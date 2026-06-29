5 lucruri neștiute despre Gabriel Martinelli, eroul Brazilei în meciul cu Japonia: „L-am admirat când eram copil, îmi place stilul lui”

ADVERTISEMENT

Gabriel Martinelli (25 de ani) este, în acest moment, cel mai iubit om din Brazilia. Atacantul lui Arsenal a fost eroul naționalei lui Ancelotti în partida din 16-imi cu Japonia. „Selecao” s-a impus cu 2-1, grație golului marcat de Martinelli în al 5-lea minut de prelungiri. Fotbalistul sud-american are însă o poveste de viață demnă de film.

Cine e, de fapt, Gabriel Martinelli. Recordul stabilit cu golul din minutul 90+5

Brazilia a tremurat pentru calificarea în optimile de finală ale CM 2026. Cvintupla campioană mondială a fost condusă cu 0-1 de Japonia, dar, în cele din urmă, s-a impus dramatic la Houston, Texas. Pentru niponi a marcat Sano (29), Fotbalistul de la Arsenal a fost arma secretă a lui Carlo Ancelotti, care l-a introdus pe teren în minutul 66 în locul lui Cunha.

ADVERTISEMENT

Pentru Gabriel Martinelli, golul împotriva selecționatei din „Țara Soarelui Răsare” a fost golul cu numărul 5 la prima reprezentativă. În plus, reușita este una istorică. Golul de 2-1 al lui Martinelli din Brazilia – Japonia 2-1, marcat în minutul 90+5, reprezintă cea mai tardivă lovitură dată de o națională la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii, exceptând partidele decise în 120 de minute, din 1966 și până în prezent.

Martinelli a înscris și anul trecut în poarta Japoniei

Japonia este una dintre victimele preferate ale lui Gabriel Martinelli. Din cele 5 goluri marcate pentru naționala Braziliei, 2 au fost în poarta niponilor. Fotbalistul lui Arsenal a înscris contra Japoniei și în amicalul disputat pe 14 octombrie, la Chofu. Martinelli a punctat atunci pentru 2-0, dar, în cele din urmă, reprezentativa din „Țara Soarelul Răsare” a întors rezultatul și a câștigat cu 3-2. Columbia, Mexic și Croația sunt celelalte selecționate cărora Martinelli le-a dat gol în calitate de jucător al Braziliei.

ADVERTISEMENT

A jucat futsal înainte să devină fotbalist profesionist

Gabriel Martinelli are o poveste de viață extrem de intereasantă. Născut în Guarulhos, São Paulo, fotbalistul brazilian și-a început cariera la vârsta de 9 ani, dar la echipa de futsal a celor de la Corinthians. A făcut trecerea la terenul mare abia în 2014, când a fost primit la Ituano, din Itu, un oraș situat la 100 de kilometri de casă. Încet, dar sigur, Martinelli a început să se facă remarcat și a ajuns să dea probe la Barcelona și Manchester United.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo este idolul eroului brazilian

Un lucru mai puțin știu despre Gabriel Martinelli este că idolul său este Cristiano Ronaldo. Deși joacă în naționala Braziliei și la Arsenal, atacantul în vârstă de 25 de ani îl are ca model pe legendarul fotbalist care a scris istorie la Manchester United. „Dacă vorbim despre fotbaliști, persoana pe care am admirat-o întotdeauna a fost Cristiano Ronaldo. L-am urmărit foarte mult când eram copil și îmi plăcea enorm stilul lui. Dar, în viață, principalele mele surse de inspirație sunt, fără îndoială, părinții mei. Atunci când eram mic și chiar și acum, ei au fost mereu alături de mine”, a transmis fotbalistul lui Arsenal pentru site-ul oficial al clublui.

ADVERTISEMENT

Cine este iubita lui Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții. După ce a câștigat campionatul în Premier League, a jucat finala Champions League, cu Arsenal, și a marcat la Campionatul Mondial, atacantul se pregătește și de nuntă. În martie 2025, Martinelli și iubita sa, Isabella Rousso, au anunțat că s-au logodit. Partenera starului brazilian are 24 de ani, este tot din „Țara Cafelei” și studiază medicina. Isabella locuiește la Londra, acolo unde joacă și iubitul ei celebru.