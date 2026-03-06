„5 mii, 7, 13, 15”. Astea au fost salariile preferatului lui Gigi Becali. „Îi prelungesc contractul iar”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu (37 de ani) are contract cu FCSB până în decembrie 2026, dar va continua și de la anul la gruparea roș-albastră.

Valentin Crețu, „pe viață” la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali

Valentin Crețu joacă la FCSB din vara lui 2019, atunci când Gigi Becali a plătit 125.000 de euro pentru transferul său de la Gaz Metan Mediaș. A doua zi după UTA – FCSB 2-4,

„Știi care e treaba? Când ajungi la 35 de ani și ai făcut aproape milionul, ei nu mai… Vezi, la Crețu e altceva. Crețu nu are milionul. Dar Crețu și-a făcut situația familială, că are o familie frumoasă, două fete și o nevastă, și se iubesc. El și-a făcut la bătrânețe situația. El cu mine și le-a făcut pe toate.

El nu avea. El de când a venit la FCSB și-a făcut situația familiei. Avea 2000 de euro pe lună când a venit. După care 5 mii, 7, 13, 15. Și-a luat apartament în Pipera. E un om care își dă viața.(n.r. – Îl mai țineți pe Crețu?) Normal că îl țin. Își face omul treaba”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Palmaresul lui Crețu la FCSB

Vali Crețu, poreclit „Gladiatorul” la campioana României, pentru determinarea și dăruirea arătate în teren, joacă de șapte ani la FCSB. El este unul dintre cei mai decorați fotbaliști din actualul lor al roș-albaștrilor. Fundașul dreapta în vârstă de 37 de ani are în palmares două titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe ale României.

În cei șapte ani petrecuți la FCSB, Vali Crețu a jucat în 235 de meciuri, reușind să marcheze 1 gol și să dea 21 de assist-uri. Odată cu transferul la roș-albaștri, Crețu a ajuns și în naționala României, pentru care are 2 selecții.