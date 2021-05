5 momente cruciale în revenirea Craiovei lui Mititelu în Liga 1. Drumul de la meciurile cu Podari, la duelurile cu FCSB și CFR

FC U Craiova 1948 a trecut prin mai multe momente cruciale în drumul de la Liga 4 la promovarea în Casa Pariurilor Liga 1 și de la adversari precum Jiul Podari sau Flacăra Moţăţei, la derby-urile cu FCSB și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipa lui Adrian Mititelu a reușit să promoveze matematic în Liga 1 după 0-0 pe teren propriu cu Csikszereda și revine în prim planul fotbalului românesc la șapte ani de la dezafiliere.

Mititelu a trecut prin multe războaie și a fost atacat din toate părțile, însă nu a renunțat nicio secundă la visul de a-și vedea echipa înapoi în Casa Pariurilor Liga 1, pe care o consideră adevărata Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

5 momente cruciale în drumul spre promovare pentru FC U Craiova 1948

În 2014, echipa lui Mititelu evolua în liga a doua, iar patronul oltenilor era încrezător că alb-albaștrii vor reveni în prima ligă, însă Federația Română de Fotbal dezafiliază clubul, în urma litigiului cu Victor Pițurcă, care a cerut daune de cinci milioane de euro după ce a fost dat afară de Mititelu, care nu a respectat clauza contractuală.

Din cauza problemelor financiare, în primăvara lui 2014 Mititelu este nevoit să retragă echipa din campionat, iar trei ani mai târziu olteanul a înființat o nouă societate „FC U Craiova 1948”. Primul moment important a fost atunci când noua echipă debutează în liga a patra din județul Dolj într-un meci cu Dunărea Calafat, câștigat cu 4-0 în 2017, pe stadionul „Aripile”.

ADVERTISEMENT

FC U Craiova avea să defileze în campionat și să câștige seria din care a făcut parte, cu 78 de puncte, promovând direct în Liga 3, după ce adversara de la baraj nu a îndeplinit condițiile necesare pentru a se înscrie.

Turris Măgurele, echipa lui Dragnea, îl blochează pe Mititelu în drumul spre Liga 2

Turris Turnu Măgurele, echipă susținută din umbră de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, la care a fost implicat și fiul acestuia, l-a oprit pe Mititelu în drumul spre eșalonul secund.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În finalul sezonului 2018-2019, Turris avea să câștige cu 1-0 pe terenul lui FC U Craiova 1948, iar gazdele nu au putut suporta înfrângerea și l-au luat la bătaie pe antrenorul celor de la Măgurele, Erik Lincar: „Au început să-mi dea pumni și picioare. M-am ghemuit ca să îmi protejez fața. Mi-a zburat un pumn pe lângă ochi și m-a lovit în urechea stângă. Am dureri la spate, când fac anumite mișcări. Am fost la spital imediat și am făcut radiografie, din fericire, nu am nicio coastă ruptă, dar au apărut câteva vânătăi. Mâine, mă duc la IML”, a șocat după meci antrenorul, bătut de doi antrenori ai oltenilor: Valentin David (n.r – antrenor cu portarii) și Adrian Filip (n.r – antrenor principal).

Scandalul a început încă dinainte de meci, când autocarul celor de la Turris Măgurele a fost vandalizat la Turnu Severin și cauciurile au fost tăiate, iar oaspeții au făcut plângere la Poliție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu este condamnat la cinci ani ani de închisoare, iar Mititelu Jr. preia frâiele echipei

Coșmarul continuă pentru Adrian Mititelu, chiar dacă echipa reușește să ajungă în Liga a doua iar patronul lui FC U Craiova este condamnat în noiembrie 2020 la trei ani de închisoare cu executare, în dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB.

Și veștile proaste nu se opresc aici pentru Mititelu, care mai primește o lovitură grea și este condamnat la cinci ani de închisoare într-un alt dosar de evaziune fiscală și va efectua pedeapsa cea mai mare.

ADVERTISEMENT

„Deși mi s-a furat o echipă întreagă, deși mi-au luat alții jucători, am ajuns tot eu să mă duc să fac pușcărie, pentru jucătorii furați de alții. este o condamnare făcută de mafia din justiție, deranjată de ce am făcut în acești ani. Am făcut fel și fel de plângeri, acum am fost executat. Este o execuție ordinară, fără nicio acoperire legală”, a atacat dur Mititelu, care a trebuit să plătească și o amendă de 3,7 milioane de euro, o sumă uriașă, ținând cont că omul de afaceri are o avere de 20 de milioane.

FC U Craiova 1948 în război deschis cu Universitatea Craiova

FC U Craiova 1948 și Universitatea Craiova se află în război deschis, iar echipa lui Mititelu s-a luptat pentru dreptul de a-și disputa meciurile de pe teren propriu pe noul stadion „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

După exilul în ligile inferioare în care au jucat pe mai multe arene și după ce echipa a fost plimbată de rând la Drobeta Turnu Severin sau Târgu Jiu, oltenii au reușit să joace primul meci pe Oblemenco în șaisprezecimile Cupei României împotriva celor de la Universitatea Cluj, pe 24 septembrie 2019, pierdut în prelungiri cu scorul de 2-3, în fața a peste 10.000 de spectatori.

FC U Craiova a revenit pe „Ion Oblemenco” și în campionat, unde a jucat primul meci pe 9 martie cu CS Mioveni, în baza unui acord cu Primăria Craiovei. Astfel, echipa lui Mititelu poate închiria stadionul în baza sumei de 10.000 de euro per meci.

Adrian Mititelu mai pierde o bătălie în procesul în care a cerut FRF și LPF despăgubiri de 300 de milioane de euro

Adrian Mititelu mai pierde o luptă importantă în războiul cu FRF și LPF, intentat chiar de patronul oltenilor, în care a cerut despăgubiri de 300 de milioane de euro din partea lui Mircea Sandu, Mitică Dragomir, Răzvan Burleanu, Mihai Rotaru, Olguţa Vasilescu, OSIM și municipiul Craiova. Curtea de Apel București respinge apelul lui Mititelu, care pierde definitiv acest proces.

Mititelu intentase procesul în 2019 și chiar dacă l-a pierdut, a deschis un nou proces în civil, cheltuind sume importante, iar la final a trebuit să plătească toate cheltuielile de judecată, pe 16 februarie 2021. Omul de afaceri însă nu vrea să se oprească aici și amenință că va cere dreptate la Tribunal de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Deși a considerat tot timpul că este nedreptățit, Mititelu a pierdut și dreptul de a folosi marca Universitatea Craiova și implicit dreptul de a folosi denumirea de Universitatea Craiova pe materialele promoționale ale echipei, în urma unei alte decizii a Tribunalului București.