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Mitică Dragomir a venit cu o soluție surprinzătoare pentru criza de la FCSB! Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că Gigi Becali nu are nevoie de transferuri spectaculoase, ci de un specialist care să refacă moralul jucătorilor. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a dezvăluit pe cine ar aduce la echipă și de ce ar fi dispus să plătească între 50.000 și 100.000 de euro pentru serviciile sale. Mai mult, fostul șef al LPF susține că presiunea uriașă exercitată asupra fotbaliștilor este principala cauză a rezultatelor slabe.

Mitică Dragomir, soluție neașteptată pentru criza de la FCSB: „Îi dau 50.000 sau 100.000 de euro!”

Mitică Dragomir a analizat situația dificilă traversată de FCSB și a ajuns la o concluzie surprinzătoare. În opinia fostului președinte al LPF, Gigi Becali ar putea redresa echipa fără să investească milioane de euro în transferuri.

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Dragomir consideră că problema principală a roș-albaștrilor nu este pregătirea fizică, ci starea psihică a fotbaliștilor, afectați de presiunea constantă a rezultatelor și de criticile venite din toate direcțiile. Soluția propusă de fostul conducător este aducerea unui specialist în psihologie, care să lucreze direct cu jucătorii și să le redea încrederea.

„Dacă aș fi în locul lui Gigi, primul lucru pe care l-aș face ar fi să-l chem pe profesorul Butoi. Îi dau 50.000 sau 100.000 de euro și îi zic: «Profesore, vino la mine o lună, de două ori pe săptămână». Doar el îi poate pune echipa la punct. Va vorbi cu echipa, cu jucătorii, e o somitate mondială. Doar el poate salva echipa”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

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Fostul șef al Ligii a mers și mai departe, susținând că o asemenea intervenție ar putea avea un impact financiar mult mai mare decât costul serviciilor specialistului: „Ăsta și cu George Popa, ăla care a fost șeful IGP-ului, tot așa profesor-doctor vestit în lume, pot ajuta. Unul o săptămână, celălalt după. Fără să aducă niciun transfer, Gigi ar face economie de 10 milioane de euro. Oamenii au și umor, îi fac zmei pe jucători”, a continuat Dragomir.

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Mitică Dragomir se teme pentru sănătatea lui Gigi Becali: „Activitatea fotbalistică te distruge!”

Dumitru Dragomir a vorbit și despre în această perioadă. Fostul conducător al fotbalului românesc a mărturisit că îi pare rău pentru patronul FCSB, pe care îl vede extrem de implicat emoțional în tot ceea ce se întâmplă la echipă.

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Dragomir consideră că pasiunea excesivă pentru fotbal poate deveni o povară atunci când rezultatele nu sunt cele așteptate: „Dacă mi-a părut rău de cineva, acela a fost Gigi. Jur. Gigi pune atâta pasiune de mi-e frică să nu se îmbolnăvească. Eu cunosc bine. Activitatea fotbalistică te distruge, te bagă-n mormânt. Dacă nu ești un om trecut, cu experiență, să primești săptămână de săptămână lovituri în plex, te distrugi nervos”, a spus Mitică Dragomir.

În același timp, fostul șef al LPF nu l-a absolvit pe Gigi Becali de responsabilitate pentru situația actuală. Dragomir susține că patronul roș-albaștrilor a făcut și greșeli, dar consideră că acesta nu înțelege pe deplin valoarea actuală a lotului.

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„Gigi a făcut și greșeli, dar și multe lucruri bune. Se îmbolnăvește pentru că are lot de locul 6-7 și nu înțelege dacă nu-i explică cineva de ce echipa lui se află în situația în care se află”, a adăugat fostul conducător.

Mitică Dragomir, verdict dur despre lotul FCSB: „E de locul 5-6-7!”

Dumitru Dragomir nu consideră că FCSB dispune, în momentul de față, de un lot suficient de puternic pentru a domina campionatul. Fostul președinte al LPF susține că a analizat componența echipei și a ajuns la concluzia că valoarea actuală a jucătorilor corespunde mai degrabă unei clasări în zona locurilor 5-7.

