Un marinar mort și patru dispăruți după ce o navă s-a scufundat în Portul Midia. Autoritățile din Constanța, în alertă maximă

ADVERTISEMENT

Momente dramatice miercuri, 18 martie 2026, dimineață în Portul Midia. Un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat în timpul unor manevre de asistență la descărcarea unui tanc petrolier. La bordul navei se aflau cinci membri ai echipajului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Dobrogea pentru FANATIK, patru persoane sunt date dispărute, iar a cincea, un marinar, a murit după ce a fost resuscitat timp de o oră. „Cele patru persoane se caută fix în locul unde s-a scufundat remorcherul”, ne-au transmis reprezentanții ISU.

ADVERTISEMENT

Așadar, unul dintre marinarii aflați pe vasul remorcher a fost scos din apă și dus la cheu, însă, în ciuda eforturilor susținute de resuscitare a fost declarat decedat. Autoritatea Navală Română a anunțat că accidentul naval s-a produs în timpul manevrelor portuare, când remorcherul s-a răsturnat. La fața locului, au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare. Există suspiciunea că și celelalte patru persoane ar putea fi decedate, având în vedere că nu au mai apărut la mal.

Intervenția este una extrem de complexă. Departamentul pentru Situații de Urgență a mobilizat trei echipaje: unul de terapie intensivă mobilă, un elicopter, un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o ambarcațiune și o echipă de scafandri.

ADVERTISEMENT

Compania Midia Marine Terminal a precizat că incidentul a avut loc în jurul orei 08:40, în timpul manevrelor de descărcare pentru un tanc petrolier al terminalului off-shore. Activitățile din port au fost oprite imediat, iar în acest caz s-a deschis o anchetă pentru aflarea împrejurărilor în care s-a produs nenorocirea.

ADVERTISEMENT

Intervenție de urgență după răsturnarea unei nave în timpul unei manevre navale

„În data de 18.03.2026, în jurul orei 8:40, Căpitănia Portului Constanța, zona Midia, a fost alertată cu privire la producerea unui accident naval. Remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul efectuării manevrei de acordare a asistenței către nava tanc Amades, pavilion insulele Marshall, în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, aflat la aproximativ 8 km de Portul Midia. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare.

O persoană a fost recuperată din apă de către remorcherul București și predată în port către echipajele medicale de specialitate. Ceilalți 4 membrii de echipaj sunt dați dispăruți, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare.

Remorcherul ASTANA, sub pavilion român, a fost construit în anul 2006 și are următoarele caracteristici principale: lungime 26,09 m, lățime 7,94 m, pescaj maxim 3,85 m, putere motor 2610 kW (3500 CP). Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii acestui eveniment”, se arată în comunicat transmis de ANR.

ADVERTISEMENT

Remorcherul „Astana”, utilizat inițial în Golful Persic

Remorcherul Astana, navă sub pavilion românesc, este operată de Rompetrol prin Midia Marine Terminal. Remorcherul s-ar fi scufundat la aproximativ patru mile sud-est de intrarea în port. Construit în anul 2006, la Damen Shipyard Gorinchem din Olanda, „Astana” a fost utilizat inițial în pentru tractarea barjelor încărcate cu piatră. În 2016, nava a fost achiziționată de Midia Terminal, a primit numele actual și a fost adusă în România, unde a trecut printr-o reparație capitală la Galați.

Inițial, au apărut informații potrivit cărora remorcherul ar fi fost aruncat în aer de o mină marină, însă a negat acest zvon. Autoritățile sunt rezervate în a oferi o cauză exactă a regretabilului accident.