a eclipsat total duelurile din Europa League

Toți iubitorii de fotbal au așteptat ca spectacolul zilei de miercuri să vină din prima etapă din Europa League, dar un meci din campionatul Belgiei a eclipsat toate duelurile de gală din competiția UEFA.

Meciul care a eclipsat întreaga zi de Europa League! 5-5 cu patru goluri în prelungiri și trei răsturnări de situație

Unii așteptau Real Betis – Nottingham Forest, alții Braga – Feyenoord sau Nice – AS Roma, însă toate aceste partide au fost eclipsate de una din campionatul Belgiei.

când a învins-o pe AS Monaco cu 4-1, a avut parte de un meci cum rar se vede. Campioana din urmă cu două sezoane a întâlnit-o pe Westerlo, care a deschis scorul încă din primul minut.

Meciul a fost liniștit până în prelungirile primei reprize, când Westerlo și-a dublat avantajul în minutul 45+2, iar două minute mai târziu Club Brugge a redus din diferență.

Repriza secundă din Club Brugge – Westerlo a fost o capodoperă!

Club Brugge a făcut o schimbare la pauză, iar în doar 10 minute de la reluarea partidei deja preluase conducerea, prin două goluri marcate în minutele 49 și 55. Meciul părea că se îndreaptă într-o direcție sigură, însă adversara formației de Champions League a dat lovitura din nou.

În minutele 61 și 68 Westerlo a înscris și a întors din nou meciul în favoarea sa. Nebunia a continuat, iar Club Brugge a restabilit egalitatea în minutul 86, urmând să beneficieze de un autogol în minutul 90+2.

Cireașa de pe tort a venit în minutul 90 +8, când Westerlo a dus scorul la 5-5 la ultima fază și a făcut ca acest duel să fie candidat clar la cel mai spectaculos și dramatic meci din acest sezon.