„Presiunea suporterilor, a lui, a antrenorilor și a staff-ului asupra echipei face să dispară moralul de competiție și să joace cu frică. (…) Lotul lui Gigi, l-am studiat, și e de locul 5-6-7. Reghe nu poate nici el să oprească avalanșa presiunii”, a explicat Dragomir.

Pentru a descrie cât de puternic poate influența presiunea comportamentul unui om, fostul șef al Ligii a apelat la o comparație inedită: „Dacă ești la masă și inviți regina Angliei, nu știi să ții tacâmurile în mână. Presiunea psihică e atât de mare, încât nu reziști”, a continuat acesta.

Mitică Dragomir explică de ce Boutoutaou și Miculescu au probleme la FCSB

Dumitru Dragomir a oferit și exemple concrete de fotbaliști despre care consideră că sunt afectați de atmosfera tensionată de la FCSB. Primul nume menționat a fost Boutoutaou, jucător pe care fostul președinte al LPF îl vede capabil de evoluții mult mai bune. Dragomir este convins că fotbalistul are calități importante, dar nu reușește să le pună în valoare din cauza presiunii.

„Singurul care a încercat să dribleze, dar nu a reușit din cauza emoțiilor este Boutoutaou. Gigi s-a grăbit. Eu, dacă aș fi antrenor acum la FCSB, l-aș face în primii trei jucători ai echipei. E haotic pentru că nu poate gândi din cauza presiunii”, a spus Dragomir.

Fostul conducător a făcut o comparație și cu Denis Drăguș, despre care susține că întâmpină dificultăți în gestionarea presiunii: „Așa cum Drăguș nu joacă, nu suportă presiunea. Lui Boutoutaou îi e frică de minge, apoi de Gigi. Lumea nu știe aceste detalii”, a continuat el. Un alt exemplu invocat de Dragomir a fost David Miculescu: „Păi Miculescu, brusc, nu mai e fotbalist, a uitat fotbalul? Cu puțină pregătire psihică și să nu-i mai omoare la antrenament crezând că nu au pregătire fizică, această echipă se redresează”, a afirmat fostul șef al LPF.

Plecarea lui MM Stoica, o altă problemă pentru Gigi Becali: „Era medicamentul!”

Dumitru Dragomir a vorbit și despre în relația cu Gigi Becali. Fostul președinte al LPF consideră că MM Stoica reprezenta un factor de echilibru pentru patronul FCSB și că absența sa îngreunează gestionarea momentelor tensionate.

„Nu poate numai Reghe. Orice transfer face Gigi va eșua, mai ales că nu mai e nici MM. El știi ce era? Algocalminul, Nurofenul când te doare capul. MM era medicamentul, îl liniștea și pe Gigi. Ce greșeli a făcut, că a dat un milion pe un jucător? Păi ăștia sunt bani?”, a declarat Dragomir.

În opinia sa, problema nu poate fi rezolvată exclusiv prin schimbări de lot sau prin aducerea unor nume noi. Dragomir a avertizat că inclusiv fotbaliștii cu personalitate puternică ar putea avea dificultăți într-un mediu în care fiecare greșeală este sancționată public: „Dacă vine și Yamal, joacă o săptămână, apoi gata. O săptămână, apoi îi ia pe toți la înjurături și pleacă. Jucătorii cu personalitate nu admit să le zici că au greșit o pasă”, a susținut fostul președinte al LPF.

Pentru a-și susține argumentul, Dragomir a invocat și exemplele unor personalități importante din fotbal: „Mourinho îi laudă pe toți având în vedere că unii sunt catastrofali. Dacă ar fi Hagi antrenor, să-i zică Gigi ceva, ar lăsa echipamentul în mijlocul terenului și ar pleca. Dacă era Pițurcă jucătorul, vai de mine. Îl rupea cu bătaia”, a încheiat Dumitru Dragomir.