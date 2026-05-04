Cristi Chivu și Inter sunt subiectele zilei în Italia și nu numai. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, „nerazzurri” și-au asigurat matematic titlul, după 2-0 cu Parma. Deși a fost lăudat la scenă deschisă, Cristi Chivu are parte și de critici. Giancarlo Padovan, jurnalist italian, a avut un editorial tăios la adresa românului, la o zi după ce a cucerit titlul alături de Inter.

„5 motive pentru care Scudetto-ul lui Inter NU i se datorează lui Chivu”. Editorial tăios la adresa românului

Inter a câștigat titlul cu numărul 21 din istorie, de această dată cu românul Cristian Chivu pe bancă. După ce au suferit enorm în sezonul precedent, jucătorii lui Inter au trecut peste numeroasele obstacole și, pe lângă titlul câștigat, au ocazia să câștige finala Cupei Italiei împotriva lui Lazio. Jurnalistul Giancarlo Padovan, care l-a criticat în mai multe momente pe Chivu în acest sezon, nu a ezitat și l-a „înțepat” pe român chiar la o zi după ce „nerazzurri” au cucerit titlul.

Într-un editorial pentru , Giancarlo Padovan a enumerat 5 motive pentru care . Jurnalistul în vârstă de 67 de ani a avut o opinie contra curentului, . Editorialul lui Giancarlo Padovan, în rândurile de mai jos:

„1. Lipsa de idei

La sosirea sa la Inter, Chivu nici nu a schimbat, nici nu a corectat sistemul de joc al lui Simone Inzaghi, acel 3-5-2 care se joacă doar în Italia sau în cele mai pustii zone ale fotbalului.

2. Rezultatele slabe în meciurile directe cu echipe mari

Chivu și echipa sa au pierdut aproape fiecare meci, cu excepția meciurilor împotriva Romei și Juventus de pe San Siro. Ultima victorie a fost umbrită de cartonașul roșu ilogic primit de Kalulu, care le-a permis lui Inter să joace cu un om în plus și să câștige doar în prelungiri.

3. Lipsa unei concurențe credibile

În opinia mea, Inter și Napoli au fost cele mai puternice două echipe, având în vedere loturile și investițiile lor. Dar echipa lui Conte a suferit un număr record de 38 de accidentări în acest sezon, mai întâi încetinind ritmul, apoi aruncând prosopul devreme. Conte, evident, valorează de două ori mai mult decât Chivu, dar cu rezervele, și randamentul său a avut un impact redus.

4. Importanța jucătorilor

Când Inter se afla în dificultate în timpul celor mai dificile meciuri, anumiți jucători au fost cei care i-au salvat de la rușine, niciodată grupul și cu siguranță nu perspicacitatea lui Chivu. Dovadă în acest sens este dubla partidă împotriva lui Como – manșa secundă a campionatului și Coppa Italia – când, conduși cu două goluri, au fost salvați de cei mai buni jucători ai lor și de declinul adversarilor.

5. Rușinoasa Ligă a Campionilor

Inter, finalistă anul trecut și acum trei ani, a fost eliminată de echipa norvegiană Bodo Glimt în play-off, după cinci înfrângeri în sezonul regulat. Bodo a câștigat de două ori, acasă și la Milano, făcându-i pe nerazzurri să roșească. Modestia lui Chivu a fost evidentă chiar în aceste meciuri, care au costat clubul aproape optzeci de milioane de euro”.