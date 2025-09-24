Sport

5-5 după 0-1 în minutul 45! Meciul echipei de Champions League a eclipsat total duelurile din Europa League

Spre uimirea microbiștilor, meciul zilei nu vine din Europa League. După ce a defilat în Champions League, a făcut un rezultat uluitor în campionatul intern
Ciprian Păvăleanu
25.09.2025 | 00:56
Club Brugge - Wasterlo candidează clar la titlul de cel mai spectaculos și dramatic meci al anului. Foto: X Joeurs Belges

Toți iubitorii de fotbal au așteptat ca spectacolul zilei de miercuri să vină din prima etapă din Europa League, dar un meci din campionatul Belgiei a eclipsat toate duelurile de gală din competiția UEFA.

Meciul care a eclipsat întreaga zi de Europa League! 5-5 cu patru goluri în prelungiri și trei răsturnări de situație

Seara de miercuri a fost așteptată cu sufletul la gură de iubitorii de fotbal. Unii așteptau Real Betis – Nottingham Forest, alții Braga – Feyenoord sau Nice – AS Roma, însă toate aceste partide au fost eclipsate de una din campionatul Belgiei.

Club Brugge, echipă ce a defilat săptămâna trecută în prima etapă de Liga Campionilor, când a învins-o pe AS Monaco cu 4-1, a avut parte de un meci cum rar se vede. Campioana din urmă cu două sezoane a întâlnit-o pe Westerlo, care a deschis scorul încă din primul minut.

Meciul a fost liniștit până în prelungirile primei reprize, când Westerlo și-a dublat avantajul în minutul 45+2, iar două minute mai târziu Club Brugge a redus din diferență.

Repriza secundă din Club Brugge – Westerlo a fost o capodoperă!

Club Brugge a făcut o schimbare la pauză, iar în doar 10 minute de la reluarea partidei deja preluase conducerea, prin două goluri marcate în minutele 49 și 55. Meciul părea că se îndreaptă într-o direcție sigură, însă adversara formației de Champions League a dat lovitura din nou.

În minutele 61 și 68 Westerlo a înscris și a întors din nou meciul în favoarea sa. Nebunia a continuat, iar Club Brugge a restabilit egalitatea în minutul 86, urmând să beneficieze de un autogol în minutul 90+2.

Cireașa de pe tort a venit în minutul 90 +8, când Westerlo a dus scorul la 5-5 la ultima fază și a făcut ca acest duel să fie candidat clar la cel mai spectaculos și dramatic meci din acest sezon.

